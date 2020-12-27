Искусственный интеллект 2020 - есть ли прогресс? - страница 2
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Если ИИ будет исходить не из лингвистики, а из смысловых форм, то он сможет и не такое объяснить. И в принципе этот вопрос давно уже решен. Есть много чего, что не афишируется и даже если это вынести на публичное обсуждение, то это не принесет ничего хорошего. Никто просто не впишет это в привычную логику.
Как по мне, развитие ИИ ничего хорошего человечеству не принесло. И ошибаются те, кто считает что это интересно и увлекательно. Лучше бы эти технологии не прогрессировали.
Полностью согласен. Только приход ИИ ничто не отвратит и человечество будет "наслаждаться" всеми "чудесными" последствиями его избретения. Думаю, не одно поколение будет жалеть себя и проклинать "гнусный" ИИ.
Полностью согласен. Только приход ИИ ничто не отвратит и человечество будет "наслаждаться" всеми тяжелыми последствиями его избретения. Думаю, не одно поколение будет жалеть себя и проклинать "гнусный" ИИ.
Все уже пришло и многие давно наслаждаются. Другие просто мало об этом знают. Да и свою собственную когнитивную систему человек в принципе не знает. Иначе бы он давно заметил много чего. Скоро уже и заметить будет нечем. Я сам не противник ИИ и алгоритмов. У меня отвращение к тем деструктивным структурам, которые владеют и имеют исключительные права на эти технологии. Для удобства и развития человека эти технологии если и будут частично использоваться, то по-мелочам и в последнюю очередь.
Поддержу Виталия. Есть одна гипотеза, которая пытается объяснить парадокс Ферми. Этот парадокс состоит в том, что мы не видим признаков жизни во Вселенной, хотя времени её существования и возможностей было предостаточно. Так вот одна из гипотез предполагает, что цивилизации рождаются и быстро исчезают, не встречаясь друг с другом. Существует универсальный механизм гибели всех цивилизаций. Потому, что не выжила ни одна. Почему они не выживают? Мы следующие?
Другие формы жизни - это не совсем релевантная тема для данного ресурса. Но в этой сфере тоже не все так однозначно. :)
Все уже пришло и многие давно наслаждаются. Другие просто мало об этом знают. Да и свою собственную когнитивную систему человек в принципе не знает. Иначе бы он давно заметил много чего. Скоро уже и заметить будет нечем. Я сам не противник ИИ и алгоритмов. У меня отвращение к тем деструктивным структурам, которые владеют и имеют исключительные права на эти технологии. Для удобства и развития человека эти технологии если и будут частично использоваться, то по-мелочам и в последнюю очередь.
На текущий день, "умственные" ограничения ИИ не дают ему завоевать все ниши человеческой деятельности, но это временно. На деле, мы еще не пришли к уровню "разума" собаки, но учитывая скорость и масштабы исследований в области, можно предположить, что очень быстро превзойдем объезьян.
Я сам не противник ИИ и алгоритмов. У меня отвращение к тем деструктивным структурам, которые владеют и имеют исключительные права на эти технологии.
А, почитал следующее ваше сообщение. Тогда не поддержу
На деле, мы еще не пришли к уровню "разума" собаки, но учитывая скорость и масштабы исследований в области, можно предположить, что очень быстро превзойдем ум объезьян.
Я пардону заранее прошу, вы под термином "мы" имеете в виду что? ИИ, его разработчиков, или себя как представителя вида человека разумного? :)
Я пардону заранее прошу, вы под термином "мы" имеете в виду что? ИИ, его разработчиков, или себя как представителя вида человека разумного? :)
Человечество.) (я, как бы, его часть, а следовательно и себя тоже имею ввиду.) :)))