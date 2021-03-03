Uladzimir Izerski page - страница 42

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Uladzimir Izerski:

На часовом графике EURUSD классический тренд вверх. Вам он о чем то говорит или нет?

Кто следует за ценой тот всегда отстаёт.)

ЛЮБОЙ "классический тренд вверх" построен на определенной математической модели со своими ИНСТРУМЕНТАМИ...

Пример "классического тренда вверх":



 
Serqey Nikitin:

ЛЮБОЙ "классический тренд вверх" построен на определенной математической модели со своими ИНСТРУМЕНТАМИ...

Пример "классического тренда вверх":



Есть например классический тренд в моде и есть  классический тренд на рынках. Они  классически отличаются.))

 
Uladzimir Izerski:

Есть например классический тренд в моде и есть  классический тренд на рынках. Они  классически отличаются.))

По мне , чем бы дитя не тешилось, лишь бы получала СТАБИЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ... )))
 
Serqey Nikitin:
По мне , чем бы дитя не тешилось, лишь бы получала СТАБИЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ... )))

С этим не поспоришь.

Мне не нужны деньги всего мира. Чем больше денег, тем больше проблем. Есть мера - достаточность.

Сам творческий процесс создания инструментария для анализа и получения прибыли приносит удовлетворение. Это как спорте. Выигрывает сильнейший. Бороться приходится с самыми сильными игроками в мире. И победа над сильнейшими приносит радость.

А некоторым только  горечь разочарований от поражений.

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Не стану я больше выкладывать картинки, а тем более объяснять. Было такое желание поделиться, но это воспринято многими в штыки, как реклама продукта.

Ответ человека с сознанием подростка
 
Vladimir Baskakov:
Ответ человека с сознанием подростка

Увидел ребёнка, дай конфетку - вдруг твой ;-)

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

Увидел ребёнка, дай конфетку - вдруг твой ;-)

Ага, пирожное "картошка":)
 
Maxim Kuznetsov:

Увидел ребёнка, дай конфетку - вдруг твой ;-)

в следующий раз банан предлагай) 

 
khorosh:

Приветствую! Где пропадали? Заходите почаще

Всем привет тоже!
Я здесь с ноября после перерыва 8 лет 6 месяцев => ***
Спасибо за добрые слова

 
Uladzimir Izerski:

С этим не поспоришь.

Мне не нужны деньги всего мира. Чем больше денег, тем больше проблем. Есть мера - достаточность.

Сам творческий процесс создания инструментария для анализа и получения прибыли приносит удовлетворение. Это как спорте. Выигрывает сильнейший. Бороться приходится с самыми сильными игроками в мире. И победа над сильнейшими приносит радость.

...



ЗОЛОТЫЕ СЛОВА

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