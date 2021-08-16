Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor - страница 18
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Сделайте пожалуйста темную тему для MetaEditor. Темные инструменты: окно ошибок, поиска, журнал и т.д. Темное меню, панель инструментов, закладки, нумерация строк.
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor
Alexsandr San, 2020.05.18 09:53
если у Вас Windows 10 без проблем Shift+Alt+PrtScr
Спасибо! Намного лучше!
Небольшой недочет - сливается фон и текст активной ошибки при потере фокуса окна списка ошибок.
Warum wird mir als Nutzer des Testers nach einer Optimierung verweigert, zB. mit anderen Symbolen, anderen Zeitrahmen und anderen Zeitspannen als die Optimierung, die gewählten Parametereinstellungen aus der Optimierung für einen Einzeltest zu setzen? Ich sehe da (von meinem Standpunkt aus) keine Notwendigkeit, es wäre aber sehr interessant, um zu erkennen, wie robust das System und die gewählten Parametereinstellungen sind!
Почему мне, как пользователю тестера, отказано в настройке выбранных параметров из оптимизации для одного теста после оптимизации, например, с разными символами, разными таймфреймами и разными временными периодами, нежели при оптимизации? Я не вижу в этом необходимости (с моей точки зрения), но было бы очень интересно посмотреть, насколько надежна система и выбранные настройки параметров!
Правильно ли понимаю, что подписавшись на NASDAQ за $3.5, можно выкачать всю тиковую историю всех платных символов, сохранить их в кастомные и отписаться?
Неправильно. Посмотри внимательней описание - там только реал-тайм. Поэтому перебрасывать в каcтомарные символы придется в реал-тайм, и ни чего более.Однако в целом отличный выбор и хорошие ценовые условия, не хватает разве что данных с Currenex и LMAX. По стоимости и охвату то, что сейчас представлено на MQ-Demo соответствует ценам и охвату IB. Сам хотел в начале года написать транслятор котировок IB->MT5, и хорошо что не стал тратить на это свое время. Тем более что на IB для получения просто права получить доступ к оформлению такой реал-тайм подписки нужно держать депо $2000 и еще ежемесячно за счет платить $10/mo (однако при выполнении этих условиях появляется доступ и к историческим данным).
Верните, плиз, в мобильной версии МТ5 для планшетов ориентацию по вертикали, как было в прежних билдах.
Да, присоединяюсь.
У меня планшет закреплен на кроншейне, и из-за этого - невозможно использовать мобильную версию, как раньше.
После обновления в тестере перестала работать функция -
тест " все символы , выбранные в окне "обзор рынка"
Терминал зависает и через несколько секунд выключается.
До обновления проблем не было. Установлен на Linux через wine/
Просьба поправить winuser.mqh.