Uladzimir Izerski page - страница 13

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Uladzimir Izerski:

Мало знать какой сейчас тренд. Надо еще знать, какая сейчас волна (не Эллиота), где её границы, причины поведения волны и другое. Это уже буквы для чтения слова.

согласен

это чуток скрасит ситуацию

 
Maxim Kuznetsov:
За 50 лет, уже дедушка.. Надо уважать седины. 

Пс. 15% годовых в сложном проценте и за полвека. Просто монстр, возможно Сорос. 

рынкету 50

и все равно плюшками-игрушками балуются - кто кого перерисует или переанализирует постфактум

ну неужели до сих пор не понятно, что нет там рыбы и дело в другом?

;)

[Удален]  
Не понятно на кой вам сдался этот тренд. На его формирование уходят месяцы. Научитесь стабильно делать 10-50 пунктов и этого вам хватит до конца жизни. И главное - не читайте Улада;)
 
Vladimir Baskakov:
Не понятно на кой вам сдался этот тренд. 

Тренд - это друг. Но не для всех.   

 
Renat Akhtyamov:

рынкету 50

и все равно плюшками-игрушками балуются - кто кого перерисует или переанализирует постфактум

ну неужели до сих пор не понятно, что нет там рыбы и дело в другом?

;)

Есть люди торгующие график. Им все равно какой, должно быть жкх консультируют они же, снег зимой всегда внезапно. 

 
Vladimir Baskakov:
Такого не бывает никогда, только в вашем воображении

Только так и бывает :)))   Сколько здесь сижу и смотрю, еще ни разу не видел, чтобы рынок что нибудь новенькое нарисовал. Хоть на тиках, хоть где всегда одно и тоже.   Я  даже больше скажу - дай вам листок бумаги и карандаш и вы при всей кажущейся "свободе" ни вжисть не сможете ничего "нового" на графике  "дорисовать" :))))     

 
Maxim Kuznetsov:
Есть люди торгующие график. Им все равно какой, 

Есть. Я один из них :))))

 
Maxim Kuznetsov:
Есть люди торгующие график. Им все равно какой, должно быть жкх консультируют они же, снег зимой всегда внезапно. 

речь про алгоритм

ну почему абсолютно все выключили показ тиковых объемов?

я не призываю их включить и изучать, я просто показываю для того, что алгоритм один и тот же каждый день

какой?

вот в чем нужно разобраться


 
Renat Akhtyamov:

речь про алгоритм

ну почему абсолютно все выключили показ тиковых объемов?

я не призываю их включить и изучать, я просто показываю для того, что алгоритм один и тот же каждый день

какой?

вот в чем нужно разобраться


Неизвестен смысл этих чисел. Также непонятно, почему в OHLCV представлении (архив котировок MT4 или аналогичная вещь в MT5) этот будто-бы объем сильно различается, если один и тот же период времени смотреть на разных таймфреймах. Например в 15 минутке GBPJPY за 02:45-03:00 V=1306, а за 3 пятиминутки 02:45-02:50 02:50-02:55 02:55-03:00 объемы такие: 460 524 545, в сумме V = 1529. Смотрел только что. Популярно мнение, что V - это число тиков (не говорят, пришедших в этот терминал либо пришедших на сервер от одного поставщика ликвидности), тогда за один и тот же период времени на разных таймфреймах общее число тиков должно быть одинаковым, однако в фактически предлагаемых в терминале V это не так.

Алгоритм может быть и правда, один и тот же, если это алгоритм генерации неосмысленных чисел. Зачем выяснять, какой он?

 
Vladimir:

Неизвестен смысл этих чисел. Также непонятно, почему в OHLCV представлении (архив котировок MT4 или аналогичная вещь в MT5) этот будто-бы объем сильно различается, если один и тот же период времени смотреть на разных таймфреймах. Например в 15 минутке GBPJPY за 02:45-03:00 V=1306, а за 3 пятиминутки 02:45-02:50 02:50-02:55 02:55-03:00 объемы такие: 460 524 545, в сумме V = 1529. Смотрел только что. Популярно мнение, что V - это число тиков (не говорят, пришедших в этот терминал либо пришедших на сервер от одного поставщика ликвидности), тогда за один и тот же период времени на разных таймфреймах общее число тиков должно быть одинаковым, однако в фактически предлагаемых в терминале V это не так.

Алгоритм может быть и правда, один и тот же, если это алгоритм генерации неосмысленных чисел. Зачем выяснять, какой он?

Именно поэтому реальные трейдеры берут объём с фьючерса. Где он по истине реальный, так как это биржевой инструмент и где этот объём складывается с разных ТФ и всегда всё сходится. Ну что УМНИКИ так и будете мне кричатиьи  доказывать что спот рынок главнее фьючерса или может всё таки фьючерс главнее, потому как он РЕАЛЬНО биржевой...... Что скажете клоуны?
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