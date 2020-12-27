Искусственный интеллект 2020 - есть ли прогресс? - страница 16

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Чую по сарказму я Вас всех тут порву :-)))))))
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Vitaliy Maznev:

Я думаю в других направлениях, Александр. Скорбно наблюдать людей, которых превзошли пылесосы...

я очень глуп для Вас!? не судите и не судимы будите 

 
Инеллект и ИИ это придуманные понятия практически никак не связанные с реальностью, которую они описывают. Термин они похожи. Похожесть это когда корреляция вроде как есть, но ее на самом деле нет. Так же и здесь. Нет связи между описанием интеллекта и работой мозга, так же как и описанием ИИ и работой похожей на работу мозга.
 
Alexsandr San:

я очень глуп для Вас!? не судите и не судимы будите 

Не принимайте все на личный счет. Я принципиально выразился в общем смысле, а не по отношению к вам. Вы уже второй раз воспринимаете нейтральные выражения в качестве личных оскорблений.

 
Alexsandr San:

я очень глуп для Вас!? не судите и не судимы будите 

Блин я тоже пьян))))) Хорошьььььь ужче))) Чуйства ниче, и чем они глубче тем мир лусче))))

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Vitaliy Maznev:

Не принимайте все на личный счет. Я принципиально выразился в общем смысле, а не по отношению к вам. Вы уже второй раз воспринимаете нейтральные выражений в качестве личных оскорблений.

Спасибо ! за разъяснение - я и правда подумал что Вы негативно относитесь в мою сторону, Извините !!!   

 
Valeriy Yastremskiy:

Блин я тоже пьян))))) Хорошьььььь ужче))) Чуйства ниче, и чем они глубче тем мир лусче))))

Хирасе тут БУХАРИКОВ собралось. Но так никто и не спросил меня. Это то и настораживает.... еслив что!!!!!
 
Alexsandr San:

Спасибо ! за разъяснение - я и правда подумал что Вы негативно относитесь в мою сторону, Извините !!!   

Ничего подобного не было. Я нормально к вам отношусь, читаю ваши прогнозы и вообще комментарии. Просто в данном смысле мы действительно смотрим в разных направлениях. Так что, если в следующий раз покажется что я на вас наезжаю, поинтересуйтесь у пылесоса, не он ли внедрил вам эту идею. :)

 

Я немного отвлеку вас от споров:) В предыдущих комментах где-то в этой ветке была речь о "Больцмановском мозге"... я почитал чутка и наткнулся на такое предположение: "Согласно теореме о бесконечных обезьянах, абстрактная обезьяна, бьющая по клавишам печатной машинки неограниченное время, в итоге когда-то наберет заданный текст / © Wikipedia/New York Zoological Society"

Меня это реально заинтересовало, и поэтому я навскидку набросал скрипт для рандомного набора n-го количества строк с n-м количеством символов... Результат намекает на то что это ну ооочень неправдоподобное предположение:) Кто что думает по этому поводу?

Файлы:
Writer.mq4  6 kb
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Vitaliy Maznev:

Ничего подобного не было. Я нормально к вам отношусь, читаю ваши прогнозы и вообще комментарии. Просто в данном смысле мы действительно смотрим в разных направлениях. Так что, если в следующий раз покажется что я на вас наезжаю, поинтересуйтесь у пылесоса, не он ли внедрил вам эту идею. :)

Спасибочко ....  как то приятно с нормальными людьми пообщается  

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