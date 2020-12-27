Искусственный интеллект 2020 - есть ли прогресс? - страница 59
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Пунктирно, можно представить что все происходило примерно так - после того как, в ходе эволюции сформировалась достаточно сложная структура клетки, у нее с одной стороны стали появляться рецепторы - освещенности, температуры, солености и т.д., а с другой стороны исполнительные механизмы позволяющие менять место в пространстве в зависимости от состояния рецепторов. Связывая между собой сигналы с рецепторов через некий сумматор и передавая на выход с него команды исполнительныму механизму и вот оно волшебство - появляется праобраз простейшей НС.
Весовые коэффициенты ее, подбирались и закреплялись естественным отбором. Так формировалось то что называется рефлекторным поведением. При усложнении организмов и специализации управления в отдельном органе - мозге, поведение становится все сложнее. В принципе большие комплексы рефлекторных систем могут реализовать очень сложное поведение но его оптимизация требует отбора на десятках тысяч поколениях и миллионах а то и миллиардах особей.
Для устранения этого противоречия, происходит следующий революционны шаг - у мозга появляется способность к условно-рефлекторному поведению. Теперь отдельная особь в течении одной жизни может оптимизировать свое поведение в зависимости от окружающих условий
Начинается эволюционная 'гонка вооружений' - в системах хищник/жертва идет отбор на все более и более сложное поведение. На каком то этапе для управления сложным поведением и выставлением приоритетов, целей, появляется нужда в специализированном интерфейсе в мозге - сознании, который бы прогнозировал поведение сородичей, строил предположения о наличии врагов или пищи.
Эволюция данного интерфейса, усиления способности к обобщению, через десятки миллионов лет привела к возникновению внутри сознания - самосознания, собственного 'Я'. На мой взгляд лишь после возникновения у ИИ свойства самосознания он станет небиологическим разумом.
Собственно говоря отношения хищник-жертва никуда не делись, а только переведены в контекст более сложных социально-экономических структур, "рептильный мозг" тоже с нами каждый день присутствует и включается в определённые моменты, человек остаётся таким же хищником только с сильно увеличенной нервной системой, и положительной обратной связью на агрессивность, несмотря на то что пару тысячелетий авраамические религии пытались сделать из него "травоядное" - ничего не вышло...
Собственно говоря отношения хищник-жертва никуда не делись, а только переведены в контекст более сложных социально-экономических структур, "рептильный мозг" тоже с нами каждый день присутствует и включается в определённые моменты, человек остаётся таким же хищником только с сильно увеличенной нервной системой, и положительной обратной связью на агрессивность, несмотря на то что пару тысячелетий авраамические религии пытались сделать из него "травоядное" - ничего не вышло...
Да... Либо инстинкты обслуживают Разум, помогая ему выжить, либо, Разум обслуживает инстинкты, деградируя и возвращаясь обратно в животную стихию, теряя мораль и самосознание. )
Вот интересный пост 2008-го года от Yurixx:
Кроме естественного Пути развития человека, есть еще два аспекта, которые относятся к этой ситуации - воля человеческая и свобода выбора. И то, и другое - Дар Божий. Вот только как человек этим Даром воспользуется зависит только от него - в полном соответствии с его свободой выбора. На этом все и ловятся. Неосведомленность, невежество, неосознанность, ограниченность мировоззрения приводят к тому, что человек слишком мало (или вообще ничего) знает о том, что лежит за пределами его воли. Он думает: "Если я этого хочу, то это главное, в достижении этого, в удовлетворении моих желаний - вот смысл жизни". И попадает здесь по полной программе в тот самый горький опыт о котором написал SK. Неизвестно сколько жизней ему придется потратить на то, чтобы осознать, что его желания - это всего лишь мАйя, мОрок жизни. А потом еще сколько жизней уйдет на то, чтобы отработать все, что он натворил. Недаром поэтому грех невежества является одним из семи смертных грехов в православии, и с той же силой присутствует в буддизме, ламаизме, даосизме и всех ветвях Духовного Пути.
В 2005 году, летом, познакомился с человеком, который учился цигун у Мантека Чиа, был сертифицированным инструктором, имел право преподавания нескольких ступеней многих Мантековских практик. Поскольку я занимался этим самостоятельно, мне было интересно поучаствовать в семинаре и познакомиться я с ним весьма близко. Я перечислил не все его возможности, он также занимался целительством, прекрасно чувствовал энергии пациента, подымал на ноги только так. Да и сам работал с энергией просто супер - впитывал ее как губка из разных источников. Как потом выяснилось, мог и из человека потянуть, мог на человека и свой негатив сбросить.
