Искусственный интеллект 2020 - есть ли прогресс? - страница 10
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Если говорить о том, как проводят мозговой штурм, то здесь обычно работают эксперты, которые в теме. А если работает гений, думаю, он это просто видит в своём уме. Возможно ли случайное попадание в цель неподготовленного человека, наверно да. Но сколько это займёт времени? Всё таки нужна идея, что искать и где искать.
Из нашего длинного разговора, что-то я не совсем понял, мы что-то ищем или просто обмениваемся мнениями?
Из нашего длинного разговора, что-то я не совсем понял, мы что-то ищем или просто обмениваемся мнениями?
Одно другому разве мешает? Часто бывает, что даже в казалось бы абсолютно беспонтовых диалогах, можно наткнуться на определенные открытия. Это опять же, зависит от несущих режимов восприятия. Кто-то может вообще вечно находиться в режиме досуга и воспринимать любые данные как вариант поржать или выделить свою значимость.
Это — заблуждение чувств, с бесполезными целями соединяясь, движется в АД по бесполезной дороге.
Очень впечатлила эта статья на хабре https://habr.com/ru/company/smileexpo/blog/409051/ за 2017 год. Прошло 3 года и каковы подвижки? Где разговорный ИИ? Почему его еще не видно и не слышно? Такую технологию врядли можно было бы засекретить или спрятать. Неужели они не сдвинулись с места?
Когда просматривал статью, как будто свои мысли излагаемые другим человеком читал. Только философии там нет ни на грош, зато уровень понимания всего остального - зашкаливает. Вот и удивительно, почему еще ничего завершенного нет... Неужели философии нехватило?))
Peter,
если у вас хорошо с английским, то рекомендую тематический youtube канал Алекса Фридмана.
Если вкратце, то термин AI маркетологи разобрали на запчасти, существуют камеры мобильных телефонов с AI, системы распознавания лиц это тоже AI, МФУ с искусственным интелектом определяют тип сканируемого документа (приказ, служебная записка, счет-фактура и т.д., и т.п.). Вот еще один впечатляющий пример использования узкого AI от Google https://www.youtube.com/watch?v=D5VN56jQMWM&feature=youtu.be&t=59. У Сбербанка недавно вышел подобный сервис телефонных оповещений о специальных предложениях.
Узким AI давно уже никого не удивишь. Прорыва в широком искусственном интеллекте или General AI нет и не предвидится.
Ну почему же? Вот достаточно умная обезьяна, спорищая с наставником.
"Интеллект" - это просто слово. Искусственный не может быть интеллектом по-настоящему. Это работа с базой знаний. Методики сбора "знаний", извлечения данных из базы и их обобщения. Вот собственно это и называют искусственным интеллектом. Именно в этом направлении идет работа - как готовить базу "знаний", как быстро "извлекать" из нее знания, как обобщать их. В общем, мало чего интересного, но военные заинтересовались не по-детски.
Амеба без нейронов, потому что она сама как нейрон, в ней совмещена функция нейрона с ее физическим телом. Еще есть фотосинтез, и какой-то силой растения тянутся и поворачиваются к свету, огибают препятствия - не хуже амебы.
Еще есть фотосинтез, и какой-то силой растения тянутся и поворачиваются к свету, огибают препятствия - не хуже амебы.
Вооо, правильно. В мире существуют законы, которые и есть интеллект. Не человеческий точечный, а глобальный. Повторить такое, вряд ли под силам. Если с частями процесса более менее понятно: химические реакции, физические законы (которые тоже мы принимаем с оговорками), то с пониманием движущей силы мира - беда.