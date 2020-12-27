Искусственный интеллект 2020 - есть ли прогресс? - страница 23

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Sergey Chalyshev:

По сути искуственный интеллект уже давно придуман и широко используется.

Вы смотрите телевизор и читаете интернет, он вам говорит как надо делать и вы все ему подчиняетесь.

Ваш интеллект стал искуственным )

Есть категория  людей, чей мозг находится в ящике и используется другими людьми. Другая же категория умеет мыслить и принимать решения самостоятельно.

[Удален]  
Я о том, что заговора нет. Каждый занимается делом, которое его интересует. Одни пытаются сделать робота помощника, другие повторить природу и исследуют возможности создания разума. Самое главное, заговора не существует. Вот это я и хотел сказать.
 
Vasiliy Vilkov:

Как то так главное что бы о нем все говорили и его все обсуждали... 

Мне кажется это не так... Скорее всего ему по-барабану что там о нем говорят и говорят ли вообще. У человека есть деньги и есть интересы, он просто не в чем себе не отказывает:)

 
Aleksei Stepanenko:
Я о том, что заговора нет. Каждый занимается делом, которое его интересует. Одни пытаются сделать робота помощника, другие повторить природу и исследуют возможности создания разума. Самое главное, заговора не существует. Вот это я и хотел сказать.

Вы наверно предполагаете какой-то такой заговор, как в кино - в дальней комнате с завешенными окнами, при свете свечей, с клятвой, наложа руку на сердце.

А все просто, когда какие-то люди, имеющие больше власти над другими, не посвящают остальных во все свои планы - это уже заговор. Но и в этом ничего особенного, все так делают, и родители детям не рассказывают о всех своих планах даже в отношении этих же детей. 

 
Artyom Trishkin:

Есть категория  людей, чей мозг находится в ящике и используется другими людьми. Другая же категория умеет мыслить и принимать решения самостоятельно.

Ах, если бы. А вот можно управлять так, что люди думают, что это их мысли. И вот как раз в настоящий момент времени очень сложно утверждать, что мои мысли, это мои мысли.

 
Sergey Chalyshev:

По сути искуственный интеллект уже давно придуман и широко используется.

Вы смотрите телевизор и читаете интернет, он вам говорит как надо делать и вы все ему подчиняетесь.

Ваш интеллект стал искуственным )

Да, и психотронные генераторы еще со средних веков во всю используются  царями: массовые праздники, шествия, демонстрации, а особенно монастыри, поддерживаемые царем. 

 
Наверно экстремизм попер. После прочтения сжечь)) 
[Удален]  
Dmitry Fedoseev:

А все просто,

И я о том же. Это была часть моего разговора с Сергеем.

 
Dmitry Fedoseev:

Ах, если бы. А вот можно управлять так, что люди думают, что это их мысли. И вот как раз в настоящий момент времени очень сложно утверждать, что мои мысли, это мои мысли.

Посмотри Жака Фреско... Он утверждает что у человека просто не может быть собственных мыслей, то есть думаем то мы сами, но думаем в пределах нашего мировозрения которое формируется окружающей нас обстановкой. Из этого следует что мысли не наши собственные, но и всякие заговоры здесь не при чем... 

Ну как бы это просто мнение человека, можно с ним согласиться а можно и нет:) 

 
Maksim Neimerik:

Посмотри Жака Фреско... Он утверждает что у человека просто не может быть собственных мыслей, то есть думаем то мы сами, но думаем в пределах нашего мировозрения которое формируется окружающей нас обстановкой. Из этого следует что мысли не наши собственные, но и всякие заговоры здесь не при чем... 

Ну как бы это просто мнение человека, можно с ним согласиться а можно и нет:) 

У Жака Фреско точно нет собственных мыслей.

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