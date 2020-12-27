Искусственный интеллект 2020 - есть ли прогресс? - страница 23
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По сути искуственный интеллект уже давно придуман и широко используется.
Вы смотрите телевизор и читаете интернет, он вам говорит как надо делать и вы все ему подчиняетесь.
Ваш интеллект стал искуственным )
Есть категория людей, чей мозг находится в ящике и используется другими людьми. Другая же категория умеет мыслить и принимать решения самостоятельно.
Как то так главное что бы о нем все говорили и его все обсуждали...
Мне кажется это не так... Скорее всего ему по-барабану что там о нем говорят и говорят ли вообще. У человека есть деньги и есть интересы, он просто не в чем себе не отказывает:)
Я о том, что заговора нет. Каждый занимается делом, которое его интересует. Одни пытаются сделать робота помощника, другие повторить природу и исследуют возможности создания разума. Самое главное, заговора не существует. Вот это я и хотел сказать.
Вы наверно предполагаете какой-то такой заговор, как в кино - в дальней комнате с завешенными окнами, при свете свечей, с клятвой, наложа руку на сердце.
А все просто, когда какие-то люди, имеющие больше власти над другими, не посвящают остальных во все свои планы - это уже заговор. Но и в этом ничего особенного, все так делают, и родители детям не рассказывают о всех своих планах даже в отношении этих же детей.
Есть категория людей, чей мозг находится в ящике и используется другими людьми. Другая же категория умеет мыслить и принимать решения самостоятельно.
Ах, если бы. А вот можно управлять так, что люди думают, что это их мысли. И вот как раз в настоящий момент времени очень сложно утверждать, что мои мысли, это мои мысли.
По сути искуственный интеллект уже давно придуман и широко используется.
Вы смотрите телевизор и читаете интернет, он вам говорит как надо делать и вы все ему подчиняетесь.
Ваш интеллект стал искуственным )
Да, и психотронные генераторы еще со средних веков во всю используются царями: массовые праздники, шествия, демонстрации, а особенно монастыри, поддерживаемые царем.
А все просто,
И я о том же. Это была часть моего разговора с Сергеем.
Ах, если бы. А вот можно управлять так, что люди думают, что это их мысли. И вот как раз в настоящий момент времени очень сложно утверждать, что мои мысли, это мои мысли.
Посмотри Жака Фреско... Он утверждает что у человека просто не может быть собственных мыслей, то есть думаем то мы сами, но думаем в пределах нашего мировозрения которое формируется окружающей нас обстановкой. Из этого следует что мысли не наши собственные, но и всякие заговоры здесь не при чем...
Ну как бы это просто мнение человека, можно с ним согласиться а можно и нет:)
Посмотри Жака Фреско... Он утверждает что у человека просто не может быть собственных мыслей, то есть думаем то мы сами, но думаем в пределах нашего мировозрения которое формируется окружающей нас обстановкой. Из этого следует что мысли не наши собственные, но и всякие заговоры здесь не при чем...
Ну как бы это просто мнение человека, можно с ним согласиться а можно и нет:)
У Жака Фреско точно нет собственных мыслей.