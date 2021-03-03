Uladzimir Izerski page - страница 50
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потому что про pi речь зашла
где pi и где овал?
Жаль у Сергея даже интересней. Тренд вверх видно
потому что про pi речь зашла
где pi и где овал?
да понятно где,
где пи там и овал, в общем нигде ))
да понятно где,
где пи там и овал, в общем нигде ))
если длину окружности поделить на диаметр, что получится?
а как к овалу пи подцепить, я не в курсе
рассказывайте ;)
Жаль у Сергея даже интересней. Тренд вверх видно
ну вобщем так у мну было
Ренат, я заметил цена отказывается после движения по тренды, затем по стоит немного т снова отказывается ещё почти на столько же. И только потом возвращается к движению. Получается 2 Пи:)
да, работает такое2пи-это и есть зиг-заг по сути, даже по больше чуток
ну вобщем так у мну было
почему опять круги ?
Вы дискриминируете овалы ?
почему опять круги ?
Вы дискриминируете овалы ?
потому что круг понятнее,
овал как начертить в будущее - не знаю
потому что круг понятнее,
овал как начертить в будущее - не знаю
Овал Кассини
лемниската Бернулли
в общем Вики рулит.. )))
Овал Кассини
лемниската Бернулли
в общем Вики рулит.. )))
может быть и рулит, но каков смысл в таких танцах с бубном?
я уже начертил
по рисунку четко видно как начертить