Представьте, каково было мое изумление, когда я обнаружил, что он запойный пъяница. Разговаривая с ним я говорил:"Как же так ? Ведь по Мантеку накопление энергии нужно, чтобы трансформировать ее вверх, преобразовывать ци в духовную энергию." Однако, это почему-то его не интересовало. Его интересовали деньги и женщины, он упивался энергетическими аспектами взаимодействия с людьми, а также и тем, что обычный человек не контролирует этих процесоов и, потому, является неосознанной и слепой игрушкой в его руках. Помогая в одном, он ломал многое другое. Вред, который он наносил людям на уровне души и духа во много раз превосходил пользу, которую он приносил здоровью. И все это сопровождалось накоплением энергии.
Однако, поскольку энергия эта никуда не девалась, через некоторое время его начинало разрывать, он становился резким, раздражительным и его непреодолимо тянуло к бутылке. Приложившись раз-два, он уже не мог остановиться. Вменяемость терял при этом полностью. Пил не прекращая по 7-10 дней, ничего при этом не ел, жил как бомж на улице, неизвестно где, в себя приходил только до состояния "хочу еще, и выпью". И так до полного энергетического истощения. А потом цикл начинался заново: отмылся, отъелся, начал работать-зарабатывать, нашел очередную женщину-журтву, опять на коне ! Весь цикл занимал 3-4 месяца. И такая жизнь ему нравилась, он ничего не хотел менять: это же класс ! в страстях, ярко, по полной, как хочу ! Даже и в полном отрУбе, в луже собственной мочи - и это здорово ! Таковы были его ценности и цели.
Кончилось тем, о чем я ему и говорил. К лету 2006 года его похоронили. Нет-нет, со здоровьем у него все было более-менее. Все-таки человек умел с энергиями работать. Но в очередном запое он попер на кого-то и получил куском трубы по голове. Попал в реанимацию, через месяц вышел, еще через два похоронили.
Урок для меня был интересный. Оказывается не так важно какой практикой человек занимается, как то, для чего он это делает и как использует то, что она ему дает. Впоследствии сталкивался с подобными случаями неоднократно - просто стал видеть их и понимать.
Если перевести это на язык аналогий, то можно сказать так. Представьте себе соревнование по боксу среди подростков. И вот, приходит на них вполне взрослый, здоровый мужик. Да еще и в перчатки прячет кастеты. Примерно так выглядит самое незначительное преимущество, которое дает человеку практика общения с тонкими планами. И начинает он на ринге крушить пацанов. А почему ? Ну очччень хочется кубок получить и денежный приз ! Да и девушки на чемпиона знаете как смотреть будут ? Однако, рефери на этом ринге никогда не ошибается. И справедливость его не имеет изъянов. И решение его невозможно оспорить. Он может дисквалифицировать до конца соревнований. А может и на всю оставшуюся жизнь. И на все последующие. И это в равной степени распространяется и на использование пара-возможностей на форексе, и на их использование при взаимодействии с людьми.
"Сделка с дьяволом", о которой слышали все, но большинство считает это религиозной пугалкой, на самом деле обычное, весьма распространенное явление. Каждый раз, когда человек, делая свой свободный выбор, предпочитает ценности низшие (например, материальные) ценностям высшим (например, духовным) он получает то, что хочет. Но за это, естественно, приходится платить. Иначе закон сохранения энергии просто не мог бы существовать. И оплата "материальное за материальное" тут не проходит - это же вам не форекс. Отдавать приходится то, что ни за какие материальные ценности не купишь. Потому оно и называется "высшие ценности". К сожалению, мало кто понимает это и мало кто об этом задумывается. А потом удивляются: ну почему деньги есть, а счастья нет ? ну почему карма такая плохая ? и т. п.
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Почитайте тему: https://www.mql5.com/ru/forum/103287
Как раньше люди на форуме писали... Где они сейчас?...
П.С. Выделенная желтым история как раз о том, как Разум может служить низменным инстинктам.
П.С.С. В контесте нашей темы - ИИ никогда не обретет подобные качества, как у того странного типа.
Вот интересный пост 2008-го года от Yurixx:
просто люди очень замороченные и сами себе ментальную тюрьму строят
будешь весел, будешь сыт - если маг и хаосит
Времена распутинщины и оккультизма все никак не выветрятся. Похоже, это передается на генетическом уровне.
подмена понятий всегда основа основ убеждения..... корпо.... религо... семейно...и всяких других. истины там нет изначально))))
Вот интересный пост 2008-го года...