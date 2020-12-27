Искусственный интеллект 2020 - есть ли прогресс? - страница 25
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Это было не про окучивание тех, кто пришел.
Наоборот. Пришли, и окучили тех, кто был.
Про тех, кто не был.
Наоборот. Пришли, и окучили тех, кто был.
Про тех, кто не был.
Как не переворачивай, одинаково))))
Искусственный интеллект Пост2020. Михаил Бурцев
Искусственный интеллект Пост2020. Михаил Бурцев
хорошая статья по сабжу:
Искусственный интеллект, нейронные сети и машинное обучение в маркетинге: в чем разница
Видео записал. Идет обработка. Ожидайте.
хорошая статья по сабжу:
Искусственный интеллект, нейронные сети и машинное обучение в маркетинге: в чем разница
Прошу сразу простить за качество звука. Как ни старался так и не смог снизить шум.
И да это исключительно моё мнение с которым Вы можете быть не согласны и я с удовольствием выслушаю Ваши доводы.