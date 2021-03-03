Uladzimir Izerski page - страница 50

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Renat Akhtyamov:

потому что про pi речь зашла

где pi и где овал?

Жаль у Сергея даже интересней. Тренд вверх видно

 
Renat Akhtyamov:

потому что про pi речь зашла

где pi и где овал?

да понятно где,

где пи там и овал, в общем нигде ))

 
Sergey Chalyshev:

да понятно где,

где пи там и овал, в общем нигде ))

если длину окружности поделить на диаметр, что получится?

а как к овалу пи подцепить, я не в курсе

рассказывайте ;)

 
Aleksei Stepanenko:

Жаль у Сергея даже интересней. Тренд вверх видно

ну вобщем так у мну было


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Ренат, я заметил цена откатывается после движения по тренду, затем постоит немного и снова откатывается ещё почти на столько же. И только потом возвращается к движению. Получается 2 Пи:)
 
Aleksei Stepanenko:
Ренат, я заметил цена отказывается после движения по тренды, затем по стоит немного т снова отказывается ещё почти на столько же. И только потом возвращается к движению. Получается 2 Пи:)

да, работает такое

2пи-это и есть зиг-заг по сути, даже по больше чуток
 
Renat Akhtyamov:

ну вобщем так у мну было


почему опять круги ?

Вы дискриминируете овалы ? 

 
Igor Makanu:

почему опять круги ?

Вы дискриминируете овалы ? 

потому что круг понятнее,

овал как начертить в будущее - не знаю

 
Renat Akhtyamov:

потому что круг понятнее,

овал как начертить в будущее - не знаю

Овал Кассини


лемниската Бернулли


в общем Вики рулит.. )))

 
Igor Makanu:

Овал Кассини


лемниската Бернулли


в общем Вики рулит.. )))

может быть и рулит, но каков смысл в таких танцах с бубном?

я уже начертил

по рисунку четко видно как начертить

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