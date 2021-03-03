Uladzimir Izerski page - страница 22
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без 3д
валютная змея, сегодня
Так там же клубок ниток был, откуда яблоко то появилось?
не знаю
Владимир нарезает яблочки и имеет какую то 3Д модель
я не въехал пока
;)
не знаю
Владимир нарезает яблочки и имеет какую то 3Д модель
я не въехал пока
;)
Э брат как ты отстал, там уже на клубок ниток перешли. Семён Семёныч..... :-)
я просто начитался чуток и оперирую общепринятыми определениями
клубок ниток называется валютной змеей, а срез от неё, ну или от яблока, да как угодно ;) - валютная пара.
но рисовть это все надо научиться, спору нет
;)
я просто начитался чуток и оперирую общепринятыми определениями
клубок ниток называется валютной змеей, а срез от неё, ну или от яблока, да как угодно ;) - валютная пара.
но рисовть это dсе надо научиться, спору нет
;)
Парный трейдинг by Uladzimir
ты чо гонишь пургу тута? Какие нахрен реальные трейдеры? ну ты берешь, и еще горстка влюбленных в эту идею... Ты чо не можешь 1 + 1 сложить? Тебе русским языком сказали, цена формируется не на Чикагской бирже, а на внебиржевом рынке, куда никто доступа не имеет. И цена изменяется на бирже не потому что кто-то там купил/продал большим объемом на этой бирже, а потому спрос/предложение на валюту в мире, слышишь в мире а не в Чикаго изменилась. И завязывай обзываться, а то морде получшь! Ну если тебе это не аргумент, то продолжай дальше брать объемы, которые не формируют цену, и строй на них чо хочешь. Ферштеен?
А если серьёзно, то помимо СМЕ есть ещё и другие биржи на которых так же торгуется фьючерсные контракты и на валюту тоже. ММВБ, Найс, Токийская биржа. Биржа в сигнапуре. Просто на СМЕ объём торгуемого фьючерса больше и следовательно она считается приоритетной. Спрос и предложение формируется в виде контрактов, а не тиков. Почему то на фьючерсах есть объём в контрактах, что актуально для любого рынка, а на споте есть объём только в тиках. Что то я не знаю как можно торговать объёмами измеряемые тиками. А знаете почему на споте нет контрактного объёма? Потому что спот рынок это совокупность всех контрактов торгуемых фьючерсов во всём мире и физически просто нет возможности собирать все контракты со всех бирж в какой то единый центр. Именно поэтому на спот рынке есть только тиковый объём и нет контрактного (реального). А вне бирживой рынок валюты это менялы возле обмеников, так что не путайтесь в терминологии и идите лучше книжки умные почитайте, а то видать в Вашем обучении их просто не было вот Вы и незнайка в этих делах. Да ещё других тут учите. Помните нас читают дети, не стоит их учить плохому....
Так и напрашивается вопрос. Так СУПЕРМЕН торгует реальными объёмами??? Ну дела? Думал, что только может ролик без звука записать. А вот оно как?. Ууу.
Так и напрашивается вопрос. Так СУПЕРМЕН торгует реальными объёмами??? Ну дела? Думал, что только может ролик без звука записать. А вот оно как?. Ууу.
Как так без звука? Только что проверил. Есть там звук... Стрёмненький но всё таки есть.... Не нужно ляля. И да я торгую реальные контракты фьючерса, не в форекс помойке а на реальной бирже МОЕКС чего и Вам советую....
Замечательно.)
А что так топик "для чайников" тут приглянулся? Контракты не обсуждаем. Ничего в реальной бирже не понимаем.
А залип конкретно.