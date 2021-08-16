Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor - страница 8
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Terminal: Представляем новый сервис — "Подписки". С ним вы сможете легко получить дополнительные услуги, которые помогут вам в трейдинге. Например, вы можете купить подписку на качественные рыночные данные от известных поставщиков, чтобы потом эти данные анализировать и разрабатывать на них свои стратегии. Или же заказать услуги персонального менеджера, который поможет вам освоить основы торговли и разобраться в тонкостях платформы MetaTrader 5.
В данный момент сервис находится в активной разработке, и в ближайших версиях платформы вы уже сможете им воспользоваться.
Такой персональный менеджер
- это раздел Фриланса "Обучение" вышедший в отдельное направление?
Для разных.
Задач очень много вне трейдинга.
МО предполагает всегда наличие большой БД. В какой области MQ собрали BigData для обработки через МО?
Есть данные по использованию Cloud, по изменению количества трейдеров/счетов.
Видимо, занимаетесь задачами, которые не касаются MT5.
...
Видимо, занимаетесь задачами, которые не касаются MT5.
Мы дали удочку с полным доступом к существующему инструментарию Питона.
Заодно расширили поисковые возможности редактора, где легко искать по Гитхабу и качать готовые проекты в один клик. С нашей стороны сделано достаточно - мост достаточно мощный.
Проблема в том, что на массовом рынке трейдинга порог вхождения в машинное обучение достаточно высок и натыкается на банальную лень и нежелание разбираться. Хотя при этом существует огромное количество библиотек и обучающих материалов.
Как я неоднократно говорил на конференциях, проблема машинного обучения в том, что у него чудовищные расходы на анализ и выбраковка результатов в 9х%. Большинство энтузиастов просто опускают руки, когда простые примеры не дают результатов, а готовых серебрянных пуль нет.
Поэтому дерзайте, готовых решений от нас не будет.Запускайте совместные проекты, обсуждайте - так больше шансов получить результаты.
Да, весь тестер будет переписан, так как текущий захлебывается на данных и неудачной схеме масштабирования.
Каждый агент будет работать как микроклауд на N ядер, чтобы держать одну копию данных на N потоков. Так как наступило время NUMA архитектуры в массах, каждый агент будет четко жить в своей нума ноде, чтобы не иметь штрафов обращений к памяти за пределами своей ноды.
Это позволит кратно снизить потребности в памяти, уменьшить дисковую активность и повысить скорость оптимизации.
При этом главную роль будет всегда играть обьем оперативной памяти, которая позволяет держать больше кешей и быстро их выдавать.
Цель - вести массовый скрининг тысяч акций, куда мы идем с новой инициативой по запуску подписок на детализированные биржевые данные.
Это очень хорошо!
А кэширование вычислений (индикаторов) внутри этого клауда делать не планируете?
Запускайте совместные проекты, обсуждайте - так больше шансов получить результаты.
Даааа - это когда добавите сервис "психологическая помощь трейдеру" и люди пройдут курс психотерапии, дабы снизилась паранойя и мания величия, то тогда это станет возможным! А посыл, да, верный.
Это очень хорошо!
А кэширование вычислений (индикаторов) внутри этого клауда делать не планируете?
Если памяти под это хватит, давно такая идея есть.
Для этого надо будет использовать отдельную #property директиву для явного разрешения кеширования индикатора.
Даааа - это когда добавите сервис "психологическая помощь трейдеру" и люди пройдут курс психотерапии, дабы снизилась паранойя и мания величия, то тогда это станет возможным! А посыл, да, верный.
Концептуальная проблема массового рынка в том, что среднее время активности трейдера на уровне 6 месяцев.
За такой короткий срок невозможно самостоятельно прокачаться или обучить массы.
Поэтому получается, что мы разрабатываем все более сложные системы, а люди не поспевают и не дотягивают до созданного технологичесого урровня.
Точно такая же ситуация с брокерами. Мизерное в процентном соотношении количество людей готовы инвестировать тысячи часов в обучение и исследования своих инструментов. Поверхностность рулит, генерирует слабые решения или вообще игнорирует возможности.Но лед тронулся: https://www.metatrader5.com/ru/news/2133
Даааа - это когда добавите сервис "психологическая помощь трейдеру" и люди пройдут курс психотерапии, дабы снизилась паранойя и мания величия, то тогда это станет возможным! А посыл, да, верный.