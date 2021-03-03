Uladzimir Izerski page - страница 78

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Valeriy Yastremskiy:

А в чем может быть идея. Это бары или разность курсов за периоды ТФ на конец периода для 5 пар инструментов. Что из этого вообще можно выжать?

Это условные значения поведения валют. Замечу. Не валютных пар а валют. Каждый столбик это валюта.

Из этих валют формируем пары по нужным характеристикам для торговли.

 
Uladzimir Izerski:

Это условные значения поведения валют. Замечу. Не валютных пар а валют.

Из этих валют формируем пары по нужным характеристикам для торговли.

Есть давно известная стратегия: если в кроссе одна из валют растёт, а другая падает, то входим в рынок. Вот её и используйте.

 
Uladzimir Izerski:

Это условные значения поведения валют. Замечу. Не валютных пар а валют. Каждый столбик это валюта.

Из этих валют формируем пары по нужным характеристикам для торговли.

в чем валюта измеряется на рисунке?

 
khorosh:

Есть давно известная стратегия: если в кроссе одна из валют растёт, а другая падает, то входим в рынок. Вот её и используйте.

Это пережитки прошлого. Которые завели толпы послушных трейдеров на болото к лосям))

Мир меняется. Появляются новые идеи и возможности.

 
Valeriy Yastremskiy:

в чем валюта измеряется на рисунке?

В условных единицах выводится по формуле. Формулу, сами понимаете, мне не серьёзно и глупо выкладывать.

 

Задача.

На основе данных с разных ТФ по каждой валюте сформировать пакет валютных пар по направлениям.

Скажу прямо. Тут будет заложен хедж по 10 валютным парам в правильном направлении. Это не выдергивание кросса из контекста. 

 
Uladzimir Izerski:

В условных единицах выводится по формуле. Формулу, сами понимаете, мне не серьёзно и глупо выкладывать.

Если бы в своё время такого мнения придерживался Ньютон, то может мы до сих пор не знали бы закона всемирного тяготения.)

 
khorosh:

Если бы в своё время такого мнения придерживался Ньютон, то может мы до сих пор не знали бы закона всемирного тяготения.)

Так я же не Ньютон. Он мог себе позволить. У него не было соперников на рынке.))

 

Вот как плавно изменяется график рынка в течении дня.

Кто не увидел закономерности, смотрите внимательно. Каждая валюта имеет свой цвет.

График показывает растет или падает валюта на каждом ТФ. Выше границы растет, а ниже падает.

По ТФ плавно перекатываются как по волнам.

v11

[Удален]  
Valeriy Yastremskiy:

А в чем может быть идея. Это бары или разность курсов за периоды ТФ на конец периода для 5 пар инструментов. Что из этого вообще можно выжать?

Из этого можно выжать размусоливание на 100 страниц, как с волнами
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