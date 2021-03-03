Uladzimir Izerski page - страница 15
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Подписка на самой СМЕ примерно 200 баксов в месяц несли не ошибаюсь. Но есть сервис наш там подписка стоит 300 рублей в месяц. Кластердельта точка ком там же и куча патернов которые реально биржевые, а не вот это Ваше всё волны, болинжеры и т.д. Почитайте там куча интересной информации для трейдеров. Сам я уже на форе не торгую. МОЕКС рулит. Там вся эта информация бесплатно+ наличие ОИ в реальном времени. На СМЕ ОИ есть только дневной...
Разрешите поинтересоваться. А на сколько пунктов отличается цена на бирже от цены в терминале МТ4/5?
Может я тогда на разнице буду лапатой гребсти лимоны?
Разрешите поинтересоваться. А на сколько пунктов отличается цена на бирже от цены в терминале МТ4/5?
Может я тогда на разнице буду лапатой гребсти лимоны?
на 0
Аааааа, а некоторые с умным видом утверждают, что там лучшие цены)))
Аааааа, а некоторые с умным видом утверждают, что там лучшие цены)))
разница только в плече
ну и еще некоторые неприятности плюсом
Разрешите поинтересоваться. А на сколько пунктов отличается цена на бирже от цены в терминале МТ4/5?
Может я тогда на разнице буду лапатой гребсти лимоны?
Аааааа, а некоторые с умным видом утверждают, что там лучшие цены)))
Вы давайте чё у Вас там по разметке? Где цена будет? и я расскажу что это не так....
Опять же про Вас можно сказать "Гляжу в книгу вижу фигу". Я про лучшие цены ничего не говорил, цены практически не отличаются, а вот дополнительная информация имеет совсем другие значения.....
Ну хорошо Вы начертили разметку. Где будет следующая точка цены? Сможете сказать?
Наивная Вы душа Михаил. Зачем мне говорить следующую точку. Я же не командую ценой. Есть разметка, если цена приходит на точку, делаем текущий анализ точки и принимаем решение покупать или продавать.
Наивная Вы душа Михаил. Зачем мне говорить следующую точку. Я же не командую ценой. Есть разметка, если цена приходит на точку, делаем текущий анализ точки и принимаем решение покупать или продавать.
То есть разметка в итоге не имеет прогностическую способность и следовательно практического смысла тоже.
Самый крутой ответ аналитика начинается со слов : Либо либо!!!! Знаем... проходили...
То есть разметка в итоге не имеет прогностическую способность и следовательно практического смысла тоже.
Самый крутой ответ аналитика начинается со слов : Либо либо!!!! Знаем... проходили...
Если так интересно. То возможно тут.))
речь про алгоритм
ну почему абсолютно все выключили показ тиковых объемов?
я не призываю их включить и изучать, я просто показываю для того, что алгоритм один и тот же каждый день
какой?
вот в чем нужно разобраться
план по валу, вал по плану :-)
тиковые объёмы не выключаем, мы их знаем наперёд
сверху план, снизу вал :-)