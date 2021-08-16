Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor - страница 8

Новый комментарий
 
Экспонентциальность затрат на получение результата нужно отличать от экспонентциальности результата при тех же затратах. Если текущая технология требует увеличение вкладываемых трудо/ресурсо/энерго затрат, но не обещает взрывную отдачу или качественно новый уровень результата - скорее всего, эта технология тупиковая и ее следует пересматривать. Я бы отказался от такой технологии, как когда то, конструктор нового пассажирского дирижабля отказался бы от него, почувствовав первый предвестник пассажирского самолета в своих решениях.
 

Terminal: Представляем новый сервис — "Подписки". С ним вы сможете легко получить дополнительные услуги, которые помогут вам в трейдинге. Например, вы можете купить подписку на качественные рыночные данные от известных поставщиков, чтобы потом эти данные анализировать и разрабатывать на них свои стратегии. Или же заказать услуги персонального менеджера, который поможет вам освоить основы торговли и разобраться в тонкостях платформы MetaTrader 5.

В данный момент сервис находится в активной разработке, и в ближайших версиях платформы вы уже сможете им воспользоваться.

Такой персональный менеджер


- это раздел Фриланса "Обучение" вышедший в отдельное направление?

 
Renat Fatkhullin:

Для разных.

Задач очень много вне трейдинга.

    МО предполагает всегда наличие большой БД. В какой области MQ собрали BigData для обработки через МО?

    Есть данные по использованию Cloud, по изменению количества трейдеров/счетов.

    Видимо, занимаетесь задачами, которые не касаются MT5.

     
    fxsaber:

    ...

    Видимо, занимаетесь задачами, которые не касаются MT5.

    Было бы странно, если бы столь футуристическое отношение разработчиков к технологиям вдохновлялось только трейдингом.
    МО всегда глобально подразумевает ИИ, но конкретных направлений в нем много и можно только гадать...
     

    Мы дали удочку с полным доступом к существующему инструментарию Питона.

    Заодно расширили поисковые возможности редактора, где легко искать по Гитхабу и качать готовые проекты в один клик. С нашей стороны сделано достаточно - мост достаточно мощный.


    Проблема в том, что на массовом рынке трейдинга порог вхождения в машинное обучение достаточно высок и натыкается на банальную лень и нежелание разбираться. Хотя при этом существует огромное количество библиотек и обучающих материалов.

    Как я неоднократно говорил на конференциях, проблема машинного обучения в том, что у него чудовищные расходы на анализ и выбраковка результатов в 9х%. Большинство энтузиастов просто опускают руки, когда простые примеры не дают результатов, а готовых серебрянных пуль нет.

    Поэтому дерзайте, готовых решений от нас не будет.

    Запускайте совместные проекты, обсуждайте - так больше шансов получить результаты.
     
    Renat Fatkhullin:

    Да, весь тестер будет переписан, так как текущий захлебывается на данных и неудачной схеме масштабирования.

    Каждый агент будет работать как микроклауд на N ядер, чтобы держать одну копию данных на N потоков. Так как наступило время NUMA архитектуры в массах, каждый агент будет четко жить в своей нума ноде, чтобы не иметь штрафов обращений к памяти за пределами своей ноды.

    Это позволит кратно снизить потребности в памяти, уменьшить дисковую активность и повысить скорость оптимизации.

    При этом главную роль будет всегда играть обьем оперативной памяти, которая позволяет держать больше кешей и быстро их выдавать.

    Цель - вести массовый скрининг тысяч акций, куда мы идем с новой инициативой по запуску подписок на детализированные биржевые данные.

    Это очень хорошо!

    А кэширование вычислений (индикаторов) внутри этого клауда делать не планируете?

     
    Renat Fatkhullin:
    Запускайте совместные проекты, обсуждайте - так больше шансов получить результаты.

    Даааа - это когда добавите сервис "психологическая помощь трейдеру" и люди пройдут курс психотерапии, дабы снизилась паранойя и мания величия, то тогда это станет возможным! А посыл, да, верный.

     
    Aleksey Vyazmikin:

    Это очень хорошо!

    А кэширование вычислений (индикаторов) внутри этого клауда делать не планируете?

    Если памяти под это хватит, давно такая идея есть.

    Для этого надо будет использовать отдельную #property директиву для явного разрешения кеширования индикатора.

     
    Aleksey Vyazmikin:

    Даааа - это когда добавите сервис "психологическая помощь трейдеру" и люди пройдут курс психотерапии, дабы снизилась паранойя и мания величия, то тогда это станет возможным! А посыл, да, верный.

    Концептуальная проблема массового рынка в том, что среднее время активности трейдера на уровне 6 месяцев.

    За такой короткий срок невозможно самостоятельно прокачаться или обучить массы.

    Поэтому  получается, что мы разрабатываем все более сложные системы, а люди не поспевают и не дотягивают до созданного технологичесого урровня.

    Точно такая же ситуация с брокерами. Мизерное в процентном соотношении количество людей готовы инвестировать тысячи часов в обучение и исследования своих инструментов. Поверхностность рулит, генерирует слабые решения или вообще игнорирует возможности.

    Но лед тронулся: https://www.metatrader5.com/ru/news/2133
    Как сотрудники брокеров оценивают свой опыт прохождения сертификации от MetaQuotes
    Как сотрудники брокеров оценивают свой опыт прохождения сертификации от MetaQuotes
    • 2020.05.13
    • MetaQuotes Software Corp.
    • www.metatrader5.com
    Сертификационные тесты от MetaQuotes помогают брокерам укрепить доверие клиентов – для трейдеров это уверенность в том, что их обслуживают квалифицированные специалисты. Каждый участник программы после прохождения экзаменационных тестов получает официальный диплом, подтверждающий его навыки работы с платформой. Мы регулярно получаем заявки на...
     
    Aleksey Vyazmikin:

    Даааа - это когда добавите сервис "психологическая помощь трейдеру" и люди пройдут курс психотерапии, дабы снизилась паранойя и мания величия, то тогда это станет возможным! А посыл, да, верный.

    :))))
    123456789101112131415...36
    Новый комментарий