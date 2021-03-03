Uladzimir Izerski page - страница 79

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Uladzimir Izerski:

В условных единицах выводится по формуле. Формулу, сами понимаете, мне не серьёзно и глупо выкладывать.

к обсуждению предлагается очередная неведомая @#ная @#ня.

традиционно уже.

Готовится к продаже новый индикатор и созывается хайп на ровном месте ?

 
Maxim Kuznetsov:

к обсуждению предлагается очередная неведомая @#ная @#ня.

традиционно уже.

Готовится к продаже новый индикатор и созывается хайп на ровном месте ?

Вот чья бы корова мычала, например бассака, а твоя молчала.

Порхаешь по всем веткам,  упрекая других рекламируешь себя. Сволоченок ты все таки.

s6

 

Извините, люди добрие, но в такой обстановке тут делать нечего.

Всем пока.

 

Будьте вежливыми. Впереди выходные, еще пить и пить)))))

База значения не имеет. Это всего лишь база. ее можно взять любой, лишь бы визуально было видно изменение. 

Вопрос то, что увиденные направления изменений курсов к единой базе не будут изменены на следующем временном интервале. 

продолжительность однонаправленных изменений из этих данных получить достоверно маловероятно без дополнительных данных.

 
Uladzimir Izerski:

Извините, люди добрие, но в такой обстановке тут делать нечего.

Всем пока.

Рано сдашься, слабак.) Посмотри в ветке селян сколько я бодался с Артистом-Лекарем, пока он не заговорил о мире.)

 
khorosh:

Рано сдашься, слабак.) Посмотри в ветке селян сколько я бодался с Артистом-Лекарем, пока он не заговорил о мире.)

Я не слабак и не трус.

Просто гажусь присутствием этих двух типов.))

Если вы считаете правильным их поведение, то и ведите с ними беседу.

----------

Мне не нужна реклама продуктов.

Если бы мне была важна продажа продуктов, то я сидел бы тихонько-тихонько как мышь.))

---------------

Если кому что интересно, то напишите в личку.

Больше тут и в других ветках никого не буду беспокоить.

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Я не слабак и не трус.

Просто гажусь присутствием этих двух типов.))

Если вы считаете правильным их поведение, то и ведите с ними беседу.

----------

Мне не нужна реклама продуктов.

Если бы мне была важна продажа продуктов, то я сидел бы тихонько-тихонько как мышь.))

---------------

Если кому что интересно, то напишите в личку.

Больше тут и в других ветках никого не буду беспокоить.

Жаль Вова, без твоих опусов скучно
 
Uladzimir Izerski:

Вот чья бы корова мычала, например бассака, а твоя молчала.

Порхаешь по всем веткам,  упрекая других рекламируешь себя. Сволоченок ты все таки.

прямо даже стало интересно, где и в каких ветках я порхаю рекламируясь? 

Приведи ссылочку.

по скриншоту: в отличии от ТС, принципы не скрываются - спроси, расскажу отвечу. Продаётся только и исключительно программная реализация

 
Maxim Kuznetsov:

прямо даже стало интересно, где и в каких ветках я порхаю рекламируясь? 

Приведи ссылочку.

по скриншоту: в отличии от ТС, принципы не скрываются - спроси, расскажу отвечу. Продаётся только и исключительно программная реализация

Ловлю на слове, расскажите  ка поподробнее какие принципы и подходы используются в ваших торговых системах.) Только не отделывайтесь в ответе парой  фраз. А лучше откройте отдельную ветку и выложите всё как на духу. А мы запасёмся попкорном и будем с удовольствием и внимательно слушать.)

 
khorosh:

Ловлю на слове, расскажите  ка поподробнее какие принципы и подходы используются в ваших торговых системах.) Только не отделывайтесь в ответе парой  фраз. А лучше откройте отдельную ветку и выложите всё как на духу. А мы запасёмся попкорном и будем с удовольствием и внимательно слушать.)

там (из того что на Uladzimir заскриншотил) торговых систем, то есть всего экспертов ровно 1. Исторический. Его принцип тоже рассказывал на форуме. Могу пересказать при надобности

прочее - индикаторы которые время от времени использую(или использовал) для анализа.

а вообще у продуктов есть "обсуждения" - вопросы по ним задаются там. В этой ветке не сильно комфортно обсуждать своё, тут ветка посвещена персоне ТопикСтартера, как бы офф-топ получится

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