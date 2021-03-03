Uladzimir Izerski page - страница 21
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Вот рассчитаны волны с разными параметрами, но они подчиняются общему закону. Кривые линии подчеркивают такую зависимость.
Вот рассчитаны волны с разными параметрами, но они подчиняются общему закону. Кривые линии подчеркивают такую зависимость.
Сигнал дай!!! Такая-то пара - купить. Хорош рисовать
++ Задача, похоже, просто разбудить воображение трейдеров!
И заставить думать о высоком.. О клубках ниток, например))) Гирляндочки и дождик, циферки-звездочки))))
Взять простые Машки - тоже что ни возьми от какой-нибудь да оттолкнется цена.... Ну по-любому)
++ Задача, похоже, просто разбудить воображение трейдеров!
И заставить думать о высоком.. клубках ниток, например))) Гирляндочки и дождик, циферки-звездочки))))
Взять простые Машки - тоже что ни возьми от какой-нибудь да оттолкнется цена.... Ну по-любому)
++ Задача, похоже, просто разбудить воображение трейдеров!
И заставить думать о высоком.. клубках ниток, например))) Гирляндочки и дождик, циферки-звездочки))))
Взять простые Машки - тоже что ни возьми от какой-нибудь да оттолкнется цена.... Ну по-любому)
Хочется уже спросить у модераторов. Почему люди годами несут несусветную околесицу и ничего. В случае чего встают в позу обиженного, жмут на кнопку Нарушения и тебя банят. А он продолжает вещать миру. Это я про тс естественно
Да, вот по данному обсуждению: от ТС просто картинка, "линии по общему закону" - и все.... Где, что, куда и самое главное - для чего? Не понятно.
Мы же ведь здесь его просто пытаемся подбодрить, чтобы он дал там прогноз, например..
Для чего эти картинки?? Причем постоянно в разных темах. Одни и те же.
Именно поэтому реальные трейдеры берут объём с фьючерса. Где он по истине реальный, так как это биржевой инструмент и где этот объём складывается с разных ТФ и всегда всё сходится. Ну что УМНИКИ так и будете мне кричатиьи доказывать что спот рынок главнее фьючерса или может всё таки фьючерс главнее, потому как он РЕАЛЬНО биржевой...... Что скажете клоуны?
ты чо гонишь пургу тута? Какие нахрен реальные трейдеры? ну ты берешь, и еще горстка влюбленных в эту идею... Ты чо не можешь 1 + 1 сложить? Тебе русским языком сказали, цена формируется не на Чикагской бирже, а на внебиржевом рынке, куда никто доступа не имеет. И цена изменяется на бирже не потому что кто-то там купил/продал большим объемом на этой бирже, а потому спрос/предложение на валюту в мире, слышишь в мире а не в Чикаго изменилась. И завязывай обзываться, а то морде получшь! Ну если тебе это не аргумент, то продолжай дальше брать объемы, которые не формируют цену, и строй на них чо хочешь. Ферштеен?
Волна одновременно является и причиной и следствием. Вот такая штука. Живите теперь с этим :)))
+++ )))
ты чо гонишь пургу тута? Какие нахрен реальные трейдеры? ну ты берешь, и еще горстка влюбленных в эту идею... Ты чо не можешь 1 + 1 сложить? Тебе русским языком сказали, цена формируется не на Чикагской бирже, а на внебиржевом рынке, куда никто доступа не имеет. И цена изменяется на бирже не потому что кто-то там купил/продал большим объемом на этой бирже, а потому спрос/предложение на валюту в мире, слышишь в мире а не в Чикаго изменилась. И завязывай обзываться, а то морде получшь! Ну если тебе это не аргумент, то продолжай дальше брать объемы, которые не формируют цену, и строй на них чо хочешь. Ферштеен?
Что бы показать, нужна программа 3D, мониторы 3D. Надо всё это уметь закодить.
На любом ТФ мы видим только срез цены под определенным углом. От круглой))
без 3д
валютная змея, сегодня