Uladzimir Izerski page - страница 58
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На тот момент продолжение было не известно. А эти две точки визуально немногим отличаются. Поэтому, хочу узнать, почему во второй точке индикатор не детектирует смену тренда. И если цена пойдёт вверх, в какой момент после точки 2 смена всё таки произойдёт. Спасибо.
На тот момент продолжение было не известно. А эти две точки визуально немногим отличаются. Поэтому, хочу узнать, почему во второй точке индикатор не детектирует смену тренда. И если цена пойдёт вверх, в какой момент после точки 2 смена всё таки произойдёт. Спасибо.
Спасибо, Вы можете сказать, в чём различие между двумя точками для Вас? Формул не нужно, просто коренное различие.
Спасибо, Вы можете сказать, в чём различие между двумя точками для Вас? Формул не нужно, просто коренное различие.
Здесь главное - доверяете ли Вы своей стратегии или нет...
Если нет доверия, то трейдер будет пугаться любого маленького отката...
Если доверие есть, то трейдер ждет появления сигнала, и лишь затем производит действия... Или работает советник...
Про доверие - это очень мило
Обычно, очень тонко настроенные индикаторы показывают достаточно быстрый разворот вслед за ценой, но этих разворотов столько же сколько и откатов. И наоборот. В Вашем случае видно, что Вы фильтруете частые сигналы, вот я и задаюсь вопросом, в чём различие между этими точками для Вас?
Здесь главное - доверяете ли Вы своей стратегии или нет...
Если нет доверия, то трейдер будет пугаться любого маленького отката...
Если доверие есть, то трейдер ждет появления сигнала, и лишь затем производит действия... Или работает советник...
Про доверие - это очень мило
Обычно, очень тонко настроенные индикаторы показывают достаточно быстрый разворот вслед за ценой, но этих разворотов столько же сколько и откатов. И наоборот. В Вашем случае видно, что Вы фильтруете частые сигналы, вот я и задаюсь вопросом, в чём различие между этими точками?
Я же объяснил...
В первом случае - нет сигнала.
Во втором случае - есть сигнал.
Про доверие - это очень мило
Обычно, очень тонко настроенные индикаторы показывают достаточно быстрый разворот вслед за ценой, но этих разворотов столько же сколько и откатов. И наоборот. В Вашем случае видно, что Вы фильтруете частые сигналы, вот я и задаюсь вопросом, в чём различие между этими точками для Вас?
Индикатор перерисовывает историю, вот и вся загадка. Ушла бы цена вверх - нарядил бы в том месте зеленый цвет задним числом.
Индикатор перерисовывает историю, вот и вся загадка. Ушла бы цена вверх - нарядил бы в том месте зеленый цвет задним числом.
Я же объяснил...
В первом случае - нет сигнала.
Во втором случае - есть сигнал.
Логично