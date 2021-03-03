Uladzimir Izerski page - страница 14
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Я много времени потратил на изучение графиков цен. Именно графиков. Что интересно? Все графики цен имеют определенную закономерность. Будь то D1 или тиковый.
Когда глубже копнул, оказалось существует закон графика и основан он на волновой структуре.
Вот маленький пример из текущего момента на 5 минут EURUSD. Программная разметка. Цена подчиняется волновой структуре.
Даже на тиковом графике это подчинение существует.
Если кто то надеется увидеть точность пункт в пункт, то это не обязательно.
Именно поэтому реальные трейдеры берут объём с фьючерса. Где он по истине реальный, так как это биржевой инструмент и где этот объём складывается с разных ТФ и всегда всё сходится. Ну что УМНИКИ так и будете мне кричатиьи доказывать что спот рынок главнее фьючерса или может всё таки фьючерс главнее, потому как он РЕАЛЬНО биржевой...... Что скажете клоуны?
Помогла эта информация заработать 100 баксов?
Постоянно......
И хде?
А Вы вкурсе чтобы получать объёмы с СМЕ нужно оформить платную подписку. МММ с чего бы людям платить за эту информацию? Может потому что она реально стоит денег и является не пустым звуком для нормальной торговле? Как Вы думаете? Тиковые объёмы же не продают, а эти продают. Вас это ни на какие мысли не наводит? Подумайте, говорят это полезно в принципе :-)
Тоже думаю, что фьючерсы - это то, что нужно.
Ради интереса. Можно ли узнать, какую информацию предоставляют и какой размер оплаты?
Тоже думаю, что фьючерсы - это то, что нужно.
Ради интереса. Можно ли узнать, какую информацию предоставляют и какой размер оплаты?
Подписка на самой СМЕ примерно 200 баксов в месяц несли не ошибаюсь. Но есть сервис наш там подписка стоит 300 рублей в месяц. Кластердельта точка ком там же и куча патернов которые реально биржевые, а не вот это Ваше всё волны, болинжеры и т.д. Почитайте там куча интересной информации для трейдеров. Сам я уже на форе не торгую. МОЕКС рулит. Там вся эта информация бесплатно+ наличие ОИ в реальном времени. На СМЕ ОИ есть только дневной...
Ок, спасибо за информацию.
Я много времени потратил на изучение графиков цен. Именно графиков. Что интересно? Все графики цен имеют определенную закономерность. Будь то D1 или тиковый.
Когда глубже копнул, оказалось существует закон графика и основан он на волновой структуре.
Вот маленький пример из текущего момента на 5 минут EURUSD. Программная разметка. Цена подчиняется волновой структуре.
Даже на тиковом графике это подчинение существует.
Если кто то надеется увидеть точность пункт в пункт, то это не обязательно.