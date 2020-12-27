Искусственный интеллект 2020 - есть ли прогресс?

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Очень впечатлила эта статья на хабре https://habr.com/ru/company/smileexpo/blog/409051/ за 2017 год. Прошло 3 года и каковы подвижки? Где разговорный ИИ? Почему его еще не видно и не слышно? Такую технологию врядли можно было бы засекретить или спрятать. Неужели они не сдвинулись с места?

Когда просматривал статью, как будто свои мысли излагаемые другим человеком читал. Только философии там нет ни на грош, зато уровень понимания всего остального - зашкаливает. Вот и удивительно, почему еще ничего завершенного нет... Неужели философии нехватило?))

Дмитрий Муромцев (ИТМО) — об онтологическом моделировании и формировании разговорного интеллекта
Дмитрий Муромцев (ИТМО) — об онтологическом моделировании и формировании разговорного интеллекта
  • habr.com
Дмитрий Муромцев, руководитель международной лаборатории «Интеллектуальные методы обработки информации и семантические технологии» ИТМО и заведующий кафедрой ИПМ, рассказал о сущности онтологического моделирования, об использовании графов знаний в бизнес-процессах и о работе по созданию разговорного интеллекта. Интервьюер: Анна Ангелова (А.А...
 
Алиса от Яндекса считается?
 
Evgeniy Zhdan:
Алиса от Яндекса считается?

Ну, как бы едва ли... В статье задел куда больший. Алиса страдает короткой памятью и не ведет беседу в контексте темы или истории всего диалога. Она свято держиться за стандартный формат чатбота - запрос-ответ. Любые нестандартные запросы переадресовывает поисковику.  Ее движок не имеет привязки к физическому миру. Короче говоря, в ней нет и намека на технологию графов знаний. Так мне показалось при общении с ней.

 
Если речь о разговорном ИИ, то они неплохо реализуются в современных промоботах, в т.ч. для магазинов. Модели, близкие к релизу и установке в магазины, распознают лица, запоминают посетителей, помнят факты разговора (и покупки), и разговаривают соответственно. Пока самая большая проблема - когда промобота окружают несколько людей и пытаются разговаривать одновременно. Я наблюдал затыки при этом.
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Меня несколько лет назад на одной детской выставке развели жестко. Девушка так умело управляла роботом и имитировала общение, что я поверил в искусственный интеллект. Я разговаривал с роботом, умным роботом. Я не верил своим глазам.  Загуглив затем дома, я испытал сильные эмоции. Как можно было быть таким наивным взрослому дядьке


 
Edgar Akhmadeev:
Если речь о разговорном ИИ, то они неплохо реализуются в современных промоботах, в т.ч. для магазинов. Модели, близкие к релизу и установке в магазины, распознают лица, запоминают посетителей, помнят факты разговора (и покупки), и разговаривают соответственно. Пока самая большая проблема - когда промобота окружают несколько людей и пытаются разговаривать одновременно. Я наблюдал затыки при этом.

Жаль, мне пока не представился случай пообщаться с такими "промоботами")).

 
Aleksei Stepanenko:
Меня несколько лет назад на одной детской выставке развели жестко. Девушка так умело управляла роботом и имитировала общение, что я поверил в искусственный интеллект. Я разговаривал с роботом, умным роботом. Я не верил своим глазам.  Загуглив затем дома, я испытал сильные эмоции. Как можно было быть таким наивным взрослому дядьке


Самая простая и эффективная методика определение настоящего ИИ - вопросы требующие разъяснений физических причин заурядных повседневных явлений, например: "объясни физическую причину - почему коровы не могут летать?". Человек легко справиться с нахождением ответа, а вот никакой чатбот не сможет дать верное и адекватное объяснение. 

[Удален]  
Реter Konow:

почему коровы не могут летать?

Боятся высоты, не?

 
Aleksei Stepanenko:

Боятся высоты, не?

Теперь я точно знаю, что Вы не бот! ))

Кстати, это более психологическая, и даже, вероятно психиатрическая причина. А физическая немного в другой плоскости. Поэтому, возможно Вы не бот, но инопланетянин.)))
 
Реter Konow:

 например: "объясни физическую причину - почему коровы не могут летать?".  

Если ИИ будет исходить не из лингвистики, а из смысловых форм, то он сможет и не такое объяснить. И в принципе этот вопрос давно уже решен. Есть много чего, что не афишируется и даже если это вынести на публичное обсуждение, то это не принесет ничего хорошего. Никто просто не впишет это в привычную логику. 

Как по мне, развитие ИИ ничего хорошего человечеству не принесло. И ошибаются те, кто считает что это интересно и увлекательно. Лучше бы эти технологии не прогрессировали.

 
Реter Konow:

...например: "объясни физическую причину - почему коровы не могут летать?". Человек легко справиться с нахождением ответа, а вот никакой чатбот не сможет дать верное и адекватное объяснение. 

Кстати, "хитрая" Алиса ответила бы что то вроде "а ты как считаешь?"

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