Uladzimir Izerski page - страница 49
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Нет это не минимальная высота. У меня это всё отсутствует. Назначается один параметр который определяет диапазон цен в котором определяются волны. На самом деле это и есть ЗЗ с определенными параметрами. Но ЗЗ не корректно определит волны. Надо умудриться подбирать оба параметра.
Своя версия - только моя. Ни у кого ничего не подсматриваю. Может у них тоже один параметр, но мне это не интересно. Иду только своим путём.
Число Пи лучше используй
предполагаю что тут в каком то месте?
предполагаю что тут в каком то месте?
Уважаю за понимание ситуации. Как догадался?
Зиг-заг на одном параметре: превышение минимального расстояния между предыдущим экстремумом и текущей ценой, в пунктах
Посмотрел. Хороший вариант. Но у меня совершенно другое. Не важно, можно простым ЗЗ пользоваться. Всё близко. Тонкости начинаются в чтении ЗЗ. Это очень интересный курс.
Посмотрел. Хороший вариант. Но у меня совершенно другое. Не важно, можно простым ЗЗ пользоваться. Всё близко. Тонкости начинаются в чтении ЗЗ. Это очень интересный курс.
Сделайте скриншот вашего зигзага на последних данных EurUsd - сравню с обычным.
Я по требованию, коллег по цеху, пообещал не постить картинки. Буду держать слово, для их дурдома.))
Могу в личку сбросить по личному запросу, что бы не вызывали на откровенный бан. Инструмент и ТФ мне надо знать.
Уважаю за понимание ситуации. Как догадался?
;)))
тут и догадываться не пришлось
была у мну такая системс лет 7 назад
в топке счас лежит
отстаете батенька, развиваться надо
;)))
тут и догадываться не пришлось
была у мну такая системс лет 7 назад
в топке счас лежит
отстаете батенька, развиваться надо
:))
Значит идём дальше.)
предполагаю что тут в каком то месте?
Почему кружки а не овалы? Например так:
Почему кружки а не овалы? Например так:
потому что про pi речь зашла
где pi и где овал?