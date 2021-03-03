Uladzimir Izerski page - страница 49

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Uladzimir Izerski:

Нет это не минимальная высота. У меня это всё отсутствует. Назначается один параметр который определяет диапазон цен в котором определяются волны. На самом деле это и есть ЗЗ с определенными параметрами. Но ЗЗ не корректно определит волны. Надо умудриться подбирать оба параметра. 

Своя версия - только моя. Ни у кого ничего не подсматриваю. Может у них тоже один параметр, но мне это не интересно. Иду только своим путём.

Число Пи лучше используй
 
Vladimir Baskakov:
Число Пи лучше используй

предполагаю что тут в каком то месте?


 
Renat Akhtyamov:

предполагаю что тут в каком то месте?


Уважаю за понимание ситуации.  Как догадался?

 
Aleksei Stepanenko:

Зиг-заг на одном параметре: превышение минимального расстояния между предыдущим экстремумом и текущей ценой, в пунктах

Посмотрел. Хороший вариант. Но у меня совершенно другое. Не важно, можно простым ЗЗ пользоваться. Всё близко. Тонкости начинаются в чтении ЗЗ. Это очень интересный курс.

 
Uladzimir Izerski:

Посмотрел. Хороший вариант. Но у меня совершенно другое. Не важно, можно простым ЗЗ пользоваться. Всё близко. Тонкости начинаются в чтении ЗЗ. Это очень интересный курс.

Сделайте скриншот вашего зигзага на последних данных EurUsd - сравню с обычным.
 
elibrarius:
Сделайте скриншот вашего зигзага на последних данных EurUsd - сравню с обычным.

Я по требованию, коллег по цеху,  пообещал не постить картинки. Буду держать слово, для их дурдома.))

Могу в личку сбросить по личному запросу, что бы не вызывали на откровенный бан. Инструмент и ТФ мне надо знать.

 
Uladzimir Izerski:

Уважаю за понимание ситуации.  Как догадался?

;)))

тут и догадываться не пришлось

была у мну такая системс лет 7 назад

в топке счас лежит

отстаете батенька, развиваться надо

 
Renat Akhtyamov:

;)))

тут и догадываться не пришлось

была у мну такая системс лет 7 назад

в топке счас лежит

отстаете батенька, развиваться надо

:))

Значит идём дальше.)

 
Renat Akhtyamov:

предполагаю что тут в каком то месте?


Почему кружки а не овалы? Например так:

ov

 
Sergey Chalyshev:

Почему кружки а не овалы? Например так:

потому что про pi речь зашла

где pi и где овал?

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