Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor - страница 34

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Matthew Todorovski:

Does not answer my question.

MetaQuotes, please change Commission charge at Order Close (like MT4) and not at Order Open.

Is there reason why Commission is charged upfront?

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MetaTrader 5 platform beta build 2155: MQL5 scope, global Strategy Tester and built-in Virtual Hosting updates

MetaQuotes, 2019.09.20 16:54

Commissions
Information on commissions charged by a broker for the symbol deals. Calculation details are displayed here:
  • Commission may be single-level and multilevel, i.e. be equal regardless of the deal volume/turnover or can depend on their size. Appropriate data is displayed in the terminal.
  • Commission can be charged immediately upon deal execution or at the end of a trading day/month.
  • Commission can be charged depending on deal direction: entry, exit or both operation types.
  • Commission can be charged per lot or deal.
  • Commission can be calculated in money, percentage or points.

For example, the following entry means that a commission is charged immediately upon deal entry and exit. If the deal volume is from 0 to 10 lots, a commission of 1.2 USD is charged per operation. If the deal volume is 11 to 20 lots, a commission of 1.1 USD is charged per each lot of the deal.
Commission | Instant, volume, entry/exit deals
0  - 10  | 1.2 USD per deal
11 - 20  | 1.1 USD per lot

[Удален]  
Matthew Todorovski:

Does not answer my question.

MetaQuotes, please change Commission charge at Order Close (like MT4) and not at Order Open.

Is there reason why Commission is charged upfront?

А в английской части форума ответ найти не получилось?

Собственно говоря, ничего против употребления английского (в разумных пределах) я не имею, но уважение нужно проявлять. 

Это русскоязычная часть форума, посему, будьте так разлюбезны (или, проще говоря, разебудьтетаклюбезны), воспользуйтесь хотя бы переводчиком от гугла.

П.С. Я не понимаю почему кто-то пробует отвечать на подобные вопросы. ...

 
Сергей Таболин:

П.С. Я не понимаю почему кто-то пробует отвечать на подобные вопросы. ...

потому что Вы можете кликнуть иконку переводчика прямо на сообщении, а не писать пространственные посты 

 
Igor Makanu :

потому что Вы можете кликнуть иконку переводчика прямо на сообщении, а не писать пространственные посты 

For example, like this:


 
Artyom Trishkin:

For example, like this:


угу, меня то зачем заквотил? я знаю как пользоваться форумом

 
Igor Makanu:

угу, меня то зачем заквотил? я знаю как пользоваться форумом

Да в продолжение процитированного сообщения...

 
Sergey Tabolin :

But in the English part of the forum the answer could not be found?

As a matter of fact, I have nothing against the use of English (within reason), but respect must be shown. 

This is the Russian-language part of the forum, therefore, be so amiable (or, in other words, be so amiable), use at least a Google translator.

PS I don't understand why someone is trying to answer such questions. ...

Спасибо.

Я использую переводчик Гугл. Это автоматически.

Я не нашел ответа на английском форуме.

Я хочу ответить на этот вопрос, потому что комиссия, взимаемая заранее, уменьшает доступную маржу для новых транзакций, влияя на эффективность торговли. Я хочу отложить комиссию до закрытия заказа, чтобы сохранить свободную маржу.


 

Andrey Khatimlianskii :

Commissions
Information on commissions charged by a broker for the symbol deals. Calculation details are displayed here:

  • Commission may be single-level and multilevel, i.e. be equal regardless of the deal volume / turnover or can depend on their size. Appropriate data is displayed in the terminal.
  • Commission can be charged immediately upon deal execution or at the end of a trading day / month.
  • Commission can be charged depending on deal direction: entry, exit or both operation types.
  • Commission can be charged per lot or deal.
  • Commission can be calculated in money, percentage or points.

Спасибо. Я посетил бета-версию 2155 платформы MetaTrader 5: область видимости MQL5, глобальный тестер стратегий и встроенные обновления виртуального хостинга , но нет никаких предпочтений (опций) для изменения расчета комиссионных?

Возможность изменения комиссионной платы не представляется возможной. Я хочу перейти к расчету MT4 (конец торговли), но «конец торгового дня / месяца» был бы еще лучше!


 
Matthew Todorovski :

Спасибо.

Я использую переводчик Гугл. Это автоматически.

Я не нашел ответа на английском форуме.

Я хочу ответить на этот вопрос, потому что комиссия, взимаемая заранее, уменьшает доступную маржу для новых транзакций, влияя на эффективность торговли. Я хочу отложить комиссию до закрытия заказа, чтобы сохранить свободную маржу.


Вы не нашли, потому что не правильно искали (вчера я отправил «комиссионный» ответ). Комиссия связана с брокером.

Эта тема посвящена конкретной сборке, в основном для сообщения об ошибках, пожалуйста, не используйте ее для тривиального вопроса.

 
Matthew Todorovski:

Спасибо. Я посетил бета-версию 2155 платформы MetaTrader 5: область видимости MQL5, глобальный тестер стратегий и встроенные обновления виртуального хостинга , но нет никаких предпочтений (опций) для изменения расчета комиссионных?

Возможность изменения комиссионной платы не представляется возможной. Я хочу перейти к расчету MT4 (конец торговли), но «конец торгового дня / месяца» был бы еще лучше!

Only broker can change it.

Ask your broker for special conditions for you (if you trade a lot) or find other broker with commission mode you like.

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