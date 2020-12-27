Искусственный интеллект 2020 - есть ли прогресс? - страница 49
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а с чем ты тогда не согласен?
Почему слово личности в кавычках.
по правилам русского языка
по правилам русского языка
ты дурачок?
Макс не удаляй сообщения
я сильно добавил, признаю, не прав был, извинихоть тебя постоянно надо тащить
Как тебя из клетки выпустили?
наверное подал признаки человека, а ты туда скоро пойдешь, попробуешь, даже не знаю кто тебя будет вытаскивать), впрочем обижаться на тебя
https://3dnews.ru/1015293
Намечается прорыв. Если эту технологию совместить с такой же инновационной концептуальной базой МО, получим ИИ нового поколения.