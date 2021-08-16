Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor - страница 25
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b. 2450:
Если общая сумма всех открытых позиций является отрицательной, и окно выбрано, сумма не читается:
If the total amount of all open positions is negative and the window is selected the amount is not readable:
отправка лимитного ордера по цене хуже текущей.
Это поведение настраивается на стороне сервера мт5
Помнится когда арбитражил, именно это поведение искалось у дц.
И такое поведение(правильное) было настроено у едениц.
У большинства настроено именно без этой возможности, по понятным причинам.
По этому всё настраивается на сервере.
Если лимитный ордер не пытается исполниться, то вполне возможно что нет условий для его исполнения (цены индикативные)
Дык в кухне (а речь идёт о ней) цены индикативны по определению ) Это ж не биржа. Там свои законы. Отсюда и надо плясать. Вот к примеру, в МТ4 есть тип исполнения Instant Execution, которое по сути и требуется в данном случае: ордер по заявленной цене с регулирумым проскальзыванием. Удобно и безопасно. Однако ж многие ДЦ не включают у себя такой режим исполнения, а используют Market Execution - это то же самое, только проскальзывание НЕ контролируемое. Я думаю, не трудно догадаться почему.
Дык в кухне (а речь идёт о ней) цены индикативны по определению ) Это ж не биржа. Там свои законы.
Любые цены, что видит советник - это цены прошлого. Т.е. индикатив. Верно для любых рынков.
Надеюсь, не правило, что чем больше опыта и знаний в программировании, тем меньше этого же в алготрейдинге.
b. 2450:
Если общая сумма всех открытых позиций является отрицательной, и окно выбрано, сумма не читается:
If the total amount of all open positions is negative and the window is selected the amount is not readable:
На лучшем банде 1 лот ликвидки. Шлю лимитник на 2 лота (на опережение) из расчета, что за время, пока он идет, ликвидности накинут и схвачу ее. А если нет, то схвачу то, что осталось.
Если послать маркет на 2 лота, то выжру стакан с очень плохим проскальзыванием. В общем, мне не понятны ваши утверждения. Видимо, у вас мало опыта в работе с лимитными ордерами.
Скорее всего, здесь лимитными ордерами работает 5%, маркетами - остальные. Торговля маркетами - это почти всегда слабая компетентность.
Я вообще маркетами не торгую. Если Разработчики сделают в тестере как Вы предлагаете - исполнять на низколиквидном рынке лимитники сразу по текущим ценам, то получится очередная серия тестерных граалей, потому что на форекс рынке чудес не бывает - там либо цена по запросу, либо на следующем тике
Любые цены, что видит советник - это цены прошлого. Т.е. индикатив. Верно для любых рынков.
Я о том, что биржевая цена порождается непосредственными действиями участников. А индикативная - это нечто абстрактное, не зависящее от тебя, как в данном случае.
Какое отношение обсуждаемое техническое ограничение платформы имеет к вашим рассуждениям?
Если Разработчики сделают в тестере как Вы предлагаете - исполнять на низколиквидном рынке лимитники сразу по текущим ценам, то получится очередная серия тестерных граалей
Не получится. Потому что в Тестере можно лимитники заменить на маркеты без последствий. Левый режим произвольной задержки не обсуждаю.
Не получится. Потому что в Тестере можно лимитники заменить на маркеты без последствий.
Если в Тестере маркет исполняется по текущим ценам (без проскальзывания), то на низколиквидных инструментах это уже база для Тесторного Грааля. Для полного счастья\несчастья (нужное подчеркнуть) осталось только фактический режим привести к Тесторному