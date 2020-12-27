Искусственный интеллект 2020 - есть ли прогресс? - страница 58

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transcendreamer:
радикальная революция начнётся когда ИИ станет ИР который сам будет способен генерировать новое научное знание с огромной скоростью
Ну, если миниатюризирует сенсорные "щупальцы" что "влезть" нейроновыми матрицами под оболочки клеток или атомов, то да, станет "выжимать" признаки новых обьектов и их закономерностей и "транспортировать" в глобальную БЗ, где далее, комбинировать в концепции новых механизмов... Почему бы нет...
 
Maxim Dmitrievsky:

главное чтобы не произошло "наводки от вайфая"


да не... не надо было табличку на дроне вешать "Почта России", и всё было бы хорошо.

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Andrey Dik:

да не... не надо было табличку на дроне вешать "Почта России", и всё было бы хорошо.

интересно, если дрон стоит 1.2 мио, то сколько раз их нужно разбить об стену чтобы получился месячный бюджет бурятии

60 000 раз \ 12 = 5000 дронов в месяц

думаю, я преувеличил масштаб трагедии
[Удален]  
Maxim Dmitrievsky:

интересно, если дрон стоит 1.2 мио, то сколько раз их нужно разбить об стену чтобы получился месячный бюджет бурятии

60 000 раз \ 12 = 5000 дронов в месяц

думаю, я преувеличил масштаб трагедии
Стало интересно, а сколько таких коптеров почта Бурятии способна произвести за 3 миллиарда лет? Получилось 18 триллионов коптеров. Полезная нагрузка каждого 2 кг. Это 36 триллионов килограмм. Это 36*10^14 кг. Земля весит 6*10^24. К сожалению, шансы спасти землю таким образом невелики.
 
Почему мы думаем, что ИИ не существует глобально?.
Не ужели можно поверить в то, что человек вершина знаний и только он способен создать ИИ.
Всё уже создано до нас.
ИИ давно уже внедрено в хромосомы. Если кто то не знает об этом, то даже лучшие научные журналы не помогут.
===
ИИ в нашем понятии, даёт повод  жуликам управлять поведением населения. А это серьёзные последствия для населения планеты, и надо заметить, каждого из вас...
 
Andrey Dik:

ну почему же..., отнюдь.

сам по себе этот движёк мало интересен, а вот как интерфейс между настоящим ИИ (если он и будет когда нибудь создан) и человеком - очень даже хорош, то есть аналог речевого центра мозга.

Ну я конечно слегка стебался. Софт вобщем то очень достойный и практических применений у него, естественно  будет масса. Причем процентов 90 пользователей, не очень  понимая как он работает, будут искать (и что удивительно находить) в его опусах высший смысл.
 

Нейросетка - это такая фиговина, которая при обучении делит пространство признаков на области. На основе этого ее свойства можно построить (обучить ее), различным прикладным задачам, например классификации, аппроксимации, оптимизации, кластеризации и т.д. Конечно каждую такую задачу можно  решить специализированным мат.аппаратом - аппроксимировать методом наименьших квадратов, оптимизировать методами линейного программирования, кластеризацию делать разбиением Вороного например ну  т.д., но НС делает это сама, ничего не зная о том мат аппарате который лежит в математическом решении данной задачи. Главное правильно подобрать цель обучения и грамотно сконфигурировать пространство признаков.

Другим замечательным качеством НС, объясняющим то почему она получила такое распространение в природе, является ее естественная простота и то что даже простейшая примитивная архитектура, аля Розенблатовского однослойного перцептрона  - способна реализовывать множество задач, конечно при ограничении на линейность разделения в пространстве признаков. Но в это ограничение эволюция уперлась только через сотни миллионов лет после возникновения простейших НС.

