Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor - страница 15
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Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2430: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor
fxsaber, 2020.05.17 00:38
Отсутствие не только в Тестере, но и в самой платформе исполнения лимитника по текущей цене - головная боль. Зачем для исполнения ждать следующего тика? Про биржевое исполнение в курсе.
В Тестере доходит до идиотизма, что если существующий лимитник нужно модицифировать не текущую цену, то надо его удалять и выставлять маркет-ордер. Иначе рискуешь, что твой лимитник не исполнится.
https://www.mql5.com/ru/forum/341117
Вы использовали штатную темную схему операционки или поставили сторонний хак/стиль?
Все штатное, винда лицензионная. Вот так выглядит тотал командер с настройками системы (на всякий случай).
В 2432 поломали тестер.
ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND
4755
Сделка не найдена
При чём тут сделка?
А продолжение, эта строка
выполняется без проблем.
В билде 2430 этого не наблюдалось.
В 2432 поломали тестер.
ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND
4755
Сделка не найдена
При чём тут сделка?
А продолжение, эта строка
выполняется без проблем.
В билде 2430 этого не наблюдалось.
Спасибо за сообщение. Исправлено.
Исправление будет доступно в следующей сборке.
Спасибо за сообщение. Исправлено.
Исправление будет доступно в следующей сборке.
Пожалуйста обратите внимание ещё на одну проблему:
Если открыть позицию используя стандартную библиотеку,
да и любым другим способом, то в том-же блоке, при работе в тестере на исторических данных всё нормально, а в реале и при отладке по F5
и это длится уже очень давно. Но если происходит активация отложенного ордера, то trans.price имеет нормальное значение.
По идее, ведь даже при открытии позиции без ордера никак не обходится. Тикет есть, а цены нет.
Надеюсь и это будет в следующей сборке исправлено. Спасибо.
Пожалуйста обратите внимание ещё на одну проблему:
Если открыть позицию используя стандартную библиотеку,
да и любым другим способом, то в том-же блоке
и это длится уже очень давно. Но если происходит активация отложенного ордера, то trans.price имеет нормальное значение.
По идее, ведь даже при открытии позиции без ордера никак не обходится. Тикет есть, а цены нет.
Надеюсь и это будет в следующей сборке исправлено. Спасибо.
Если вы про OnTradeTransaction, то не воспроизводится, trans.price имеет значение.
Приложите свой код для воспроизведения.
PS. Если у вас по символу Market execution, то будет нулевое значение цены. Так и должно быть.
Если вы про OnTradeTransaction, то не воспроизводится, trans.price имеет значение.
Приложите свой код для воспроизведения.
На снимке работа советника в отладчике по F5
Дальше я дополнил код флагом и запустил на демо счёте.
Результат выполнения. Сначала распечатка дебагера, а потом с графика демо счёта.
Что примечательно, если запустить отладку на исторических данных, то цена ордера есть
На снимке работа советника в отладчике по F5
Дальше я дополнил код флагом и запустил на демо счёте.
Результат выполнения. Сначала распечатка дебагера, а потом с графика демо счёта.
Что примечательно, если запустить отладку на исторических данных, то цена ордера есть
У вас market execution, цена тут не проставляется, и это правильно.
Поведение в тестере видимо надо поменять.