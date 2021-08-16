Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor - страница 27
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лимитники должны исполняться чуть чуть быстрее чем маркет потому что "хранятся" на сервере брокера
Речь про лимитники по текущей цене. Они не "хранятся".
А стандартный Профилировщик не подойдёт? Кажется, он для этого и придуман...
Иногда ахинею показывает. Причин не знаю. Более того, он вносит много лагов, которых в Релиз-EX5 нет совсем.
А стандартный Профилировщик не подойдёт? Кажется, он для этого и придуман...
он потребляет большие ресурсы ОС - память, трафик, насчет харда сложно предположить, вроде на виртуальном диске в памяти терминал
как определить где ОС не успевает выделять ресурсы - хз, хотя, в принципе, так и должна работать винда - она не является системой реального времени и распределяет и освобождает ресурсы по своим алгоритмам
запустил 2 ЕА - в диспетчере 32 потока у процесса terminal.exe
закрыл все чарты - осталось 24 потока
кто там и сколько потребляет?
У меня есть возможность это быстро проверить. Было сделано на сервере биржевое исполнение символу и поставлен в терминале лимитник по текущей цене.
Акцепта не произошло. Ждал около десяти секунд нового тика (выбрал низкочастотный символ). Все это время лимитник горел желтым. За это время мог открыть маркетом несколько позиций по текущей цене.
Проверил сейчас на биржевом исполнении, действительно и на биржевом исполнении, лимитник по худшей цене исполняется по приходу нового тика.
Лимитка встала по худшей цене, и ждала нового тика. Как пришёл тик, произошло исполнение.
Это жесть конечно. И действительно ошибка платформы.
Убедительно просим разработчиков изменить это поведение!
Проверил сейчас на биржевом исполнении, действительно и на биржевом исполнении, лимитник по худшей цене исполняется по приходу нового тика.
Лимитка встала по худшей цене, и ждала нового тика. Как пришёл тик, произошло исполнение.
Это жесть конечно. И действительно ошибка платформы.
Убедительно просим разработчиков изменить это поведение!
появилась ли ваша лимитка в стакане?
появилась ли ваша лимитка в стакане?
Проверял на демо счёте, на демо отправленный объём не отображается.
А вот лейбл заявки отображается.
Проверял на демо счёте, на демо отправленный объём не отображается.
А вот лейбл заявки отображается.
ну вот, я не зря спросил, демо не показатель, на демо лимитки исполняются по касанию ценой ласт, может и моментально исполниться при выставлении если установить на ласт
ну вот, я не зря спросил, демо не показатель, на демо лимитки исполняются по касанию ценой ласт, может и моментально исполниться при выставлении если установить на ласт
Нет, исполняется по приходу нового тика. А должна исполнятся сразу.
Речь о лимитке по худшей цене, ласт в данном случае не причём.
Я не понимаю вашу точку зрения. В чем проблема ?
«Моя» проблема: черный на синем/ "My" problem: black on dark blue
Нет, исполняется по приходу нового тика. А должна исполнятся сразу.
Речь о лимитке по худшей цене, ласт в данном случае не причём.
не демо вам никто ничего не обязан, это раз. и ласт тут как раз причем, учитывая что речь о биржевом инструменте.