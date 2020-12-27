Искусственный интеллект 2020 - есть ли прогресс? - страница 22

Новый комментарий
 
Alexandr Andreev:

Не отметает сути - ищет проблем за свои же деньги

Вы ошибаетесь, он ищет проблем на деньги инвесторов.

 
Sergey Chalyshev:

Вы ошибаетесь, он ищет проблем на деньги инвесторов.

Нет, не ошибаюсь - Тут также надо понимать что он сам акционер, также трати на это свое время (идейный человек) - как никто другой походит на роль. )))

PS^ Просто подумал^ а что искать себе проблем за деньги инвесторов - это нормально????

 

А вообще то да. Есть много людей которые не знают куда потратить деньги. Надо им помочь.

Но это никак не связано с интеллектом, искуственным или естественным.

 

По сути искуственный интеллект уже давно придуман и широко используется.

Вы смотрите телевизор и читаете интернет, он вам говорит как надо делать и вы все ему подчиняетесь.

Ваш интеллект стал искуственным )

 
 Наша жизнь уже давно напичкана рукотворными интеллектами. Просто мы к ним привыкли, что и не замечаем их.        
 
Sergey Chalyshev:

По сути искуственный интеллект уже давно придуман и широко используется.

Вы смотрите телевизор и читаете интернет, он вам говорит как надо делать и вы все ему подчиняетесь.

Ваш интеллект стал искуственным )

    Типа бери кредит и ежай в Турцию...

 

Это гантели для мозга, чем больше кубиков тем тяжелей. 

 
Aleksei Stepanenko:

Всё по разному. Обычно учёные это не совсем про деньги. Посмотрите, разве похоже?

А вы думаете он приходил вечером с работы и дома писал эти видосики? Или вы о чем?

 
Alexandr Andreev:

Нет, не ошибаюсь - Тут также надо понимать что он сам акционер, также трати на это свое время (идейный человек) - как никто другой походит на роль. )))

PS^ Просто подумал^ а что искать себе проблем за деньги инвесторов - это нормально????

Он просто работает менеджером по связям с общественностью))

 
Alexandr Andreev:


PS^ Просто подумал^ а что искать себе проблем за деньги инвесторов - это нормально????

Не много не корректный подход к проблеме....

Например:

Сантехник?... Он ищет себе проблемы за деньги инвесторов?

Нет, он выполняет работу, в которой он разбирается, и за это получает деньги...

Инвестор?... Он не понимает, как нужно работать в этой специфической области, но он ЗНАЕТ, что здесь он может сделать себе прибыль...

Трейдер знает, как получить деньги в этой области  не только себе, но и Инвестору..., учитывая его ( Инвестора ) капиталы, выделенные в этот сектор...

1...151617181920212223242526272829...74
Новый комментарий