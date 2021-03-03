Uladzimir Izerski page - страница 15

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Mihail Marchukajtes:
Подписка на самой СМЕ примерно 200 баксов в месяц несли не ошибаюсь. Но есть сервис наш там подписка стоит 300 рублей в месяц. Кластердельта точка ком там же и куча патернов которые реально биржевые, а не вот это Ваше всё волны, болинжеры и т.д. Почитайте там куча интересной информации для трейдеров. Сам я уже на форе не торгую. МОЕКС рулит. Там вся эта информация бесплатно+ наличие ОИ в реальном времени. На СМЕ ОИ есть только дневной...

Разрешите поинтересоваться. А на сколько пунктов отличается цена на бирже от цены в терминале МТ4/5?

Может я тогда на разнице буду лапатой гребсти лимоны?

 
Uladzimir Izerski:

Разрешите поинтересоваться. А на сколько пунктов отличается цена на бирже от цены в терминале МТ4/5?

Может я тогда на разнице буду лапатой гребсти лимоны?

на 0
 
Renat Akhtyamov:
на 0

Аааааа, а некоторые с умным видом утверждают, что там лучшие цены)))

 
Uladzimir Izerski:

Аааааа, а некоторые с умным видом утверждают, что там лучшие цены)))

разница только в плече

ну и еще некоторые неприятности плюсом

 
Uladzimir Izerski:

Разрешите поинтересоваться. А на сколько пунктов отличается цена на бирже от цены в терминале МТ4/5?

Может я тогда на разнице буду лапатой гребсти лимоны?

Ну во  первых сами котировки отличаются размахом свечи, тенями и показателями объёма. Во вторых почему Вы думаете что Вам кто то даст возможность зарабатывать на разнице? Временного сдвига то практически нет, так что не говорите ерунду....
 
Uladzimir Izerski:

Аааааа, а некоторые с умным видом утверждают, что там лучшие цены)))

Вы давайте чё у Вас там по разметке? Где цена будет? и я расскажу что это не так....

Опять же про Вас можно сказать "Гляжу в книгу вижу фигу". Я про лучшие цены ничего не говорил, цены практически не отличаются, а вот дополнительная информация имеет совсем другие значения.....

 
Mihail Marchukajtes:
Ну хорошо Вы начертили разметку. Где будет следующая точка цены? Сможете сказать?

Наивная Вы душа Михаил. Зачем мне говорить следующую точку. Я же не командую ценой. Есть разметка, если цена приходит на точку, делаем текущий анализ точки и принимаем решение покупать или продавать.

 
Uladzimir Izerski:

Наивная Вы душа Михаил. Зачем мне говорить следующую точку. Я же не командую ценой. Есть разметка, если цена приходит на точку, делаем текущий анализ точки и принимаем решение покупать или продавать.

То есть разметка в итоге не имеет прогностическую способность и следовательно практического смысла тоже.

Самый крутой ответ аналитика начинается со слов : Либо либо!!!!  Знаем... проходили...

 
Mihail Marchukajtes:

То есть разметка в итоге не имеет прогностическую способность и следовательно практического смысла тоже.

Самый крутой ответ аналитика начинается со слов : Либо либо!!!!  Знаем... проходили...

Если так интересно. То возможно тут.))

z294

 
Renat Akhtyamov:

речь про алгоритм

ну почему абсолютно все выключили показ тиковых объемов?

я не призываю их включить и изучать, я просто показываю для того, что алгоритм один и тот же каждый день

какой?

вот в чем нужно разобраться


план по валу, вал по плану :-)

тиковые объёмы не выключаем, мы их знаем наперёд

сверху план, снизу вал :-)

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