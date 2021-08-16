Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor - страница 29
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Оптимизация с ~ 12'500 прогонов только что закончилась.
В таблице в тестере, которую я вижу в столбце Pass, проходы показаны следующим образом:
An optimization with ~12'500 runs has just ended.
In the table in the tester I see in the column Pass the passes are shown as follows:
Когда я экспортирую эту таблицу в XML и вызываю ее в Excel, я вижу следующую нумерацию:
When I export this table to XML and call it in Excel, I see for this numbering:
Я не вижу, как это соответствует ??
После оценки электронной таблицы в Excel я хочу проверить специальную настройку входных параметров.
Но из-за этого очень и очень сложно найти этот проход в таблице тестера, чтобы автоматически запустить одиночный тест с этой настройкой?
Нумерация таблицы тестера также должна быть экспортирована (как и магические числа), потому что нумерацию тестера будет трудно отсортировать в Excel.
Это отсутствует!
I cannot see a how does this match??
After the evaluation of the spreadsheet in Excel I want to test a special setup of the inputs parameters.
But because of this it is very very cumbersome to find this pass in the tester's table to start the single test automatically with this setup?
The numbering of the tester's table have to be exported (as well as the magic numbers) too, because the tester's numbering would be hard for Excel to sort.
This is missing!
Было бы также неплохо, если бы результат одного теста, открытого в Excel, не собирал все данные на одном листе под названием Лист 1 (в моем примере сейчас более 20.000 строк), а был бы разделен на три таблицы (листа):
Лист 1 со статистическими данными,
Лист 2 с "Приказами"
Лист 3 с "Торгами"
Это облегчило бы работу и дальнейшие расчеты.
It would also be nice if the result of a single test opened in Excel does not collect all the data in one single sheet named Sheet 1(in my example now there are more than 20,000 rows) but is divided into three tables (sheets):
Sheet 1 with the statistical data,
Sheet 2 with the "Orders"
Sheet 3 with the "Trades"
This would make it easier to work with and to make further calculations.
Зачем в Окне Данных появляется ещё одна подсказка символа поверх другой подсказки?
Уважаемые разработчики! Уберите пожалуйста из 32 битной версии 2361 постоянные неудачные попытки автоматически обновиться до версии 2450.
Как вы себе это представляете?
Выпустить билд 2451, где это будет исправлено? ;)
Запретите всем пользователям запись в папку с обновлениями, терминал будет тихо матюкаться в журнал.
Добрый день! Спасибо за обновление. Наконец при срабатывании алертов, стали посылаться пуш-уведомления. Раньше приходилось через костыли работать.
Я был бы очень благодарен, если бы в моменты закрытого рынка, не срабатывали алерты. Очень часто расставленные алерты сносит хаотическими котировками премаркета. Из-за этого часто пропускаю торговые сигналы. При попытке открыть ордер при закрытом рынке, терминал умеет выдавать сигнал "рынок закрыт" мне кажется допилить эту функцию в систему Алретов не сложно.
И можно ли дать возможность ставить алерты в склейках индексов и фьючерсов.
Доработайте пожалуйста!!! Спасибо!
Зачем в Окне Данных появляется ещё одна подсказка символа поверх другой подсказки?
Я думал, это у меня в коде индикатора где-то ошибка. Оказывается это вообще в окне данных такая неприятность есть.
Использую контрастную схему на Виндовс, в результате нового обновления цвет фона в Инструментах стал сливатся с цветом цифр, Верните нормальный цвет как был!
Я тоже писал об этом и, потому присоединясь!
Не надо навязывать непродуманные "улучшения"!
Все сделки появляются на графиках при открытии новой, сейчас половина работы состоит в удалении сделок с графиков. Галочка Автообновление не влияет на ситуацию, новая фича заработала после обновления.