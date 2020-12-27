Искусственный интеллект 2020 - есть ли прогресс? - страница 34

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Mihail Marchukajtes:
И самое важное, я же не утверждаю что интеллектуализация машин не возможно. Я говорил что текущая технология не позволит это сделать пока не решит озвученные мною проблемы. Там ещё сказ про китайцев был знамо работы в этом направлении ведутся. Но пока машины не прошли тест Тьюригна  они обобщающие алгоритмы, как пройдут будут интелектами. Вопросы?

Тест Тынагыргына - это конечно смело. Михаил, брат...  осознай себя. Из этого варианта я бы с тобой поговорил на основе напечатанного

 
А ещё искуственный интеллект не будет брать кредит. Хотя это думаю преимущество... но всё же..... если говорить о разнице :-)
 
Vitaliy Maznev:

Тест Тынагыргына - это конечно смело. Михаил, брат...  осознай себя. Из этого варианта я бы с тобой поговорил на основе напечатанного

Извини с подобным тестом не знаком.... Даже боюсь задавать это в гугл поиске. Чую он меня пошлёт просто :-)
 
Mihail Marchukajtes:
А ещё искуственный интеллект не будет брать кредит. Хотя это думаю преимущество... но всё же..... если говорить о разнице :-)

Ваши данные, Михаил? ИИ полюбому не возьмет кредит.

 
Судя по размещённой в интернете информации думаю машина станет интеллектуальной тогда, когда захочет нас убить. :-) Уж больно много негатива в целом и её желание это будет естественная реакция организма :-) Скайнет, его сцуко не пропьёшь :-))))))
 
Vitaliy Maznev:

Ваши данные, Михаил? ИИ полюбому не возьмет кредит.

Ну Вы же спрашивать что может ИИ, а что Я. исключительно в этом контексте :-)
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Не искусственный  интеллект, но демонстрация генетического алгоритма. Гоночные машинки, может кто не видел.


 
Aleksei Stepanenko:

Не искусственный  интеллект, но демонстрация генетического алгоритма. Гоночные машинки, может кто не видел.


Видел... прикольно на самом деле..... На лидцо факт обучения. Но у нас тут разговор о высоких материях, который кстати ИИ не понять на данном этапе :-)
 
Mihail Marchukajtes:
И самое важное, я же не утверждаю что интеллектуализация машин не возможно. Я говорил что текущая технология не позволит это сделать пока не решит озвученные мною проблемы. Там ещё сказ про китайцев был знамо работы в этом направлении ведутся. Но пока машины не прошли тест Тьюригна  они обобщающие алгоритмы, как пройдут будут интелектами. Вопросы?
Прохождение теста Тьюринга во многом зависит от интеллекуальных способностей тестировщика, а не только машины.) С одним прога пройдет тест, а с другим провалит.
[Удален]  
Mihail Marchukajtes:
 Но у нас тут разговор о высоких материях,

О пардон, только приехал, не в курсе. Сейчас почитаю.

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