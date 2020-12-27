Искусственный интеллект 2020 - есть ли прогресс? - страница 9
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Это учёные веселились, там внизу список литературы есть. Смысл для нас в масштабе чисел, что простым перебором невозможно ни за какое разумное время решить сложную задачу в нашей жизни. То есть запрограммировать описывая последовательности не получится. Нужно подключать либо известные механизмы подсмотренные у природы, либо придумать свои за те же самые цифры лет.
Что нельзя простым перебором, возможно непростым перебором. Я неоднократно удивлялся программистам, которые так плохо думают о своей сфере. При такой устремленности и взглядах, прогрессировать в общем-то можно, но либо недалеко, либо не в сторону развития. Причем ты то еще совсем молод для такого деструктивного настроя в своей сфере. :)
Действительно проще подключать существующие механизмы, чем создавать искусственные. И я эту идею уже здесь высказывал. Это не то чтобы невозможно, создавать что-то заново, отдельное, или даже нечто новое. Но цели стоят совершенно иные. Вот и манипулируют тем что есть в природе. Не считаясь ни с жизнью, ни со смертью. Ничего святого.
Время жизни Вселенной ~13 млрд лет. Успеет?
Боюсь что нет :(. вобще это число взято из БиБиСи - и является математическим пределом до которого дойдет человечество.... ну по крайней мере на данный момент..... Даже с трудом вериться что нельзя записать число больше 10^10^123 бит (физически) - причем с поправкой что нельзя вообще никогда даже через миллиарды лет развития
Я неоднократно удивлялся программистам, которые так плохо думают о своей сфере.
Ну смотри, опыт отягощает ум. Когда разум чист от знаний в какой-то области, можно нереально много нафантазировать. Когда, начинаешь изучать область, знакомишься с границами в этой области. И сам себя заключаешь в эти границы. Знания позволяют решать задачи, которые ты не мог решить ранее, но приземляют сознание, создают больше пессимизма. Такова расплата.
Время жизни Вселенной ~13 млрд лет.
Тут ушел один индивидуум в позу лотоса. Вот бы ему икнулось. :)
Время - это не абсолютный параметр, Алексей. Причем даже некоторые сферы науки об этом иногда заикаются (хотя дальше икоты не проходит). И вселенная - это тоже понятие условное. Я про что хочу сказать... когда установленная программа (а любая академическая наука - это ни что иное, как установленная программа) ограниченная узкой спецификой начинает из своего формата определять то, на что ее не прописали, у нее выходит нечто, которое все равно нереально и нет смысла применять к явлениям и процессам, образы которых не отображаются в ее массивах и алгоритмах.
Это твое выражение, как и то про обезьян, начинается из пустого икса, за которым может быть бесконечное число не только линейных значений, но и отличных от линейных. Но ведет через линейную математическую формулу к конкретному значению. И такие выводы кроме как шизофренией обозначить нельзя...
Ну смотри, опыт отягощает ум. Когда разум чист от знаний в какой-то области, можно нереально много нафантазировать. Когда, начинаешь изучать область, знакомишься с границами в этой области. И сам себя заключаешь в эти границы. Знания позволяют решать задачи, которые ты не мог решить ранее, но приземляют сознание, создают больше пессимизма. Такова расплата.
Да я помню во что уперлись наши попытки в одной ветке. Но ты подумай вот о чем: все более-менее существенные открытия совершались не теми, кто загружал свой мозг образами барьеров, о которых ты говоришь, а теми, кто преодолевал эти барьеры за счет непосредственного взгляда на мир, а не через условные образы прописанные в конкретной науке на конкретный момент.
Да? Надо почитать. Где это написано?
да прямо в поисковик вбивай - там столько копий сломано, что пол-интернета завалено .. математики они забавные и упороты не менее нас :-)
ещё "мозг больцмана", который а) вероятно что был, б) если "а" верно, то мы внутри него, мы его паранойя :-)
есть канторовы меры, но для такого надо уже принимать на грудь
Действительно а как искусственный интеллект помог реально бирже?
https://www.mql5.com/ru/forum/86386
пока окончания не видно.
но для такого надо уже принимать на грудь
Виталий, у тебя как раз чистый разум в этой области. Может какая-то из твоих свободных фантазий найдёт подтверждение. Критиковать сразу не буду, чтобы не спугнуть идею.
А по каким параметрам ты отличаешь т.н. свободные фантазии от реалистичного взгляда? Как отличить Зеланда от Эйнштейна, Ньютона или Галилея? Если изначально у тебя как ты выражаешься "чистый разум"?
С "чистым разумом" в твоем ключе в этом мире делать вообще нечего. Он в свободных фантазиях будет френить шизу пока ему не загрузят нужные текущему режиму образы целей, координат и барьеров.