Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor - страница 25

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b. 2450:

Если общая сумма всех открытых позиций является отрицательной, и окно выбрано, сумма не читается:

If the total amount of all open positions is negative and the window is selected the amount is not readable:


 
fxsaber:

отправка лимитного ордера по цене хуже текущей.


Это поведение настраивается на стороне сервера мт5
Помнится когда арбитражил, именно это поведение искалось у дц.
И такое поведение(правильное) было настроено у едениц.
У большинства настроено именно без этой возможности, по понятным причинам.
По этому всё настраивается на сервере.

 
A100:

Если лимитный ордер не пытается исполниться, то вполне возможно что нет условий для его исполнения (цены индикативные)

Дык в кухне (а речь идёт о ней) цены индикативны по определению )  Это ж не биржа. Там свои законы.  Отсюда и надо плясать.  Вот к примеру, в МТ4 есть тип исполнения Instant Execution, которое по сути и требуется в данном случае:  ордер по заявленной цене с регулирумым проскальзыванием.  Удобно и безопасно.  Однако ж многие ДЦ не включают у себя такой режим исполнения, а используют Market Execution - это то же самое, только проскальзывание НЕ контролируемое.  Я думаю, не трудно догадаться почему.

 
Alexey Navoykov:

Дык в кухне (а речь идёт о ней) цены индикативны по определению )  Это ж не биржа. Там свои законы.

Любые цены, что видит советник - это цены прошлого. Т.е. индикатив. Верно для любых рынков.


Надеюсь, не правило, что чем больше опыта и знаний в программировании, тем меньше этого же в алготрейдинге.

 
Carl Schreiber :

b. 2450:

Если общая сумма всех открытых позиций является отрицательной, и окно выбрано, сумма не читается:

If the total amount of all open positions is negative and the window is selected the amount is not readable:


Я не понимаю вашу точку зрения. В чем проблема ?
 
fxsaber:

На лучшем банде 1 лот ликвидки. Шлю лимитник на 2 лота (на опережение) из расчета, что за время, пока он идет, ликвидности накинут и схвачу ее. А если нет, то схвачу то, что осталось.

Если послать маркет на 2 лота, то выжру стакан с очень плохим проскальзыванием. В общем, мне не понятны ваши утверждения. Видимо, у вас мало опыта в работе с лимитными ордерами.

Скорее всего, здесь лимитными ордерами работает 5%, маркетами - остальные. Торговля маркетами - это почти всегда слабая компетентность.

Я вообще маркетами не торгую. Если Разработчики сделают в тестере как Вы предлагаете - исполнять на низколиквидном рынке лимитники сразу по текущим ценам, то получится очередная серия тестерных граалей, потому что на форекс рынке чудес не бывает - там либо цена по запросу, либо на следующем тике

 
fxsaber:

Любые цены, что видит советник - это цены прошлого. Т.е. индикатив. Верно для любых рынков.

Я о том, что биржевая цена порождается непосредственными действиями участников.  А индикативная - это нечто абстрактное, не зависящее от тебя, как в данном случае.
 
Alexey Navoykov:
Я о том, что биржевая цена порождается непосредственными действиями участников.  А индикативная - это нечто абстрактное, не зависящее от тебя, как в данном случае.

Какое отношение обсуждаемое техническое ограничение платформы имеет к вашим рассуждениям?

 
A100:

Если Разработчики сделают в тестере как Вы предлагаете - исполнять на низколиквидном рынке лимитники сразу по текущим ценам, то получится очередная серия тестерных граалей

Не получится. Потому что в Тестере можно лимитники заменить на маркеты без последствий. Левый режим произвольной задержки не обсуждаю.

 
fxsaber:

Не получится. Потому что в Тестере можно лимитники заменить на маркеты без последствий.

Если в Тестере маркет исполняется по текущим ценам (без проскальзывания), то на низколиквидных инструментах это уже база для Тесторного Грааля. Для полного счастья\несчастья (нужное подчеркнуть) осталось только фактический режим привести к Тесторному

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