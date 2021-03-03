Uladzimir Izerski page - страница 14

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Я много времени потратил на изучение графиков цен. Именно графиков. Что интересно? Все графики цен имеют определенную закономерность. Будь то D1 или тиковый.

Когда глубже копнул, оказалось существует закон графика и основан он на волновой структуре.

Вот маленький пример из текущего момента на 5 минут EURUSD. Программная разметка. Цена подчиняется волновой структуре.

Даже на тиковом графике это подчинение существует. 

Если кто то надеется увидеть точность пункт в пункт, то это не обязательно.

z29

[Удален]  
Mihail Marchukajtes:
Именно поэтому реальные трейдеры берут объём с фьючерса. Где он по истине реальный, так как это биржевой инструмент и где этот объём складывается с разных ТФ и всегда всё сходится. Ну что УМНИКИ так и будете мне кричатиьи  доказывать что спот рынок главнее фьючерса или может всё таки фьючерс главнее, потому как он РЕАЛЬНО биржевой...... Что скажете клоуны?
Помогла эта информация заработать 100 баксов?
 
Vladimir Baskakov:
Помогла эта информация заработать 100 баксов?
Постоянно......
[Удален]  
Mihail Marchukajtes:
Постоянно......
И хде?
 
Vladimir Baskakov:
И хде?
Напрашиваеться ответ в Караганде. Вы с какой целью интересуетесь?
 
А Вы вкурсе чтобы получать объёмы с СМЕ нужно оформить платную подписку. МММ с чего бы людям платить за эту информацию? Может потому что она реально стоит денег и является не пустым звуком для нормальной торговле? Как Вы думаете? Тиковые объёмы же не продают, а эти продают. Вас это ни на какие мысли не наводит? Подумайте, говорят это полезно в принципе :-)
 
Mihail Marchukajtes:
А Вы вкурсе чтобы получать объёмы с СМЕ нужно оформить платную подписку. МММ с чего бы людям платить за эту информацию? Может потому что она реально стоит денег и является не пустым звуком для нормальной торговле? Как Вы думаете? Тиковые объёмы же не продают, а эти продают. Вас это ни на какие мысли не наводит? Подумайте, говорят это полезно в принципе :-)

Тоже думаю, что фьючерсы - это то, что нужно.

Ради интереса. Можно ли узнать, какую информацию предоставляют и какой размер оплаты?

 
Vyacheslav Nekipelov:

Тоже думаю, что фьючерсы - это то, что нужно.

Ради интереса. Можно ли узнать, какую информацию предоставляют и какой размер оплаты?

Подписка на самой СМЕ примерно 200 баксов в месяц несли не ошибаюсь. Но есть сервис наш там подписка стоит 300 рублей в месяц. Кластердельта точка ком там же и куча патернов которые реально биржевые, а не вот это Ваше всё волны, болинжеры и т.д. Почитайте там куча интересной информации для трейдеров. Сам я уже на форе не торгую. МОЕКС рулит. Там вся эта информация бесплатно+ наличие ОИ в реальном времени. На СМЕ ОИ есть только дневной...
 
Mihail Marchukajtes:
Подписка на самой СМЕ примерно 200 баксов в месяц несли не ошибаюсь. Но есть сервис наш там подписка стоит 300 рублей в месяц. Кластердельта точка ком там же и куча патернов которые реально биржевые, а не вот это Ваше всё волны, болинжеры и т.д. Почитайте там куча интересной информации для трейдеров. Сам я уже на форе не торгую. МОЕКС рулит. Там вся эта информация бесплатно+ наличие ОИ в реальном времени. На СМЕ ОИ есть только дневной...

Ок, спасибо за информацию.

 
Uladzimir Izerski:

Я много времени потратил на изучение графиков цен. Именно графиков. Что интересно? Все графики цен имеют определенную закономерность. Будь то D1 или тиковый.

Когда глубже копнул, оказалось существует закон графика и основан он на волновой структуре.

Вот маленький пример из текущего момента на 5 минут EURUSD. Программная разметка. Цена подчиняется волновой структуре.

Даже на тиковом графике это подчинение существует. 

Если кто то надеется увидеть точность пункт в пункт, то это не обязательно.


Ну хорошо Вы начертили разметку. Где будет следующая точка цены? Сможете сказать?
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