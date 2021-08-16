Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor - страница 34
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Does not answer my question.
MetaQuotes, please change Commission charge at Order Close (like MT4) and not at Order Open.
Is there reason why Commission is charged upfront?
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MetaTrader 5 platform beta build 2155: MQL5 scope, global Strategy Tester and built-in Virtual Hosting updates
MetaQuotes, 2019.09.20 16:54Commissions
Information on commissions charged by a broker for the symbol deals. Calculation details are displayed here:
For example, the following entry means that a commission is charged immediately upon deal entry and exit. If the deal volume is from 0 to 10 lots, a commission of 1.2 USD is charged per operation. If the deal volume is 11 to 20 lots, a commission of 1.1 USD is charged per each lot of the deal.
0 - 10 | 1.2 USD per deal
11 - 20 | 1.1 USD per lot
Does not answer my question.
MetaQuotes, please change Commission charge at Order Close (like MT4) and not at Order Open.
Is there reason why Commission is charged upfront?
А в английской части форума ответ найти не получилось?
Собственно говоря, ничего против употребления английского (в разумных пределах) я не имею, но уважение нужно проявлять.
Это русскоязычная часть форума, посему, будьте так разлюбезны (или, проще говоря, разебудьтетаклюбезны), воспользуйтесь хотя бы переводчиком от гугла.
П.С. Я не понимаю почему кто-то пробует отвечать на подобные вопросы. ...
П.С. Я не понимаю почему кто-то пробует отвечать на подобные вопросы. ...
потому что Вы можете кликнуть иконку переводчика прямо на сообщении, а не писать пространственные посты
потому что Вы можете кликнуть иконку переводчика прямо на сообщении, а не писать пространственные посты
For example, like this:
For example, like this:
угу, меня то зачем заквотил? я знаю как пользоваться форумом
угу, меня то зачем заквотил? я знаю как пользоваться форумом
Да в продолжение процитированного сообщения...
But in the English part of the forum the answer could not be found?
As a matter of fact, I have nothing against the use of English (within reason), but respect must be shown.
This is the Russian-language part of the forum, therefore, be so amiable (or, in other words, be so amiable), use at least a Google translator.
PS I don't understand why someone is trying to answer such questions. ...
Спасибо.
Я использую переводчик Гугл. Это автоматически.
Я не нашел ответа на английском форуме.
Я хочу ответить на этот вопрос, потому что комиссия, взимаемая заранее, уменьшает доступную маржу для новых транзакций, влияя на эффективность торговли. Я хочу отложить комиссию до закрытия заказа, чтобы сохранить свободную маржу.
Andrey Khatimlianskii :
Commissions
Information on commissions charged by a broker for the symbol deals. Calculation details are displayed here:
Спасибо. Я посетил бета-версию 2155 платформы MetaTrader 5: область видимости MQL5, глобальный тестер стратегий и встроенные обновления виртуального хостинга , но нет никаких предпочтений (опций) для изменения расчета комиссионных?
Возможность изменения комиссионной платы не представляется возможной. Я хочу перейти к расчету MT4 (конец торговли), но «конец торгового дня / месяца» был бы еще лучше!
Спасибо.
Я использую переводчик Гугл. Это автоматически.
Я не нашел ответа на английском форуме.
Я хочу ответить на этот вопрос, потому что комиссия, взимаемая заранее, уменьшает доступную маржу для новых транзакций, влияя на эффективность торговли. Я хочу отложить комиссию до закрытия заказа, чтобы сохранить свободную маржу.
Вы не нашли, потому что не правильно искали (вчера я отправил «комиссионный» ответ). Комиссия связана с брокером.
Эта тема посвящена конкретной сборке, в основном для сообщения об ошибках, пожалуйста, не используйте ее для тривиального вопроса.
Спасибо. Я посетил бета-версию 2155 платформы MetaTrader 5: область видимости MQL5, глобальный тестер стратегий и встроенные обновления виртуального хостинга , но нет никаких предпочтений (опций) для изменения расчета комиссионных?
Возможность изменения комиссионной платы не представляется возможной. Я хочу перейти к расчету MT4 (конец торговли), но «конец торгового дня / месяца» был бы еще лучше!
Only broker can change it.
Ask your broker for special conditions for you (if you trade a lot) or find other broker with commission mode you like.