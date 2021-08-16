Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor - страница 19
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Можно узнать будет ли наконец сделан доступ ко всей подкачанной истории в тестере ? Надоело уже через "костыли" её получать.
Что у вас не получается? Почему вы на костылях?
Я (b.2450) хочу разместить в тестере (режим отладки, советник работает на графике EURUSD) лимитный ордер на продажу, который «отклонен» с ошибкой 4756.
В чем удивительно большая разница в тестере:
Код функции и записи в журнале:
Am I getting something wrong?
I (b.2450) want to place in the tester (debug mode, the EA runs on an EURUSD chart) a sell limit order, which is 'rejected' with error 4756.
What is the surprisingly large difference in the tester of:
The code of the function and the log entries:
2020.05.24 11:25:20.072 2020.05.04 00:04:30 failed sell limit 0.1 GBPUSD at 1.24833 sl: 1.26258 [Invalid price]
2020.05.24 11:25:20.072 2020.05.04 00:04:30 CTrade::OrderSend: sell limit 0.10 GBPUSD at 1.24833 sl: 1.26258 [invalid price]
2020.05.24 11:25:32.607 2020.05.04 00:04:30 Sell-Limit GBPUSD FAILED, SymInfo: bid 1.24836 TickBid: 1.24823 p: 1.24833 Slow cross DN Sht:Lng ticket 0 e: Err[4756] ERR_TRADE_SEND_FAILED: Trade request sending failed
Что у вас не получается? Почему вы на костылях?
Вы прикалываетесь ? У меня история скажем на часовках подгружена с 1999 года. А в тестере видно только с 2015го при начале торговли с 2016го. В риалтайм доступна вся подгруженная история. Я не пойму в чем проблема то ?
Вообще в этом плане хоть что то поменялось с тех пор https://www.mql5.com/ru/forum/11371 ?
Вы прикалываетесь ? У меня история скажем на часовках подгружена с 1999 года. А в тестере видно только с 2015го при начале торговли с 2016го. В риалтайм доступна вся подгруженная история. Я не пойму в чем проблема то ?
Вообще в этом плане хоть что то поменялось с тех пор https://www.mql5.com/ru/forum/11371 ?
Билд 2450
В обзоре рынка перестал вводится дефис
Добавлено
Уважаемые разработчики!
Зачем перегружать чарты одной и той же информацией?
Билд 2450
В обзоре рынка перестал вводится дефис
Добавлено
Уважаемые разработчики!
Зачем перегружать чарты одной и той же информацией?
тоже не понимаю))
- сделайте лучше возможность убрать рамку графика.
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сделайте лучше уже наконец сетку кратную круглым цифрам...и неотключаемое перекрестие - ну достает кликать постоянно...смысл перекрестия если оно исчезает после одного клика?
"Terminal: В настройки терминала и в настройки графика добавлена опция "Показывать торговую историю". Функция отображения ваших входов и выходов из рынка на графиках была доступна и ранее, однако для управления ею использовался раздел "Инструменты / История". Теперь показ истории сделок настраивается более гибко и удобно. Вы можете определить настройку сразу для всех графиков или же задавать ее отдельно для каждого."
А как теперь вывести одну конкрентую сделку из истории на график?
я извиняюсь! может это, уже обсуждали?
как их на хрен, убрать? (я галочку, убрал - они все равно, появляются.)
я извиняюсь! может это, уже обсуждали?
как их на хрен, убрать? (я галочку, убрал - они все равно, появляются.)
Мне только на каждом графике помогло.
Мне только на каждом графике помогло.
Спасибо! огромное! это тоже, выход из положения. Ведь все равно, сохраняю график в шаблон.