Uladzimir Izerski page - страница 57

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Uladzimir Izerski:

О губу отвесил.) Для тебя же лично сигнал повесил. Он мне по жизни не нужен. А ты на него смотри. Больше всех ныл.

Ты ж на нем не торгуешь, боишься
 
Serqey Nikitin:

У меня другой взгляд на рынок, и волны там не присутствуют...

Расскажите подробнее о своём взгляде, пожалуйста
 
Evgeniy Zhdan:
Расскажите подробнее о своём взгляде, пожалуйста

Задача Трейдера - перевести ценовой  график в более ЧИТАЕМЫЙ и ПОНЯТНЫЙ вариант...

Зачем переделывать ценовой график?...

Если рассматривать график как НАБОР отдельных свечей ( или баров ), то в этой "ценовой пиле" принять правильное решение очень трудно...

Если переделать график на более крупные элементы, чем свечи, принять решение будет на порядок проще и эффективнее...


Один из возможных вариантов:




Если решить этот вопрос, то торговля на рынке с получением прибыли станет простой и легкой прогулкой ...


Так что мое представление рынка - не волны, а кирпичи...  ))

[Удален]  
Serqey Nikitin:

Задача Трейдера - перевести ценовой  график в более ЧИТАЕМЫЙ и ПОНЯТНЫЙ вариант...

Зачем переделывать ценовой график?...

Если рассматривать график как НАБОР отдельных свечей ( или баров ), то в этой "ценовой пиле" принять правильное решение очень трудно...

Если переделать график на более крупные элементы, чем свечи, принять решение будет на порядок проще и эффективнее...


Один из возможных вариантов:




Если решить этот вопрос, то торговля на рынке с получением прибыли станет простой и легкой прогулкой ...


Так что мое представление рынка - не волны, а кирпичи...  ))

Ренко, без воды если
 
Vladimir Baskakov:
Ренко, без воды если
Вариантов много..., и разных...
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Serqey Nikitin:
Вариантов много..., и разных...
И шо, есть выхлоп?
 
Vladimir Baskakov:
И шо, есть выхлоп?
Выхлоп есть всегда ) а вот с каким знаком это вопрос )) 
Но некий смысл в кирпичах есть, например можно дом построить 
 
Serqey Nikitin:

Задача Трейдера - перевести ценовой  график в более ЧИТАЕМЫЙ и ПОНЯТНЫЙ вариант...

О Боже мой, да это же индикатор тренда!!!11 Рынки в опасности, мировая финансовая система отныне под ударом!

Такая тривиальная хрень да на таких важных щах, ума непостижимо.

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Serqey Nikitin:
   

Один из возможных вариантов:

Сергей, можете объяснить, почему у Вас в точке 1 было изменение тренда, а в точке 2 не было?


 
Aleksei Stepanenko:

Сергей, можете объяснить, почему у Вас в точке 1 было изменение тренда, а в точке 2 не было?


А Вы продолжение ценового графика не смотрели?...

На самом деле , тренд как был, так и остался...  Ну а откаты были и будут всегда.



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