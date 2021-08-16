Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor - страница 36
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А при прокрутке отпустить кнопку религия не позволяет?
П.С. Даже в браузере ТАКОЕ действие приводит к изменению размерности шрифтов...
Вы бы, для начала, написали мелкомягким чтобы они что-то подправили, а уже потом сюда...
Проблема не в возможности масштабировать, а в непродуманной реализации - нет проверки на множественное срабатывание.
Так при работе с тачпада отсылается не одно событие прокрутки, а целый ряд, два три.
И что бы вернуть масштаб, когда ты его случайно изменил при работе с Ctrl+C ==> Ctrl+V, на ранее используемый, иногда приходится по 30 секунд тратить: то больше нужного, то меньше, то больше, то меньше....
В конечном итоге пришлось открывать настройки МЕ и вручную задавать привычный размер шрифта 10. Данным методом до сих пор и пользуюсь.
К сожалению, в моем случаи, фича с изменением размера шрифта через Ctrl + колесик мыши ни чего полезного кроме неудобств не принесла.
Просьба подтвердить или опровергнуть наличие следующей проблемы.
Есть и другие ситуации, когда значения вкладки Параметры Тестера автоматически без какого-либо ведома меняются. Но с ними логику воспроизведения не осознал еще.
ЗЫ Жутко раздражающий баг, т.к. работаешь с одним набором параметров... И вдруг он заменяется на что-то другое.
С первой страницы
Справка МТ5, билд 2981
Обновите справку, пожалуйста.
По справке указано все еще 1000 символов
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/trading/market_watch
По справке указано все еще 1000 символов
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/trading/market_watch
Поправили, спасибо! Скоро обновится на сайте и в терминалах