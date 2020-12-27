Искусственный интеллект 2020 - есть ли прогресс? - страница 25

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Dmitry Fedoseev:

Это было не про окучивание тех, кто пришел.

Наоборот. Пришли, и окучили тех, кто был.
 
Artyom Trishkin:
Наоборот. Пришли, и окучили тех, кто был.

Про тех, кто не был.

 
Artyom Trishkin:
Наоборот. Пришли, и окучили тех, кто был.
Dmitry Fedoseev:

Про тех, кто не был.

Как не переворачивай, одинаково))))

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Искусственный интеллект Пост2020. Михаил Бурцев


 
Aleksei Stepanenko:

Искусственный интеллект Пост2020. Михаил Бурцев


Ну всё сцуко, Вы меня достали. Такую ересть несут. Беру камеру иду записывать видос к вечеру ждите. Опубликую.
 

хорошая статья по сабжу:

Искусственный интеллект, нейронные сети и машинное обучение в маркетинге: в чем разница

Искусственный интеллект, нейронные сети и машинное обучение | Блог Mail.Ru Cloud Solutions
Искусственный интеллект, нейронные сети и машинное обучение | Блог Mail.Ru Cloud Solutions
  • 2019.02.22
  • Станислав Макаров
  • mcs.mail.ru
Искусственный интеллект (ИИ) сейчас на волне хайпа и, в отличие от блокчейна, падения интереса к теме пока не наблюдается. Это значит, что нас продолжат бомбардировать удивительными сообщениями из мира ИИ – то вселять надежду на скорое всеобщее благоденствие, то пугать апокалипсисом восстания машин в духе Терминатора. Чем отличается нейросеть...
 
Видео записал. Идет обработка. Ожидайте.
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Mihail Marchukajtes:
Видео записал. Идет обработка. Ожидайте.
Ну вот, другое дело! А то просто так болтать малоинформативно  


Igor Makanu:

хорошая статья по сабжу:

Искусственный интеллект, нейронные сети и машинное обучение в маркетинге: в чем разница

 

Прошу сразу простить за качество звука. Как ни старался так и не смог снизить шум.

И да это исключительно моё мнение с которым Вы можете быть не согласны и я с удовольствием выслушаю Ваши доводы.


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Михаил, ну какой ты молодец! И эмоционально рад услышать и увидеть, и по существу согласен! Браво!
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