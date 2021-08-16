Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor - страница 5

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Реter Konow:
Так наверное из за расширенной оперативки все незаметно у вас получилось, несмотря на количество паралельно работавших программ...

Из действительно работавших - терминал, редактор, FireFox с этим форумом, переводчиком и поисковиком на отдельных вкладках, YouTube на отдельной вкладке, ещё штук пять используемых вкладок (остальные фоновые для быстрого доступа к ресурсам, подгружаемым во вкладку только при переходе на неё - памяти, думаю не много забирают) и FLStudio в режиме одновременной записи и воспроизведения. Ну ещё конечно куча фоновых процессов, коих много и все не перечислишь... А.., ну скайп ещё...

В любом случае, если бы было всё так плохо и жутко при перекомпиляции как тут говорят, то я бы заметил. Но... не заметил...

 
Artyom Trishkin:

Из действительно работавших - терминал, редактор, FireFox с этим форумом, переводчиком и поисковиком на отдельных вкладках, YouTube на отдельной вкладке, ещё штук пять используемых вкладок (остальные фоновые для быстрого доступа к ресурсам, подгружаемым во вкладку только при переходе на неё - памяти, думаю не много забирают) и FLStudio в режиме одновременной записи и воспроизведения. Ну ещё конечно куча фоновых процессов, коих много и все не перечислишь... А.., ну скайп ещё...

В любом случае, если бы было всё так плохо и жутко при перекомпиляции как тут говорят, то я бы заметил. Но... не заметил...

Ладно. Неприступно-принципиальная позиция разработчиков есть, и хаки против нее пользователи нашли. Значит, все в поряке.)))
[Удален]  
Renat Fatkhullin:

Надеюсь, вы сейчас покажете несколько компаний, где:

  • Выпускается по 1-2 бета билда в сутки
  • Идет постоянная работа в форумах и тикетах над ошибками и новыми функциями
  • Постоянно все покрывается громадной постоянно расширяющейся документацией на 10 языках (там уже около 57к страниц только документации языка MQL5)
  • Ведется огромное сообщество на 7 языках с множеством сервисов
  • Обслуживается безумное количество брокеров 
  • Директор компании сам постоянно общается с вами, решает массу проблем и 20 лет развивает продукт, достающийся вам бесплатно

Вот непонимание таких простых и лежащих на поверности фактов на фоне абсурдных обвинений и шаблонных заблуждений называется потребительским экстремизмом.

Потребительская шизофрения - это требование противоположных действий, невзирая на логику и оценку эффекта для масс.

Тут многие, кто регулярно пользуются продуктами MQ могут парировать каждый приведенный Вами пункт.

Но вот бан не охота получить.

 
Artyom Trishkin:

Из действительно работавших - терминал, редактор, FireFox с этим форумом, переводчиком и поисковиком на отдельных вкладках, YouTube на отдельной вкладке, ещё штук пять используемых вкладок (остальные фоновые для быстрого доступа к ресурсам, подгружаемым во вкладку только при переходе на неё - памяти, думаю не много забирают) и FLStudio в режиме одновременной записи и воспроизведения. Ну ещё конечно куча фоновых процессов, коих много и все не перечислишь... А.., ну скайп ещё...

В любом случае, если бы было всё так плохо и жутко при перекомпиляции как тут говорят, то я бы заметил. Но... не заметил...

Проблема в Целероне с катастрофически мизерными кешами и задушенной производительностью, чтобы влезть в мобильные устройства.

Мы целероны специально исследовали - они насколько беспомощны, что никакими алгоритмами нельзя исправить. Наше общее мнение - закопать и забыть о них в плане расчетных задач.

Вот бенчмарк CPU из низшего класса: последний в списке


Сравните рейтинг 1.4к с 20к-80к из таблицы: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

 
Alexey Kozitsyn:

Тут многие, кто регулярно пользуются продуктами MQ могут парировать каждый приведенный Вами пункт.

Но вот бан не охота получить.

Поэтому остается заниматься набросами и демонстрацией подхода "мне должны" / "мне не докладывают мяса".

Парировать не получится и не получалось ни у кого.

Слишком сильные позиции.

 
Renat Fatkhullin:

Проблема в Целероне с катастрофически мизерными кешами и задушенной производительностью, чтобы влезть в мобильные устройства.

Мы целероны специально исследовали - они насколько беспомощны, что никакими алгоритмами нельзя исправить. Наше общее мнение - закопать и забыть о них в плане расчетных задач.

Вот бенчмарк CPU из низшего класса: последний в списке


Сравните рейтинг 1.4к с 20к-80к из таблицы: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

А-а-а, так у Владимира целерон... Тогда ясно - не обратил внимания. Помню, что у него i3 был вроде бы.

 

Удивительно, но практически никто не обратил внимание на 37 пунктов (на самом деле их сильно больше) новости.

Вместо оценки технических решений и функционала, разыграли бессмысленную карту отношений.

 
Renat Fatkhullin:

Удивительно, но практически никто не обратил внимание на 37 пунктов (на самом деле их сильно больше) новости.

Вместо оценки технических решений и функционала, разыграли бессмысленную карту отношений.

Думаю, кому нужно, те обратили и тестируют. Ещё время не подошло к вопросам и сообщениям.

А глашатаи всепропальщики - они всегда в первых рядах, они громче, и их проще не замечать.

 

Товарищам, которые считают, что им должны обновлять и апгрейдить MetaTrader 4. И поэтому разработчики виновны.

Нет, не должны и не виновны. Проект давно закрыт.

Сами виноваты, что считаете иначе и остаетесь на MetaTrader 4.

 
Renat Fatkhullin:

...Сами виноваты, что считаете иначе и остаетесь на MetaTrader 4.

Немного провокационный вопрос (из раздела регулярно всплывающих). А планируется ли закрытие МТ4? Или сосуществование МТ4 и МТ5 будет и дальше сколь угодно долго продолжаться?

Спасибо за проделанную работу!

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