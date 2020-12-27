Искусственный интеллект 2020 - есть ли прогресс? - страница 49

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Maxim Dmitrievsky:

а с чем ты тогда не согласен?

Почему слово личности в кавычках. 
[Удален]  
Реter Konow:
Почему слово личности в кавычках. 

по правилам русского языка

 
 
 
Maxim Dmitrievsky:

по правилам русского языка

Серьезно? Точно не по контексту?
 
Maxim Dmitrievsky:

ты дурачок?

Ооо! Тебе ж вопрос культурный задали - почему слово Личности в кавычки поставил? 
[Удален]  
Fast235:

Макс не удаляй сообщения

я сильно добавил, признаю, не прав был, извини

хоть тебя постоянно надо тащить 
Как тебя из клетки выпустили?
 
transcendreamer:
 
Горгий слегка поторопился с неправильными выводами. По себе судит обо всех остальных.
 
Vladimir Baskakov:
Как тебя из клетки выпустили?

наверное подал признаки человека, а ты туда скоро пойдешь, попробуешь, даже не знаю кто тебя будет вытаскивать), впрочем обижаться на тебя

 

https://3dnews.ru/1015293

Намечается прорыв. Если эту технологию совместить с такой же инновационной концептуальной базой МО, получим ИИ нового поколения. 

GlobalFoundries собралась делать аналоговые ИИ-процессоры, которые на порядки эффективнее обычных
GlobalFoundries собралась делать аналоговые ИИ-процессоры, которые на порядки эффективнее обычных
  • 3dnews.ru
Некоторые наши читатели скептически отнеслись к недавней заметке о том, что заводы GlobalFoundries могут стать кузницей терминаторов, а зря. Компания GlobalFoundries снова спешит удивить глубиной интереса к теме искусственного интеллекта и производства кремниевых «мозгов». На этот раз вместе с бельгийскими разработчиками. Совместным...
 
Странно конечно, что заглох прогресс разработки квантового компьютера. Обещали невероятные, бого-подобные результаты но, все стихло. Он мгновенно разворачивает все комбинации состояний битовых комплексов за счет квантового свойства суперпозиции, но кроме взлома шифра применение пока не нашли...

А технология выше интересна даже не из за повышения скорости или точности операций, а потому что она пытается обьединить память и процессор в одно целое. Если это получится концептуально, прорыв в ИИ обеспечен, и не столь важно, будет ли система цифровой или аналоговой.
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