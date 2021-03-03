Uladzimir Izerski page - страница 11
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я не знаю - для каждого своя правда. я не от Вас не услышал не чего умного и нет от Вашего оппонента, Вы уж извините, может где пропустил -Ваши умные мысли
ДЫК ВЫ ХРЕНЬ ПИШЕТЕ. У меня всегда все гуд.
вот видите - Вы просто грубиян !
Не придя к единому мнению, что такое тренд, ответ на этот вопрос будет трактоваться по разному.
У меня классическая формулировка тренда. Уже объяснял много раз. Последовательность вершин...
Для трактовки состояния тренда применяю 3 варианта.
Тренд вверх, тренд вниз и тренд не выражен.
Состояние тренда рассматривается в окне наблюдения. Зависит на каком ТФ рассматривается. Какой ТФ интересует на том и рассматриваю.
Куда "счас" направлен тренд? Будет зависеть от выборки цены в которой определим состояние одно из трех.
Почему не использую понятие "тренда нет", а "тренд не выражен"? Потому что тренд всегда существует, но он боковой или многие называют флет.
Так вот на EURUSD на H4 тренд не выражен. На первой странице на картинке можно посмотреть.
Я правильно понял про тренд, это для Восходящего: каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей? тогда внутри-дня щас будет Нисходящий? Вот я его отметил стрелками, и последние два Импульса(красные) непонятки рисуют? Это внутри-дня тренд
Я правильно понял про тренд, это для Восходящего: каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей? тогда внутри-дня щас будет Нисходящий? Вот я его отметил стрелками, и последние два Импульса(красные) непонятки рисуют? Это внутри-дня тренд
Немного не понял "тогда внутри-дня щас" ?
Формально на Вашем графике можно считать, что тренд по классике вниз.
Но есть один забавный момент. В этот тред вмешивается новая волна N1-V1 и ломает тренд. Волна V2-N1 показала своё завершение. Точка N1 не прошла ниже N2.
Вот классический тренд на минутном графике.
Все тренды будут выглядеть одинаково на любом ТФ.
Все тренды будут выглядеть одинаково на любом ТФ.
Такого не бывает никогда, только в вашем воображении
Это, скорее, к вопросу - что считать трендом, на каком ТФ. Нет однозначного определения - каждый волен утверждать своё видение и каждый волен не соглашаться с видением оппонента. )))
Это, скорее, к вопросу - что считать трендом, на каком ТФ. Нет однозначного определения - каждый волен утверждать своё видение и каждый волен не соглашаться с видением оппонента. )))
Напоминает анекдот про слоника и презерватив.
Тут другой анектод:
Встречаются два друга...
1. Привет! Ты куда? В баню?
2. Нет! Я в баню!...
1. А... А я думал, что ты в баню...
......
Все тренды будут выглядеть одинаково на любом ТФ.
Владимир, я думаю народ не совсем понял ЧТО это значит )))
Это, скорее, к вопросу - что считать трендом, на каком ТФ. Нет однозначного определения - каждый волен утверждать своё видение и каждый волен не соглашаться с видением оппонента. )))