Искусственный интеллект 2020 - есть ли прогресс? - страница 22
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Не отметает сути - ищет проблем за свои же деньги
Вы ошибаетесь, он ищет проблем на деньги инвесторов.
Вы ошибаетесь, он ищет проблем на деньги инвесторов.
Нет, не ошибаюсь - Тут также надо понимать что он сам акционер, также трати на это свое время (идейный человек) - как никто другой походит на роль. )))
PS^ Просто подумал^ а что искать себе проблем за деньги инвесторов - это нормально????
А вообще то да. Есть много людей которые не знают куда потратить деньги. Надо им помочь.
Но это никак не связано с интеллектом, искуственным или естественным.
По сути искуственный интеллект уже давно придуман и широко используется.
Вы смотрите телевизор и читаете интернет, он вам говорит как надо делать и вы все ему подчиняетесь.
Ваш интеллект стал искуственным )
По сути искуственный интеллект уже давно придуман и широко используется.
Вы смотрите телевизор и читаете интернет, он вам говорит как надо делать и вы все ему подчиняетесь.
Ваш интеллект стал искуственным )
Типа бери кредит и ежай в Турцию...
Это гантели для мозга, чем больше кубиков тем тяжелей.
Всё по разному. Обычно учёные это не совсем про деньги. Посмотрите, разве похоже?
А вы думаете он приходил вечером с работы и дома писал эти видосики? Или вы о чем?
Нет, не ошибаюсь - Тут также надо понимать что он сам акционер, также трати на это свое время (идейный человек) - как никто другой походит на роль. )))
PS^ Просто подумал^ а что искать себе проблем за деньги инвесторов - это нормально????
Он просто работает менеджером по связям с общественностью))
PS^ Просто подумал^ а что искать себе проблем за деньги инвесторов - это нормально????
Не много не корректный подход к проблеме....
Например:
Сантехник?... Он ищет себе проблемы за деньги инвесторов?
Нет, он выполняет работу, в которой он разбирается, и за это получает деньги...
Инвестор?... Он не понимает, как нужно работать в этой специфической области, но он ЗНАЕТ, что здесь он может сделать себе прибыль...
Трейдер знает, как получить деньги в этой области не только себе, но и Инвестору..., учитывая его ( Инвестора ) капиталы, выделенные в этот сектор...