Uladzimir Izerski page - страница 42
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На часовом графике EURUSD классический тренд вверх. Вам он о чем то говорит или нет?
Кто следует за ценой тот всегда отстаёт.)
ЛЮБОЙ "классический тренд вверх" построен на определенной математической модели со своими ИНСТРУМЕНТАМИ...
Пример "классического тренда вверх":
ЛЮБОЙ "классический тренд вверх" построен на определенной математической модели со своими ИНСТРУМЕНТАМИ...
Пример "классического тренда вверх":
Есть например классический тренд в моде и есть классический тренд на рынках. Они классически отличаются.))
Есть например классический тренд в моде и есть классический тренд на рынках. Они классически отличаются.))
По мне , чем бы дитя не тешилось, лишь бы получала СТАБИЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ... )))
С этим не поспоришь.
Мне не нужны деньги всего мира. Чем больше денег, тем больше проблем. Есть мера - достаточность.
Сам творческий процесс создания инструментария для анализа и получения прибыли приносит удовлетворение. Это как спорте. Выигрывает сильнейший. Бороться приходится с самыми сильными игроками в мире. И победа над сильнейшими приносит радость.
А некоторым только горечь разочарований от поражений.
Не стану я больше выкладывать картинки, а тем более объяснять. Было такое желание поделиться, но это воспринято многими в штыки, как реклама продукта.
Ответ человека с сознанием подростка
Увидел ребёнка, дай конфетку - вдруг твой ;-)
Увидел ребёнка, дай конфетку - вдруг твой ;-)
Увидел ребёнка, дай конфетку - вдруг твой ;-)
в следующий раз банан предлагай)
Приветствую! Где пропадали? Заходите почаще
Всем привет тоже!
Я здесь с ноября после перерыва 8 лет 6 месяцев => ***
Спасибо за добрые слова
С этим не поспоришь.
Мне не нужны деньги всего мира. Чем больше денег, тем больше проблем. Есть мера - достаточность.
Сам творческий процесс создания инструментария для анализа и получения прибыли приносит удовлетворение. Это как спорте. Выигрывает сильнейший. Бороться приходится с самыми сильными игроками в мире. И победа над сильнейшими приносит радость....
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА