Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor - страница 16
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У вас market execution, цена тут не проставляется, и это правильно.
Поведение в тестере видимо надо поменять.
Понял. Спасибо. Значит надо этот момент учитывать в своём коде.
РАЗРАБОТЧИКИ,
пожалуйста прошу не первый год, дайте возможность пользователям самим настраивать внешний вид интерфейса(иконки,фон, цвет шапки,главного окна,рамок, кнопок, контекстного\диалогового меню, вид панели символов,панели орденов итд).для этого нужно немного все переменные вывести в текстовый фаил, возможно XML который будет обрабатываться при старте программы. а уж люди сами создадут темы, иконки,цветовые гаммы, в конце концов это все будет бесплатно для общего блага))
зы
то что есть это конечно не катастрофа, но вглядываться в это каждыми днями напрягает(((( спасибо
РАЗРАБОТЧИКИ,
пожалуйста прошу не первый год, дайте возможность пользователям самим настраивать внешний вид интерфейса(иконки,фон, цвет шапки,главного окна,рамок, кнопок, контекстного\диалогового меню, вид панели символов,панели орденов итд).для этого нужно немного все переменные вывести в текстовый фаил, возможно XML который будет обрабатываться при старте программы. а уж люди сами создадут темы, иконки,цветовые гаммы, в конце концов это все будет бесплатно для общего блага))
зы
то что есть это конечно не катастрофа, но вглядываться в это каждыми днями напрягает(((( спасибо
Ренат, вы все правильно пишите про то что конкуренция в среде алготрейдинга растет и требования к обработке данных для построения прибыльных автоматизированных систем растут экспоненциально.
Так например сейчас кластерный анализ Timer&Sales на предмет дельты и ее характеристик стал уже настолько массовым и распространенным, что альфа от его использования уже сходит на нет, и через пару лет кластерные индикаторы будут давать перевес 50/50, как сейчас дают многие технические индикаторы. Топовые алготрейдеры уже перешли на уровень анализа Динамики Стакана на предмет скорости выставления/снятия лимитных ордеров маркет-мейкерами как предиктора продолжения/разворота цен, и это требует от МQ на уже в этом году научить МТ5 работать с Ордерлогом (историей потока заявок) и обрабатывать террабайты исторических данных по динамике стаканов. МТ5 необходимо научить работать с ордерлогом и предоставить функционал проводить такой анализ, как например продемонстрирован тут: Tensorcharts
Да, алготрейдеры расслоятся - на тех, кто сможет пользоваться только ценовыми индикаторами, на тех кто сможет пользоваться ценой и объемов, и на тех кто сможет пользоваться ценой+объемом+стаканом. Расслоение уже произошло - кто-то скальпирует на тристалетнем ноуте, используя простейшие индикаторы/приводы; кто-то мониторит рынок из 100+ инструментов, используя 10+ индикаторов на инструмент; а кто-то пилит МО в качестве универсального непараметрического инструмента анализа динамики рынка из 1000+ активов. Те кто работает на продвинутом уровне уже давно перешли на I5/I7 c 16-32Gb оперативки и не испытывают никаких проблем; те же кто уже отстает и дальше будут отставать и ныть и хныкать - ничего с этим не поделаешь.
Однако это приведет и уже привело к формированию "алго-толпы", состоящей как из отдельных алго-трейдеров низкого уровня понимания проблематики - только на уровне ценовых характеристик, и из небольших хедж-фондов, зависших в своем развитии на использовании алгоритмов начальных уровней сложности .
Это расслоение вполне нормальное, и я бы даже сказал "правильное" явление - поведение алго-толпы будет отлично аппроксимироваться искусственным интеллектом - МО-алгоритмы будут работать так, что алго-толпа будет сливать. Это все нормально, так и должно быть, иначе на бирже будут выигрывать больше чем 1% и сверх-доходность просто исчезнет.
Соответственно развивайте МТ5 далее, мощно и быстро! Просто помните, что всегда будет и тот небольшой процент алго-трейдеров, кто "потянет", кто будет использовать продвинутые возможности МТ5 и кто скажет вам Большое Спасибо за новый функционал! Но их будет немного, и это нормально.
И кстати вопрос - есть ли в планах на этот год научить МТ5 работать с ордерлогом.
Да, все верно.
Ордерлог по сути есть - это тиковый поток. Вот тут я показал результат запроса 500 млн тиков одной командой: https://www.mql5.com/ru/forum/340770/page11#comment_16406930
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite
fxsaber, 2020.05.11 17:29
2364. Несколько раз уже столкнулся со следующей ситуацией.
Обрывается связь с сервером. В логе connection lost.
Потом восстанавливается, но при этом Обзор рынка стоит на месте, чарты - аналогично.
В правом нижнем углу такое.
И теперь самое крутое! OnTradeTransaction идут. История торгов обновляется, на чарте, где бары давно стоят, появляются соответствующие стрелки закрытие/открытия позиций.
Если сделать пинг-рескан, то ничего не происходит. Если сделать ручной релогин, все нормализуется.
Данная ситуация одновременно произошла на двух разных серверах - терминалы запущены на одной машине. Т.е. какой-то сетевой сбой, но MT5 ведет себя таким чудесным образом.
Самое поганое, что он не делает принудительный релогин. Считая, что все в порядке. Однако, на картинке выше колесико крутится. Что это за гадость?
2432. Один Терминал впал в это состояние. Другие Терминалы на этой же машине в нормальном состоянии. Включая Терминал, который подключен к тому же торговому серверу, что и "зависший".
На зависшем WebRequest/Print/Alert пашут.
Пока не сделал релогин, что посмотреть в зависшем, чтобы помочь разобраться в этой проблеме?
Сейчас все так же, как описано выше - Обзор рынка и бары замерли в состоянии несколько часов назад, OnTradeTransaction-события приходят (видны в логе, история торгов), стрелки совершаемых сделок рисуются.
Интересно, что и текущие позиции обновляются, но только по приходу OnTradeTransaction.
ЗЫ За час, что наблюдаю, показатель трафика (правый-нижний угол - где колесико крутится) изменился на 2 Мб.
MT5 b. 2433.
Some 3D images aren't placed correctly: indicator 2 with TF on x and length on y:
No matter what I am trying the top is always outside - while practically the same image for indicator 1 (Tf on x and length on y) looks ok: