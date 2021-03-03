Uladzimir Izerski page - страница 78
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А в чем может быть идея. Это бары или разность курсов за периоды ТФ на конец периода для 5 пар инструментов. Что из этого вообще можно выжать?
Это условные значения поведения валют. Замечу. Не валютных пар а валют. Каждый столбик это валюта.
Из этих валют формируем пары по нужным характеристикам для торговли.
Это условные значения поведения валют. Замечу. Не валютных пар а валют.
Из этих валют формируем пары по нужным характеристикам для торговли.
Есть давно известная стратегия: если в кроссе одна из валют растёт, а другая падает, то входим в рынок. Вот её и используйте.
Это условные значения поведения валют. Замечу. Не валютных пар а валют. Каждый столбик это валюта.
Из этих валют формируем пары по нужным характеристикам для торговли.
в чем валюта измеряется на рисунке?
Есть давно известная стратегия: если в кроссе одна из валют растёт, а другая падает, то входим в рынок. Вот её и используйте.
Это пережитки прошлого. Которые завели толпы послушных трейдеров на болото к лосям))
Мир меняется. Появляются новые идеи и возможности.
в чем валюта измеряется на рисунке?
В условных единицах выводится по формуле. Формулу, сами понимаете, мне не серьёзно и глупо выкладывать.
Задача.
На основе данных с разных ТФ по каждой валюте сформировать пакет валютных пар по направлениям.
Скажу прямо. Тут будет заложен хедж по 10 валютным парам в правильном направлении. Это не выдергивание кросса из контекста.
В условных единицах выводится по формуле. Формулу, сами понимаете, мне не серьёзно и глупо выкладывать.
Если бы в своё время такого мнения придерживался Ньютон, то может мы до сих пор не знали бы закона всемирного тяготения.)
Если бы в своё время такого мнения придерживался Ньютон, то может мы до сих пор не знали бы закона всемирного тяготения.)
Так я же не Ньютон. Он мог себе позволить. У него не было соперников на рынке.))
Вот как плавно изменяется график рынка в течении дня.
Кто не увидел закономерности, смотрите внимательно. Каждая валюта имеет свой цвет.
График показывает растет или падает валюта на каждом ТФ. Выше границы растет, а ниже падает.
По ТФ плавно перекатываются как по волнам.
А в чем может быть идея. Это бары или разность курсов за периоды ТФ на конец периода для 5 пар инструментов. Что из этого вообще можно выжать?