 

Пунктирно, можно представить что все происходило примерно так -  после того как, в ходе эволюции сформировалась достаточно  сложная структура клетки, у нее с одной стороны стали появляться рецепторы - освещенности, температуры, солености и т.д., а с другой стороны исполнительные механизмы позволяющие менять место в пространстве в зависимости от состояния рецепторов. Связывая между собой сигналы с рецепторов через некий сумматор и  передавая на выход с него команды исполнительныму механизму  и вот оно волшебство - появляется праобраз простейшей НС.

Весовые коэффициенты ее, подбирались и закреплялись естественным отбором. Так формировалось то что называется рефлекторным поведением. При усложнении организмов и специализации управления в отдельном органе - мозге, поведение становится все сложнее. В принципе большие комплексы  рефлекторных систем могут реализовать очень сложное поведение но его оптимизация требует отбора на десятках тысяч поколениях и миллионах а то и миллиардах особей.

Для устранения этого противоречия, происходит следующий революционны шаг - у мозга появляется способность к условно-рефлекторному поведению. Теперь отдельная особь в течении одной жизни может оптимизировать свое поведение в зависимости от окружающих условий

Начинается эволюционная 'гонка вооружений' - в системах хищник/жертва идет отбор на все более  и более сложное поведение.  На каком то этапе для управления сложным поведением и выставлением приоритетов, целей, появляется нужда в специализированном интерфейсе в мозге - сознании, который бы прогнозировал поведение сородичей, строил предположения о наличии врагов или пищи. 

Эволюция данного интерфейса, усиления способности к обобщению, через десятки миллионов лет  привела к возникновению внутри сознания  - самосознания, собственного 'Я'. На мой взгляд лишь после возникновения у ИИ свойства самосознания он станет небиологическим разумом.

 
sibirqk:


Эволюция данного интерфейса, усиления способности к обобщению, через десятки миллионов лет  привела к возникновению внутри сознания  - самосознания, собственного 'Я'. На мой взгляд лишь после возникновения у ИИ свойства самосознания он станет небиологическим разумом.

Самосознание это тоже пока только лишь предположение, пока не доказано и не показано что оно точно есть или его точно нет у дерева. Уже в принципе сегодня можно поставить задачу любой системе оценить себя. Машине, что там с двигателем. Алисе, сколько челов остались довольными / недовольными на основании опроса. И вот оно самосознание))) в упрощенном виде. 
Алиса как ты оцениваешь себя, счас посмотрю. Вау, просто айс как))))) 999% желают меня))) Блин, слава богу не Ваня)

А так верно все) 

 
sibirqk:

Нейросетка - это такая фиговина, которая при обучении делит пространство признаков на области. На основе этого ее свойства можно построить (обучить ее), различным прикладным задачам, например классификации, аппроксимации, оптимизации, кластеризации и т.д. Конечно каждую такую задачу можно  решить специализированным мат.аппаратом - аппроксимировать методом наименьших квадратов, оптимизировать методами линейного программирования, кластеризацию делать разбиением Вороного например ну  т.д., но НС делает это сама, ничего не зная о том мат аппарате который лежит в математическом решении данной задачи. Главное правильно подобрать цель обучения и грамотно сконфигурировать пространство признаков.

Другим замечательным качеством НС, объясняющим то почему она получила такое распространение в природе, является ее естественная простота и то что даже простейшая примитивная архитектура, аля Розенблатовского однослойного перцептрона  - способна реализовывать множество задач, конечно при ограничении на линейность разделения в пространстве признаков. Но в это ограничение эволюция уперлась только через сотни миллионов лет после возникновения простейших НС.

Спасибо. С недавнего времени начал именно так понимать. Повторение воздействия на нейроны (наверное) меняет их проводимость, что в итоге приводит к формированию признака - т.е. инвариантой части "отражаемого" обьекта внутри нейроновой матрицы. Далее, запечатливаются "младшие" признаки явлений и форм, потому что они более полиморфны чем инвариант (также благодаря повторению т.е. обучению), и формируется структрура обьекта, которая начинает иерархически ветвиться внутри сети. Это, как бы, начало классификации оболочных форм инварианта. Пока только начал немного разбиратся...

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