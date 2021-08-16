Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor - страница 19

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Alexey Kravchenko:
Можно узнать будет ли наконец сделан доступ ко всей подкачанной истории в тестере ? Надоело уже через "костыли" её получать.

Что у вас не получается? Почему вы на костылях?

 
Я что-то не так делаю?
Я (b.2450) хочу разместить в тестере (режим отладки, советник работает на графике EURUSD) лимитный ордер на продажу, который «отклонен» с ошибкой 4756.

В чем удивительно большая разница в тестере:
  • SymbolInfoDouble (sym, SYMBOL_BID ) = 1,24836 и
  • SymbolInfoTick (SYM, т); => т, ставка = 1,24823 ?

Код функции и записи в журнале:

Am I getting something wrong?
I (b.2450) want to place in the tester (debug mode, the EA runs on an EURUSD chart) a sell limit order, which is 'rejected' with error 4756.

What is the surprisingly large difference in the tester of:

  • SymbolInfoDouble(sym,SYMBOL_BID) = 1.24836 and
  • SymbolInfoTick(sym,t); =>         t,bid = 1.24823?

The code of the function and the log entries:

#define _d2s(d)      DoubleToString(d,_Digits)
ulong TradeMy::opnLimitOrder( const string sym, const ENUM_ORDER_TYPE sig, 
                               const double dif, const ulong magic, const double sll, 
                               const double tpp, const string cmt, const datetime timeWait ) {
   double    sl,tp, prc, lot = 0.1 ;
   datetime tX;
   bool oOk = false ;
   ulong ordTicket= 0 ;
   tX  = TimeCurrent () + timeWait;
   MqlTick t; 
   SymbolInfoTick (sym,t);

//--- Sell
   if ( sig == ORDER_TYPE_SELL ) {
      prc = t.bid + dif;
      sl  = sll<= 0.0 ? 0.0 : codeSL( €iniSL, prc + sll );
      tp  = tpp<= 0.0 ? 0.0 : prc - tpp;
       if ( TradeMy::OrderOpen(sym, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,magic,lot, 0.0 ,prc,sl,tp, ORDER_TIME_SPECIFIED ,tX,cmt) ) { 
         ordTicket = ResultOrder();
      } else { 
         Print ( "Sell-Limit " ,sym, " FAILED, SymInfo: bid " ,_d2s( SymbolInfoDouble (sym, SYMBOL_BID )), " TickBid: " ,_d2s(t.bid), " p: " ,_d2s(prc), " " ,cmt, " ticket " ,ordTicket, " e: " ,sErr()); 
         PrintRequest(); PrintResult(); return ( 0 ); 
      }
   }
...

2020.05.24 11:25:20.072    2020.05.04 00:04:30   failed sell limit 0.1 GBPUSD at 1.24833 sl: 1.26258 [Invalid price]
2020.05.24 11:25:20.072    2020.05.04 00:04:30   CTrade::OrderSend: sell limit 0.10 GBPUSD at 1.24833 sl: 1.26258 [invalid price]
2020.05.24 11:25:32.607    2020.05.04 00:04:30   Sell-Limit GBPUSD FAILED, SymInfo: bid 1.24836 TickBid: 1.24823 p: 1.24833 Slow cross DN Sht:Lng ticket 0 e: Err[4756] ERR_TRADE_SEND_FAILED: Trade request sending failed

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
  • www.mql5.com
Для получения текущей рыночной информации служат функции SymbolInfoInteger(), SymbolInfoDouble() и SymbolInfoString(). В качестве второго параметра этих функций допустимо передавать один из идентификаторов из перечислений ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER, ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE и ENUM_SYMBOL_INFO_STRING соответственно. Некоторые символы (как правило...
 
Artyom Trishkin:

Что у вас не получается? Почему вы на костылях?

Вы прикалываетесь ? У меня история скажем на часовках подгружена с 1999 года. А в тестере видно только с 2015го при начале торговли с 2016го. В риалтайм доступна вся подгруженная история. Я не пойму в чем проблема то ?

Вообще в этом плане хоть что то поменялось с тех пор https://www.mql5.com/ru/forum/11371 ?

Как задать количество доступных баров истории в тестере стратегий ?
Как задать количество доступных баров истории в тестере стратегий ?
  • 2013.03.29
  • www.mql5.com
Как задать количество доступных баров истории в тестере стратегий ?
 
Alexey Kravchenko:

Вы прикалываетесь ? У меня история скажем на часовках подгружена с 1999 года. А в тестере видно только с 2015го при начале торговли с 2016го. В риалтайм доступна вся подгруженная история. Я не пойму в чем проблема то ?

Вообще в этом плане хоть что то поменялось с тех пор https://www.mql5.com/ru/forum/11371 ?

Ну и всё верно 
 

Билд 2450

В обзоре рынка перестал вводится дефис

Добавлено

Уважаемые разработчики!

Зачем перегружать чарты одной и той же информацией?


 
prostotrader:

Билд 2450

В обзоре рынка перестал вводится дефис

Добавлено

Уважаемые разработчики!

Зачем перегружать чарты одной и той же информацией?

тоже не понимаю))

- сделайте лучше возможность убрать рамку графика.

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сделайте лучше уже наконец сетку кратную круглым цифрам...

и неотключаемое перекрестие - ну достает кликать постоянно...смысл перекрестия если оно исчезает после одного клика?
 

"Terminal: В настройки терминала и в настройки графика добавлена опция "Показывать торговую историю". Функция отображения ваших входов и выходов из рынка на графиках была доступна и ранее, однако для управления ею использовался раздел "Инструменты / История". Теперь показ истории сделок настраивается более гибко и удобно. Вы можете определить настройку сразу для всех графиков или же задавать ее отдельно для каждого."

А как теперь вывести одну конкрентую сделку из истории на график? 

[Удален]  

я извиняюсь! может это, уже обсуждали? 

как их на хрен, убрать? (я галочку, убрал - они все равно, появляются.)

Снимок 

 
Alexsandr San:

я извиняюсь! может это, уже обсуждали? 

как их на хрен, убрать? (я галочку, убрал - они все равно, появляются.)

Мне только на каждом графике помогло.


[Удален]  
Konstantin Nikitin:

Мне только на каждом графике помогло.

Спасибо! огромное! это тоже, выход из положения. Ведь все равно, сохраняю график в шаблон.

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