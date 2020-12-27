Искусственный интеллект 2020 - есть ли прогресс? - страница 34
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И самое важное, я же не утверждаю что интеллектуализация машин не возможно. Я говорил что текущая технология не позволит это сделать пока не решит озвученные мною проблемы. Там ещё сказ про китайцев был знамо работы в этом направлении ведутся. Но пока машины не прошли тест Тьюригна они обобщающие алгоритмы, как пройдут будут интелектами. Вопросы?
Тест Тынагыргына - это конечно смело. Михаил, брат... осознай себя. Из этого варианта я бы с тобой поговорил на основе напечатанного
Тест Тынагыргына - это конечно смело. Михаил, брат... осознай себя. Из этого варианта я бы с тобой поговорил на основе напечатанного
А ещё искуственный интеллект не будет брать кредит. Хотя это думаю преимущество... но всё же..... если говорить о разнице :-)
Ваши данные, Михаил? ИИ полюбому не возьмет кредит.
Ваши данные, Михаил? ИИ полюбому не возьмет кредит.
Не искусственный интеллект, но демонстрация генетического алгоритма. Гоночные машинки, может кто не видел.
Не искусственный интеллект, но демонстрация генетического алгоритма. Гоночные машинки, может кто не видел.
И самое важное, я же не утверждаю что интеллектуализация машин не возможно. Я говорил что текущая технология не позволит это сделать пока не решит озвученные мною проблемы. Там ещё сказ про китайцев был знамо работы в этом направлении ведутся. Но пока машины не прошли тест Тьюригна они обобщающие алгоритмы, как пройдут будут интелектами. Вопросы?
Но у нас тут разговор о высоких материях,
О пардон, только приехал, не в курсе. Сейчас почитаю.