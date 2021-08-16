Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor - страница 33
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Критический баг, 2470.
Еще один серьезный баг, который тянется, описан по этим ссылкам.
https://www.mql5.com/ru/forum/340770/page16#comment_16496525
https://www.mql5.com/ru/forum/334269/page50#comment_16391370
https://www.mql5.com/ru/forum/340770/page17#comment_16499097
Даже не знаю, что еще можно добавить. Ловлю ситуацию где-то раз в неделю с начала мая. Дамп Терминала в этом состоянии отправлял.
Супер-критический баг для торгового Терминала.
Ставьте проверки (не примитивный GetLastError(), а подобные и т.д.) в своих роботах, а то не будете замечать кривую работу!
Не хватает событий для OnChartEvent
Или для любой программы
Критический баг, 2470.
Два Терминала, подключенные к одному и тому же реальному счету, показывают разные списки/состояния открытых позиций и ордеров. Т.е. один Терминал (иногда подвисает) врет (на нем роботы запущены), другой - нет (пустой).
Удалось записать видео этого дела. Отправил в ЛС (просьба подтвердить получение). Там видно все, включая, что Терминалы показывают разные размеры эквити.
Супер-критический баг для торгового Терминала.
Спасибо, разбираемся.
Критический баг, 2470.
Два Терминала, подключенные к одному и тому же реальному счету, показывают разные списки/состояния открытых позиций и ордеров. Т.е. один Терминал (иногда подвисает) врет (на нем роботы запущены), другой - нет (пустой).
Удалось записать видео этого дела. Отправил в ЛС (просьба подтвердить получение). Там видно все, включая, что Терминалы показывают разные размеры эквити.
Супер-критический баг для торгового Терминала.
Приложите, по возможности, в личку логи обоих терминалов.
Приложите, по возможности, в личку логи обоих терминалов.
Сделал.ЗЫ https://www.mql5.com/ru/forum/342097/page4#comment_16671562
Не хватает событий для OnChartEvent
Или для любой программы
По традиции последних лет в мире производства софта, из соображений безопасности закрываются все возможности программы узнать подробности о других программах, выполняющихся параллельно. Так что и здесь, вероятно, не дадут такой возможности. Стандартный ответ на такие запросы: если программы должны знать друг о друге, следует между ними реализовать общение доступными средствами API, в частности, с помощью событий.
По традиции последних лет в мире производства софта, из соображений безопасности закрываются все возможности программы узнать подробности о других программах, выполняющихся параллельно. Так что и здесь, вероятно, не дадут такой возможности. Стандартный ответ на такие запросы: если программы должны знать друг о друге, следует между ними реализовать общение доступными средствами API, в частности, с помощью событий.
string ChartIndicatorName(
long chart_id, // идентификатор графика
int sub_window // номер подокна
int index // индекс индикатора в списке индикаторов, добавленных к данному подокну графика
);
No response to my previous post.
My commissions are being deducted when trades open, and not when trades close like MT4!
Are there any plans to fix this MetaQuotes?
Can you please consider treating Commissions like in MT4 (at trade close)?
Your response or explanation would be appreciated. Thank you.
https://www.mql5.com/ RU / forum / 340770 / unread # unread
Does not answer my question.
MetaQuotes, please change Commission charge at Order Close (like MT4) and not at Order Open.
Is there reason why Commission is charged upfront?