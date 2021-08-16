Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor - страница 36

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Вероятно, существуют негласный закон технического развития, по которому экспоненциальное потребление мощности и места некой технологией вызывает стремление разработчиков остановить рост неэффективности универсальным решением. Ведь, одно дело увеличение потребления, другое - отдачи. Если отдача и вкладываемые затраты прямо-пропорциональны, это сигнал к пересмотру технологии.

ЗЫ. Под "прямо-пропорциональностью" подразумеваю здесь 1:1 (один к одному) или линию в 45° на графике затрат и отдачи.
 
Сергей Таболин:

А при прокрутке отпустить кнопку религия не позволяет?

П.С. Даже в браузере ТАКОЕ действие приводит к изменению размерности шрифтов...

Вы бы, для начала, написали мелкомягким чтобы они что-то подправили, а уже потом сюда...


Проблема не в возможности масштабировать, а в непродуманной реализации - нет проверки на множественное срабатывание.

Так при работе с тачпада отсылается не одно событие прокрутки, а целый ряд, два три.
И что бы вернуть масштаб, когда ты его случайно изменил при работе с Ctrl+C ==> Ctrl+V, на ранее используемый, иногда приходится по 30 секунд тратить: то больше нужного, то меньше, то больше, то меньше....
В конечном итоге пришлось открывать настройки МЕ и вручную задавать привычный размер шрифта 10. Данным методом до сих пор и пользуюсь. 
К сожалению, в моем случаи, фича с изменением размера шрифта через Ctrl + колесик мыши ни чего полезного кроме неудобств не принесла.

 
Как отключить показ торговых уровней в тестере? Хочу сделать показ отдельных виртуальных позиций на неттинговом счете. Галочка соответствующая снята, а они все равно показываются.
 

Просьба подтвердить или опровергнуть наличие следующей проблемы.

  1. После оптимизации (дожидаться окончания не обязательно) запускаем один из проходов: ПКМ -> "Запустить одиночное тестирование".
  2. Автоматически выставляются соответствующие входные параметры и запускается одиночный проход.
  3. Переключаем Терминал на другой торговый сервер.
  4. Автоматически изменяются значения входных параметров советника в Тестере.

Есть и другие ситуации, когда значения вкладки Параметры Тестера автоматически без какого-либо ведома меняются. Но с ними логику воспроизведения не осознал еще.

ЗЫ Жутко раздражающий баг, т.к. работаешь с одним набором параметров... И вдруг он заменяется на что-то другое.

 

С первой страницы



Справка МТ5, билд 2981

Обновите справку, пожалуйста.

 

По справке указано все еще 1000 символов

https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/trading/market_watch


 
Vasiliy Pushkaryov:

По справке указано все еще 1000 символов

https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/trading/market_watch

Поправили, спасибо! Скоро обновится на сайте и в терминалах

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