Uladzimir Izerski page - страница 57
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О губу отвесил.) Для тебя же лично сигнал повесил. Он мне по жизни не нужен. А ты на него смотри. Больше всех ныл.
У меня другой взгляд на рынок, и волны там не присутствуют...
Расскажите подробнее о своём взгляде, пожалуйста
Задача Трейдера - перевести ценовой график в более ЧИТАЕМЫЙ и ПОНЯТНЫЙ вариант...
Зачем переделывать ценовой график?...
Если рассматривать график как НАБОР отдельных свечей ( или баров ), то в этой "ценовой пиле" принять правильное решение очень трудно...
Если переделать график на более крупные элементы, чем свечи, принять решение будет на порядок проще и эффективнее...
Один из возможных вариантов:
Если решить этот вопрос, то торговля на рынке с получением прибыли станет простой и легкой прогулкой ...
Так что мое представление рынка - не волны, а кирпичи... ))
Задача Трейдера - перевести ценовой график в более ЧИТАЕМЫЙ и ПОНЯТНЫЙ вариант...
Зачем переделывать ценовой график?...
Если рассматривать график как НАБОР отдельных свечей ( или баров ), то в этой "ценовой пиле" принять правильное решение очень трудно...
Если переделать график на более крупные элементы, чем свечи, принять решение будет на порядок проще и эффективнее...
Один из возможных вариантов:
Если решить этот вопрос, то торговля на рынке с получением прибыли станет простой и легкой прогулкой ...
Так что мое представление рынка - не волны, а кирпичи... ))
Ренко, без воды если
Вариантов много..., и разных...
И шо, есть выхлоп?
Задача Трейдера - перевести ценовой график в более ЧИТАЕМЫЙ и ПОНЯТНЫЙ вариант...
О Боже мой, да это же индикатор тренда!!!11 Рынки в опасности, мировая финансовая система отныне под ударом!
Такая тривиальная хрень да на таких важных щах, ума непостижимо.
Один из возможных вариантов:
Сергей, можете объяснить, почему у Вас в точке 1 было изменение тренда, а в точке 2 не было?
Сергей, можете объяснить, почему у Вас в точке 1 было изменение тренда, а в точке 2 не было?
А Вы продолжение ценового графика не смотрели?...
На самом деле , тренд как был, так и остался... Ну а откаты были и будут всегда.