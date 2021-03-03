Uladzimir Izerski page - страница 64
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А чем отличаются эти ордера от стопа?... Та же цифирка, никаким боком не связанная с событиями на рынке...
Действия на рынке должны быть завязаны на события рынка!...
Сами то поняли, что написали?
Sell Stop и Stop Loss для Вас не отличаются?
Мне понятно, что для Вас тренд в классическом понимании не существует. У вас, как и у многих на этом форуме, тенденция на рынке преподаётся как тренд. Но это в корне не верно. Особенно это важно для машинной обработки данных.
Ещё, на счет волн. Вы раньше упоминали, но я не отвечал. Пятиволновка "Волны Эллиота" не моя тема. Есть более простая универсальная надежная система за наблюдением и учетом волн.
У меня было желание поделиться со всеми, но неуважительное отношение ко мне некоторых ..., отбило всякое желание делиться. Я не собираюсь за их хамство награждать их новыми знаниями и наработками.
Сами то поняли, что написали?
Sell Stop и Stop Loss для Вас не отличаются?
Мне понятно, что для Вас тренд в классическом понимании не существует. У вас, как и у многих на этом форуме, тенденция на рынке преподаётся как тренд. Но это в корне не верно. Особенно это важно для машинной обработки данных.
Ещё, на счет волн. Вы раньше упоминали, но я не отвечал. Пятиволновка "Волны Эллиота" не моя тема. Есть более простая универсальная надежная система за наблюдением и учетом волн.
У меня было желание поделиться со всеми, но неуважительное отношение ко мне некоторых ..., отбило всякое желание делиться. Я не собираюсь за их хамство награждать их новыми знаниями и наработками.
Не стоит обращать внимания на негатив). Я был бы вам благодарен, если бы поделились. Ищу вдохновения на форуме.
Если вас бьют по морде, надо сказать спасибо и дать 5 рублей.))
Посмотрим на недельный график. Подошли к недельной трендовой линии. Чем старше ТФ, тем крупнее деньги участвуют в обмене в таких местах.
Всё просто.
Если тренд вверх, то Sell Stop, используемый вместо Stop Loss, будет против тренда.
Если тренд в низ, то Buy Stop, используемый вместо Stop Loss, будет против тренда.
Думаю, Максим имел ввиду, что лимитные, а не стоповые можно использовать.
а разница между стопами и лимитками есть: в хедж-режиме часто для открытия противоположной позиции тоже нужна маржа. если её недостаточно, то отложка не сработает, а стопу это не помешает.
Если вам бьют по морде, надо сказать спасибо и дать 5 рублей.))
Думаю, Максим имел ввиду, что лимитные, а не стоповые можно использовать.
а разница между стопами и лимитками есть: в хедж-режиме часто для открытия противоположной позиции тоже нужна маржа. если её недостаточно, то отложка не сработает, а стопу это не помешает.
Как он спросил, так и постарался ему ответить.
2. Если не хватает маржи это нарушение ММ. А так, да, согласен.
Посмотрим на недельный график. Подошли к недельной трендовой линии. Чем старше ТФ, тем крупнее деньги участвуют в обмене в таких местах.
Я сам от такого стресс получаю. Но проще не отвечать. Своё здоровье беречь. А кто-то привык вот так в негативе жить, они смогут долго. Да и мои познания исходят из личного опыта. Я очень негативный. Но хочу как-то отделаться от этого. Ничего кроме тяжести в душе это не даёт.
Не приятно как Дон Кихоту бороться с ветряными мельницами.)
Справедливости нет, но к ней всех призывают.
А разве не так что. Как сейчас например на евродоллар, алгоритмы видят, что цена растёт и растёт. Значит, разворот близко, начинают массово заключать sell, и тем самым двигают график наверх. Мне кажется, нужно принять такое решение, которое не смогли принять большинство алгоритмов на рынке. Но я не до конца понимаю, почему разворот происходит. Может потому что алгоритмы, которые стояли sell, начинают ловить стопы, и на рынке в какой то момент становится больше людей, которые стоят buy, и теперь они будет двигать в обратном направлении.
На реперных точках стоят игроки разного уровня. Самые сильные стоят последними. Если их нет цена идет дальше. Тут играет роль ФА.