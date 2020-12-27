Искусственный интеллект 2020 - есть ли прогресс? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И здесь опять же присутствуют два фактора: 1) Питание 2) Избегание света. Эти два фактора разумеется работали в совокупности и амеба старалась как могла достичь оптимальных для себя условий. Как любое другое существо, которое ощущает и переживает.
Кстати, вот как раз эту комбинацию можно вполне запрограммировать без привлечения живого материала. И это не намного сложнее (на мой конечно взгляд), чем использовать для этого амебу.
Можно распределить например вместо питательной массы, определенный энергетический фон, на который будут реагировать наноботы. При этом поставить им вторую задачу: избегать другого альтернативного фона.
То есть, Вы хотите сказать, что ИИ как идея - порождение растущего технологического рынка, и как любой из его продуктов, рано или поздно уйдет в прошлое, когда внимание и интерес к нему спадут? И, следовательно, никто не станет вкладывать в разработку ИИ ни цента, потому что рыночные "доноры" остынут, как когда то они остыли к полетам на Луну?
Интересный взгляд. Не смотрел на вопрос с этой стороны.Хайп уйдет - ИИ умрет?)))
Да.
Так с ходу не знаю что возразить. Нужно подумать...
Ну да, это сложное поведение, и оно не повторится в точности в следующий раз. В этом отличие живого существа от программы.
Если перечитаешь и воспроизведешь во внимании приведенный выше пример, то в принципе поймешь что зависит от поставленных задач и инструментов. Если заменить амебу наноботами, то их поведение также не будет повторяться, поскольку будет генерировать свое поведение на основе ситуации.
Так с ходу не знаю что возразить. Нужно подумать...
А че там возразить? Спросите из какого пальца Зеланд это высосал. Если пальца...
Если заменить амебу наноботами
Так а наноботами что управляет?
Так а наноботами что управляет?
Программа. Причем ее можно загрузить прямо в них и тогда они будут работать автономно. А можно синхронизировать их через беспроводное излучение и корректировать в реальном времени. Тогда это будет уже не автономная сеть, а интерактивная :)Здесь же всего две задачи. И обе простейшие: 1) Следовать и поглощать один фон, 2) Избегать второго фона.
Как одна программа будет вызывать различие в действиях? Требуется получение постоянного разнообразия в возможностях выбора.
Глядя на природу, мы скопировали нейрон и генетический алгоритм. Это те вещи, которые дают осознанное разнообразие. Но вот амёба показывает, что можно и без нейрона. Может это третий вариант? Давайте, Виталий придумаем программный аналог.