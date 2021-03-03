Uladzimir Izerski page - страница 11

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Alexsandr San:

я не знаю - для каждого своя правда. я не от Вас не услышал не чего умного и нет от Вашего оппонента, Вы уж извините, может где пропустил -Ваши умные мысли   

ДЫК ВЫ ХРЕНЬ ПИШЕТЕ. У меня всегда все гуд.
[Удален]  
Roman Shiredchenko:
ДЫК ВЫ ХРЕНЬ ПИШЕТЕ. У меня всегда все гуд.

вот видите - Вы просто грубиян ! 


 
Uladzimir Izerski:

Не придя к единому мнению, что такое тренд,  ответ на этот вопрос будет трактоваться по разному.

У меня классическая формулировка тренда. Уже объяснял много раз. Последовательность вершин...

Для трактовки состояния тренда применяю 3 варианта.

Тренд вверх, тренд вниз и тренд не выражен. 

Состояние тренда рассматривается в окне наблюдения. Зависит на каком ТФ рассматривается. Какой ТФ интересует на том и рассматриваю.

Куда "счас" направлен тренд? Будет зависеть от выборки цены в которой определим состояние одно из трех.

Почему не использую понятие "тренда нет", а "тренд не выражен"?  Потому что тренд всегда существует, но он боковой или многие называют флет.

Так вот на EURUSD на H4 тренд не выражен. На первой странице на картинке можно посмотреть.

Я правильно понял про тренд, это для Восходящего: каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей? тогда внутри-дня щас будет Нисходящий? Вот я его отметил стрелками, и последние два Импульса(красные) непонятки рисуют? Это внутри-дня тренд


 
Sergey Lazarenko:

Я правильно понял про тренд, это для Восходящего: каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей? тогда внутри-дня щас будет Нисходящий? Вот я его отметил стрелками, и последние два Импульса(красные) непонятки рисуют? Это внутри-дня тренд


Немного не понял "тогда внутри-дня щас" ?

Формально на Вашем графике можно считать, что тренд по классике вниз.

Но есть один забавный момент. В этот тред вмешивается новая волна N1-V1 и ломает тренд. Волна V2-N1 показала своё завершение. Точка N1 не прошла ниже N2.

z24 

Вот классический тренд на минутном графике. 

Все тренды будут выглядеть одинаково на любом ТФ.

z25

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Все тренды будут выглядеть одинаково на любом ТФ.


Такого не бывает никогда, только в вашем воображении
[Удален]  
Vladimir Baskakov:
Такого не бывает никогда, только в вашем воображении

Это, скорее, к вопросу - что считать трендом, на каком ТФ. Нет однозначного определения - каждый волен утверждать своё видение и каждый волен не соглашаться с видением оппонента. )))

 
Сергей Таболин:

Это, скорее, к вопросу - что считать трендом, на каком ТФ. Нет однозначного определения - каждый волен утверждать своё видение и каждый волен не соглашаться с видением оппонента. )))

очень сильно подозреваю, что вы сидите с Владимиром за одним столом
 
Dmitry Fedoseev:

Напоминает анекдот про слоника и презерватив.

Тут другой анектод:

Встречаются два друга...

1. Привет! Ты куда? В баню?

2. Нет! Я в баню!...

1. А... А я думал, что ты в баню...

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

......

Все тренды будут выглядеть одинаково на любом ТФ.


Владимир, я думаю народ не совсем понял ЧТО это значит )))

 
Сергей Таболин:

Это, скорее, к вопросу - что считать трендом, на каком ТФ. Нет однозначного определения - каждый волен утверждать своё видение и каждый волен не соглашаться с видением оппонента. )))

Вообще сугубо технически, трендов младше д1 не бывает. На h6/4/2 можно разглядеть следы. Просто торговля так устроена. 

Можно конечно к движению минуток присобачить модное слово, но это не будет денежным трендом. 
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