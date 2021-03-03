Uladzimir Izerski page - страница 13
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Мало знать какой сейчас тренд. Надо еще знать, какая сейчас волна (не Эллиота), где её границы, причины поведения волны и другое. Это уже буквы для чтения слова.
согласен
это чуток скрасит ситуацию
За 50 лет, уже дедушка.. Надо уважать седины.
рынкету 50
и все равно плюшками-игрушками балуются - кто кого перерисует или переанализирует постфактум
ну неужели до сих пор не понятно, что нет там рыбы и дело в другом?
;)
Не понятно на кой вам сдался этот тренд.
Тренд - это друг. Но не для всех.
рынкету 50
и все равно плюшками-игрушками балуются - кто кого перерисует или переанализирует постфактум
ну неужели до сих пор не понятно, что нет там рыбы и дело в другом?
;)
Такого не бывает никогда, только в вашем воображении
Только так и бывает :))) Сколько здесь сижу и смотрю, еще ни разу не видел, чтобы рынок что нибудь новенькое нарисовал. Хоть на тиках, хоть где всегда одно и тоже. Я даже больше скажу - дай вам листок бумаги и карандаш и вы при всей кажущейся "свободе" ни вжисть не сможете ничего "нового" на графике "дорисовать" :))))
Есть люди торгующие график. Им все равно какой,
Есть. Я один из них :))))
Есть люди торгующие график. Им все равно какой, должно быть жкх консультируют они же, снег зимой всегда внезапно.
речь про алгоритм
ну почему абсолютно все выключили показ тиковых объемов?
я не призываю их включить и изучать, я просто показываю для того, что алгоритм один и тот же каждый день
какой?
вот в чем нужно разобраться
речь про алгоритм
ну почему абсолютно все выключили показ тиковых объемов?
я не призываю их включить и изучать, я просто показываю для того, что алгоритм один и тот же каждый день
какой?
вот в чем нужно разобраться
Неизвестен смысл этих чисел. Также непонятно, почему в OHLCV представлении (архив котировок MT4 или аналогичная вещь в MT5) этот будто-бы объем сильно различается, если один и тот же период времени смотреть на разных таймфреймах. Например в 15 минутке GBPJPY за 02:45-03:00 V=1306, а за 3 пятиминутки 02:45-02:50 02:50-02:55 02:55-03:00 объемы такие: 460 524 545, в сумме V = 1529. Смотрел только что. Популярно мнение, что V - это число тиков (не говорят, пришедших в этот терминал либо пришедших на сервер от одного поставщика ликвидности), тогда за один и тот же период времени на разных таймфреймах общее число тиков должно быть одинаковым, однако в фактически предлагаемых в терминале V это не так.
Алгоритм может быть и правда, один и тот же, если это алгоритм генерации неосмысленных чисел. Зачем выяснять, какой он?
Неизвестен смысл этих чисел. Также непонятно, почему в OHLCV представлении (архив котировок MT4 или аналогичная вещь в MT5) этот будто-бы объем сильно различается, если один и тот же период времени смотреть на разных таймфреймах. Например в 15 минутке GBPJPY за 02:45-03:00 V=1306, а за 3 пятиминутки 02:45-02:50 02:50-02:55 02:55-03:00 объемы такие: 460 524 545, в сумме V = 1529. Смотрел только что. Популярно мнение, что V - это число тиков (не говорят, пришедших в этот терминал либо пришедших на сервер от одного поставщика ликвидности), тогда за один и тот же период времени на разных таймфреймах общее число тиков должно быть одинаковым, однако в фактически предлагаемых в терминале V это не так.
Алгоритм может быть и правда, один и тот же, если это алгоритм генерации неосмысленных чисел. Зачем выяснять, какой он?