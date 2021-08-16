Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor - страница 5
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Так наверное из за расширенной оперативки все незаметно у вас получилось, несмотря на количество паралельно работавших программ...
Из действительно работавших - терминал, редактор, FireFox с этим форумом, переводчиком и поисковиком на отдельных вкладках, YouTube на отдельной вкладке, ещё штук пять используемых вкладок (остальные фоновые для быстрого доступа к ресурсам, подгружаемым во вкладку только при переходе на неё - памяти, думаю не много забирают) и FLStudio в режиме одновременной записи и воспроизведения. Ну ещё конечно куча фоновых процессов, коих много и все не перечислишь... А.., ну скайп ещё...
В любом случае, если бы было всё так плохо и жутко при перекомпиляции как тут говорят, то я бы заметил. Но... не заметил...
Из действительно работавших - терминал, редактор, FireFox с этим форумом, переводчиком и поисковиком на отдельных вкладках, YouTube на отдельной вкладке, ещё штук пять используемых вкладок (остальные фоновые для быстрого доступа к ресурсам, подгружаемым во вкладку только при переходе на неё - памяти, думаю не много забирают) и FLStudio в режиме одновременной записи и воспроизведения. Ну ещё конечно куча фоновых процессов, коих много и все не перечислишь... А.., ну скайп ещё...
В любом случае, если бы было всё так плохо и жутко при перекомпиляции как тут говорят, то я бы заметил. Но... не заметил...
Надеюсь, вы сейчас покажете несколько компаний, где:
Вот непонимание таких простых и лежащих на поверности фактов на фоне абсурдных обвинений и шаблонных заблуждений называется потребительским экстремизмом.
Потребительская шизофрения - это требование противоположных действий, невзирая на логику и оценку эффекта для масс.
Тут многие, кто регулярно пользуются продуктами MQ могут парировать каждый приведенный Вами пункт.
Но вот бан не охота получить.
Из действительно работавших - терминал, редактор, FireFox с этим форумом, переводчиком и поисковиком на отдельных вкладках, YouTube на отдельной вкладке, ещё штук пять используемых вкладок (остальные фоновые для быстрого доступа к ресурсам, подгружаемым во вкладку только при переходе на неё - памяти, думаю не много забирают) и FLStudio в режиме одновременной записи и воспроизведения. Ну ещё конечно куча фоновых процессов, коих много и все не перечислишь... А.., ну скайп ещё...
В любом случае, если бы было всё так плохо и жутко при перекомпиляции как тут говорят, то я бы заметил. Но... не заметил...
Проблема в Целероне с катастрофически мизерными кешами и задушенной производительностью, чтобы влезть в мобильные устройства.
Мы целероны специально исследовали - они насколько беспомощны, что никакими алгоритмами нельзя исправить. Наше общее мнение - закопать и забыть о них в плане расчетных задач.
Вот бенчмарк CPU из низшего класса: последний в списке
Сравните рейтинг 1.4к с 20к-80к из таблицы: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
Тут многие, кто регулярно пользуются продуктами MQ могут парировать каждый приведенный Вами пункт.
Но вот бан не охота получить.
Поэтому остается заниматься набросами и демонстрацией подхода "мне должны" / "мне не докладывают мяса".
Парировать не получится и не получалось ни у кого.
Слишком сильные позиции.
Проблема в Целероне с катастрофически мизерными кешами и задушенной производительностью, чтобы влезть в мобильные устройства.
Мы целероны специально исследовали - они насколько беспомощны, что никакими алгоритмами нельзя исправить. Наше общее мнение - закопать и забыть о них в плане расчетных задач.
Вот бенчмарк CPU из низшего класса: последний в списке
Сравните рейтинг 1.4к с 20к-80к из таблицы: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
А-а-а, так у Владимира целерон... Тогда ясно - не обратил внимания. Помню, что у него i3 был вроде бы.
Удивительно, но практически никто не обратил внимание на 37 пунктов (на самом деле их сильно больше) новости.
Вместо оценки технических решений и функционала, разыграли бессмысленную карту отношений.
Удивительно, но практически никто не обратил внимание на 37 пунктов (на самом деле их сильно больше) новости.
Вместо оценки технических решений и функционала, разыграли бессмысленную карту отношений.
Думаю, кому нужно, те обратили и тестируют. Ещё время не подошло к вопросам и сообщениям.
А глашатаи всепропальщики - они всегда в первых рядах, они громче, и их проще не замечать.
Товарищам, которые считают, что им должны обновлять и апгрейдить MetaTrader 4. И поэтому разработчики виновны.
Нет, не должны и не виновны. Проект давно закрыт.
Сами виноваты, что считаете иначе и остаетесь на MetaTrader 4.
...Сами виноваты, что считаете иначе и остаетесь на MetaTrader 4.
Немного провокационный вопрос (из раздела регулярно всплывающих). А планируется ли закрытие МТ4? Или сосуществование МТ4 и МТ5 будет и дальше сколь угодно долго продолжаться?
Спасибо за проделанную работу!