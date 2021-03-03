Uladzimir Izerski page - страница 79
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В условных единицах выводится по формуле. Формулу, сами понимаете, мне не серьёзно и глупо выкладывать.
к обсуждению предлагается очередная неведомая @#ная @#ня.
традиционно уже.
Готовится к продаже новый индикатор и созывается хайп на ровном месте ?
к обсуждению предлагается очередная неведомая @#ная @#ня.
традиционно уже.
Готовится к продаже новый индикатор и созывается хайп на ровном месте ?
Вот чья бы корова мычала, например бассака, а твоя молчала.
Порхаешь по всем веткам, упрекая других рекламируешь себя. Сволоченок ты все таки.
Извините, люди добрие, но в такой обстановке тут делать нечего.
Всем пока.
Будьте вежливыми. Впереди выходные, еще пить и пить)))))
База значения не имеет. Это всего лишь база. ее можно взять любой, лишь бы визуально было видно изменение.
Вопрос то, что увиденные направления изменений курсов к единой базе не будут изменены на следующем временном интервале.
продолжительность однонаправленных изменений из этих данных получить достоверно маловероятно без дополнительных данных.
Извините, люди добрие, но в такой обстановке тут делать нечего.
Всем пока.
Рано сдашься, слабак.) Посмотри в ветке селян сколько я бодался с Артистом-Лекарем, пока он не заговорил о мире.)
Рано сдашься, слабак.) Посмотри в ветке селян сколько я бодался с Артистом-Лекарем, пока он не заговорил о мире.)
Я не слабак и не трус.
Просто гажусь присутствием этих двух типов.))
Если вы считаете правильным их поведение, то и ведите с ними беседу.
----------
Мне не нужна реклама продуктов.
Если бы мне была важна продажа продуктов, то я сидел бы тихонько-тихонько как мышь.))
---------------
Если кому что интересно, то напишите в личку.
Больше тут и в других ветках никого не буду беспокоить.
Я не слабак и не трус.
Просто гажусь присутствием этих двух типов.))
Если вы считаете правильным их поведение, то и ведите с ними беседу.
----------
Мне не нужна реклама продуктов.
Если бы мне была важна продажа продуктов, то я сидел бы тихонько-тихонько как мышь.))
---------------
Если кому что интересно, то напишите в личку.
Больше тут и в других ветках никого не буду беспокоить.
Вот чья бы корова мычала, например бассака, а твоя молчала.
Порхаешь по всем веткам, упрекая других рекламируешь себя. Сволоченок ты все таки.
прямо даже стало интересно, где и в каких ветках я порхаю рекламируясь?
Приведи ссылочку.
по скриншоту: в отличии от ТС, принципы не скрываются - спроси, расскажу отвечу. Продаётся только и исключительно программная реализация
прямо даже стало интересно, где и в каких ветках я порхаю рекламируясь?
Приведи ссылочку.
по скриншоту: в отличии от ТС, принципы не скрываются - спроси, расскажу отвечу. Продаётся только и исключительно программная реализация
Ловлю на слове, расскажите ка поподробнее какие принципы и подходы используются в ваших торговых системах.) Только не отделывайтесь в ответе парой фраз. А лучше откройте отдельную ветку и выложите всё как на духу. А мы запасёмся попкорном и будем с удовольствием и внимательно слушать.)
Ловлю на слове, расскажите ка поподробнее какие принципы и подходы используются в ваших торговых системах.) Только не отделывайтесь в ответе парой фраз. А лучше откройте отдельную ветку и выложите всё как на духу. А мы запасёмся попкорном и будем с удовольствием и внимательно слушать.)
там (из того что на Uladzimir заскриншотил) торговых систем, то есть всего экспертов ровно 1. Исторический. Его принцип тоже рассказывал на форуме. Могу пересказать при надобности
прочее - индикаторы которые время от времени использую(или использовал) для анализа.
а вообще у продуктов есть "обсуждения" - вопросы по ним задаются там. В этой ветке не сильно комфортно обсуждать своё, тут ветка посвещена персоне ТопикСтартера, как бы офф-топ получится