Искусственный интеллект 2020 - есть ли прогресс? - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я думаю в других направлениях, Александр. Скорбно наблюдать людей, которых превзошли пылесосы...
я очень глуп для Вас!? не судите и не судимы будите
я очень глуп для Вас!? не судите и не судимы будите
Не принимайте все на личный счет. Я принципиально выразился в общем смысле, а не по отношению к вам. Вы уже второй раз воспринимаете нейтральные выражения в качестве личных оскорблений.
я очень глуп для Вас!? не судите и не судимы будите
Блин я тоже пьян))))) Хорошьььььь ужче))) Чуйства ниче, и чем они глубче тем мир лусче))))
Не принимайте все на личный счет. Я принципиально выразился в общем смысле, а не по отношению к вам. Вы уже второй раз воспринимаете нейтральные выражений в качестве личных оскорблений.
Спасибо ! за разъяснение - я и правда подумал что Вы негативно относитесь в мою сторону, Извините !!!
Блин я тоже пьян))))) Хорошьььььь ужче))) Чуйства ниче, и чем они глубче тем мир лусче))))
Спасибо ! за разъяснение - я и правда подумал что Вы негативно относитесь в мою сторону, Извините !!!
Ничего подобного не было. Я нормально к вам отношусь, читаю ваши прогнозы и вообще комментарии. Просто в данном смысле мы действительно смотрим в разных направлениях. Так что, если в следующий раз покажется что я на вас наезжаю, поинтересуйтесь у пылесоса, не он ли внедрил вам эту идею. :)
Я немного отвлеку вас от споров:) В предыдущих комментах где-то в этой ветке была речь о "Больцмановском мозге"... я почитал чутка и наткнулся на такое предположение: "Согласно теореме о бесконечных обезьянах, абстрактная обезьяна, бьющая по клавишам печатной машинки неограниченное время, в итоге когда-то наберет заданный текст / © Wikipedia/New York Zoological Society"
Меня это реально заинтересовало, и поэтому я навскидку набросал скрипт для рандомного набора n-го количества строк с n-м количеством символов... Результат намекает на то что это ну ооочень неправдоподобное предположение:) Кто что думает по этому поводу?
Ничего подобного не было. Я нормально к вам отношусь, читаю ваши прогнозы и вообще комментарии. Просто в данном смысле мы действительно смотрим в разных направлениях. Так что, если в следующий раз покажется что я на вас наезжаю, поинтересуйтесь у пылесоса, не он ли внедрил вам эту идею. :)
Спасибочко .... как то приятно с нормальными людьми пообщается