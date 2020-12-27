Искусственный интеллект 2020 - есть ли прогресс? - страница 58
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радикальная революция начнётся когда ИИ станет ИР который сам будет способен генерировать новое научное знание с огромной скоростью
главное чтобы не произошло "наводки от вайфая"
да не... не надо было табличку на дроне вешать "Почта России", и всё было бы хорошо.
да не... не надо было табличку на дроне вешать "Почта России", и всё было бы хорошо.
интересно, если дрон стоит 1.2 мио, то сколько раз их нужно разбить об стену чтобы получился месячный бюджет бурятии
60 000 раз \ 12 = 5000 дронов в месяцдумаю, я преувеличил масштаб трагедии
интересно, если дрон стоит 1.2 мио, то сколько раз их нужно разбить об стену чтобы получился месячный бюджет бурятии
60 000 раз \ 12 = 5000 дронов в месяцдумаю, я преувеличил масштаб трагедии
ну почему же..., отнюдь.
сам по себе этот движёк мало интересен, а вот как интерфейс между настоящим ИИ (если он и будет когда нибудь создан) и человеком - очень даже хорош, то есть аналог речевого центра мозга.
Нейросетка - это такая фиговина, которая при обучении делит пространство признаков на области. На основе этого ее свойства можно построить (обучить ее), различным прикладным задачам, например классификации, аппроксимации, оптимизации, кластеризации и т.д. Конечно каждую такую задачу можно решить специализированным мат.аппаратом - аппроксимировать методом наименьших квадратов, оптимизировать методами линейного программирования, кластеризацию делать разбиением Вороного например ну т.д., но НС делает это сама, ничего не зная о том мат аппарате который лежит в математическом решении данной задачи. Главное правильно подобрать цель обучения и грамотно сконфигурировать пространство признаков.
Другим замечательным качеством НС, объясняющим то почему она получила такое распространение в природе, является ее естественная простота и то что даже простейшая примитивная архитектура, аля Розенблатовского однослойного перцептрона - способна реализовывать множество задач, конечно при ограничении на линейность разделения в пространстве признаков. Но в это ограничение эволюция уперлась только через сотни миллионов лет после возникновения простейших НС.
Пунктирно, можно представить что все происходило примерно так - после того как, в ходе эволюции сформировалась достаточно сложная структура клетки, у нее с одной стороны стали появляться рецепторы - освещенности, температуры, солености и т.д., а с другой стороны исполнительные механизмы позволяющие менять место в пространстве в зависимости от состояния рецепторов. Связывая между собой сигналы с рецепторов через некий сумматор и передавая на выход с него команды исполнительныму механизму и вот оно волшебство - появляется праобраз простейшей НС.
Весовые коэффициенты ее, подбирались и закреплялись естественным отбором. Так формировалось то что называется рефлекторным поведением. При усложнении организмов и специализации управления в отдельном органе - мозге, поведение становится все сложнее. В принципе большие комплексы рефлекторных систем могут реализовать очень сложное поведение но его оптимизация требует отбора на десятках тысяч поколениях и миллионах а то и миллиардах особей.
Для устранения этого противоречия, происходит следующий революционны шаг - у мозга появляется способность к условно-рефлекторному поведению. Теперь отдельная особь в течении одной жизни может оптимизировать свое поведение в зависимости от окружающих условий
Начинается эволюционная 'гонка вооружений' - в системах хищник/жертва идет отбор на все более и более сложное поведение. На каком то этапе для управления сложным поведением и выставлением приоритетов, целей, появляется нужда в специализированном интерфейсе в мозге - сознании, который бы прогнозировал поведение сородичей, строил предположения о наличии врагов или пищи.
Эволюция данного интерфейса, усиления способности к обобщению, через десятки миллионов лет привела к возникновению внутри сознания - самосознания, собственного 'Я'. На мой взгляд лишь после возникновения у ИИ свойства самосознания он станет небиологическим разумом.
Эволюция данного интерфейса, усиления способности к обобщению, через десятки миллионов лет привела к возникновению внутри сознания - самосознания, собственного 'Я'. На мой взгляд лишь после возникновения у ИИ свойства самосознания он станет небиологическим разумом.
Самосознание это тоже пока только лишь предположение, пока не доказано и не показано что оно точно есть или его точно нет у дерева. Уже в принципе сегодня можно поставить задачу любой системе оценить себя. Машине, что там с двигателем. Алисе, сколько челов остались довольными / недовольными на основании опроса. И вот оно самосознание))) в упрощенном виде.
Алиса как ты оцениваешь себя, счас посмотрю. Вау, просто айс как))))) 999% желают меня))) Блин, слава богу не Ваня)
А так верно все)
Нейросетка - это такая фиговина, которая при обучении делит пространство признаков на области. На основе этого ее свойства можно построить (обучить ее), различным прикладным задачам, например классификации, аппроксимации, оптимизации, кластеризации и т.д. Конечно каждую такую задачу можно решить специализированным мат.аппаратом - аппроксимировать методом наименьших квадратов, оптимизировать методами линейного программирования, кластеризацию делать разбиением Вороного например ну т.д., но НС делает это сама, ничего не зная о том мат аппарате который лежит в математическом решении данной задачи. Главное правильно подобрать цель обучения и грамотно сконфигурировать пространство признаков.
Другим замечательным качеством НС, объясняющим то почему она получила такое распространение в природе, является ее естественная простота и то что даже простейшая примитивная архитектура, аля Розенблатовского однослойного перцептрона - способна реализовывать множество задач, конечно при ограничении на линейность разделения в пространстве признаков. Но в это ограничение эволюция уперлась только через сотни миллионов лет после возникновения простейших НС.