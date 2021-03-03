Uladzimir Izerski page - страница 66
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну вот... попёрла реклама. Что и следовало ожидать
ветка под снос ?
За чьи то провокации я не отвечаю. На это есть модераторы. Почистят.
Но тебе то, как подписчику на эту ветку, глупо так говорить.
Или у тебя цель уничтожить ветку??
Покуда я не ограничен в правах по желанию ферзя покажу картинку с W1 EURUSD.
Суть.
Зависимость волн по закрытиям ТФ и по вершинам волн. А это разная категория крупных игроков.
Можно ближе рассмотреть.
По-моему, надо быть очень наивным, что бы не считать эту ветку рекламной))
Автор скидывает картинки своих платных индикаторов, пишет какие-то заклинания глядя на них, а потом мы все типа все поняли))
Модераторы, вы уже или разрешите всем себя рекламировать, либо сносите этот бредогон у всех. Иначе форум превращается в те форумы, где за сообщение 3 копейки платят.. или сколько там..
По-моему, надо быть очень наивным, что бы не считать эту ветку рекламной))
Автор скидывает картинки своих платных индикаторов, пишет какие-то заклинания глядя на них, а потом мы все типа все поняли))
Модераторы, вы уже или разрешите всем себя рекламировать, либо сносите этот бредогон у всех. Иначе форум превращается в те форумы, где за сообщение 3 копейки платят.. или сколько там..
Этих индикаторов в маркете нет. Есть элемент похожий, но он в корне отличается..
Что бы что то объяснить, надо что то показать. Но вы даже с картинкой не можете понять.
Тогда рекламщик? Но тогда кто то тупой.))
Ты бы показал что нибудь интересное, но сам боишься такого же голопупого комиссара.)))
Ох уж эти комиссары))
Звездят в каждой ветке за 3 копейки и кричат "держите вора".
Не нравиться не читай. Есть люди которым это интересно.
Мне всегда интересно посмотреть, как другие строят ТС.
Но все боятся "комиссаров", что бы что то показать.
Мне нравится читать как во всех ветках несут научную ахинею. И при этом не требую прекратить засорять форум.
Смешно же почитать. Не надо на Петросяна или Жванецкого ходить.) Тут круче).
Думаю, что такие "комиссары" скорее всего являются работниками ДЦ.
Они боятся прорывных технологий и всячески препятствуют распостранению новых идей.
Думаю, что такие "комиссары" скорее всего являются работниками ДЦ.
Они боятся прорывных технологий и всячески препятствуют распостранению новых идей.
Потому что это идеальная машина по отъему денег у населения.
Думаю, что такие "комиссары" скорее всего являются работниками ДЦ.
Они боятся прорывных технологий и всячески препятствуют распостранению новых идей.
бери выше - это всё агенты Сороса, а иногда и сам лично...
Думаю, что такие "комиссары" скорее всего являются работниками ДЦ.
Они боятся прорывных технологий и всячески препятствуют распостранению новых идей.
Это напоминает мне анекдот : еште еште гости дорогие, все равно выбрасывать.
Или вот еще "«На тебе, Боже, что нам негоже»