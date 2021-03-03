Uladzimir Izerski page - страница 58

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На тот момент продолжение было не известно. А эти две точки визуально немногим отличаются. Поэтому, хочу узнать, почему во второй точке индикатор не детектирует смену тренда. И если цена пойдёт вверх, в какой момент после точки 2 смена всё таки произойдёт. Спасибо.

 
Aleksei Stepanenko:

На тот момент продолжение было не известно. А эти две точки визуально немногим отличаются. Поэтому, хочу узнать, почему во второй точке индикатор не детектирует смену тренда. И если цена пойдёт вверх, в какой момент после точки 2 смена всё таки произойдёт. Спасибо.

График догрузил... - определение тренда - математическая процедура...
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Спасибо, Вы можете сказать, в чём различие между двумя точками для Вас? Формул не нужно, просто коренное различие.

 
Aleksei Stepanenko:

Спасибо, Вы можете сказать, в чём различие между двумя точками для Вас? Формул не нужно, просто коренное различие.

Здесь главное - доверяете ли Вы своей стратегии или нет...

Если нет доверия, то трейдер будет пугаться любого маленького отката...

Если доверие есть, то трейдер ждет появления  сигнала, и лишь затем производит действия...  Или работает советник...

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Про доверие - это очень мило

Обычно, очень тонко настроенные индикаторы показывают достаточно быстрый разворот вслед за ценой, но этих разворотов столько же сколько и откатов. И наоборот. В Вашем случае видно, что Вы фильтруете частые сигналы, вот я и задаюсь вопросом, в чём различие между этими точками для Вас?

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Serqey Nikitin:

Здесь главное - доверяете ли Вы своей стратегии или нет...

Если нет доверия, то трейдер будет пугаться любого маленького отката...

Если доверие есть, то трейдер ждет появления  сигнала, и лишь затем производит действия...  Или работает советник...

Теоретик вы наш;) Года два читаю ваши опусы, смешно всегда
 
Aleksei Stepanenko:

Про доверие - это очень мило

Обычно, очень тонко настроенные индикаторы показывают достаточно быстрый разворот вслед за ценой, но этих разворотов столько же сколько и откатов. И наоборот. В Вашем случае видно, что Вы фильтруете частые сигналы, вот я и задаюсь вопросом, в чём различие между этими точками?

Я же объяснил...

В первом случае - нет сигнала.

Во втором случае - есть сигнал.

 
Aleksei Stepanenko:

Про доверие - это очень мило

Обычно, очень тонко настроенные индикаторы показывают достаточно быстрый разворот вслед за ценой, но этих разворотов столько же сколько и откатов. И наоборот. В Вашем случае видно, что Вы фильтруете частые сигналы, вот я и задаюсь вопросом, в чём различие между этими точками для Вас?

Индикатор перерисовывает историю, вот и вся загадка. Ушла бы цена вверх - нарядил бы в том месте зеленый цвет задним числом. 

 
vladavd:

Индикатор перерисовывает историю, вот и вся загадка. Ушла бы цена вверх - нарядил бы в том месте зеленый цвет задним числом. 

Вот видите, как много вокруг ТЕОРЕТИКОВ...  Все о всем знают...  А я тут пытаюсь отвечать на вопросы...
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Serqey Nikitin:

Я же объяснил...

В первом случае - нет сигнала.

Во втором случае - есть сигнал.

Логично

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