Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor - страница 31

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Кстати, все посчитали, сколько изменений из нового билда (а там есть и вполне себе огого) мы тут уже 30 страниц обсуждаем? Не так много, не так ли? Мягко так говоря. А хорошему биздеву эта обратная связь на вес золота и затем в беклог разрабам, а также для разборок на митингах. Но есть, котаны, одна непреложная аксиома стоимости продукта: если продукт бесплатен - продукт: это вы. И исключений из этого не бывает. Поэтому беклог там наполнен соооовсем другими вещами. Но раз продукт покупают брокеры - им бы все эти вопросы и задавать (про несрабатывающие без нового тика лимитники у биржевого исполнения, про фильтрацию тика с пришедшей ценой, равной предыдущему, то есть если тик равен предыдущему, то его как бы и нет, да, сервер то скрупулезно все эти тики сохранит, но в терминале вы этого уже не увидите. Вы все еще используете индикаторы на тиковых объемах?). Открою секрет - вопросы эти брокеры задают, изредка правда, но задают. Но видимо ответа нет, если за этим они потом и до этого форума доходят, то же самое спрашивать. Зато брокерам можно всегда напинать за воротник, что они норовят сервера подешевле да сотрудников подешманистее набрать, а лучше вообще чтоб даром и одной кнопкой "бабло трейдерское" все выводить. Никого не напоминает? А да, сертификацию еще можно брокеру продать за вполне себе такую сумму.

Ладно, отвлекусь еще ненамного. Вот вам очень даже бизнес-кейс, котаны. В то время, как космические корабли метаквотес уверенно бороздят 64-битные космические измерения и не менее активно борятся с пережитками прошлых измерений, совершенно справедливо считая, что будущее за высшими сферами, попробуйте-ка купить МТ4 сервер. Задачка не из самых легких, поверьте. Антиквариат-с. И стоимость этого антиквариата сопоставима уже сейчас со стоимостью МТ5. И что будет дальше с его ценой - мы тут вроде как трейдеры все (ок, многие), понимаем. Ну то есть это все будет продолжаться, пока все мт4 лицензии просто тупо не вырубят рубильником. А вы говорите, сервис "Подписки" и т.п. Кстати, а скажите, давно ли стало нормой объемы отображать без нормализованной дробной части? Видеть в сверхнавороченном МТ5 в столбце объем сделки типа 0.01, 0.1, 1 и 10 - лютый вырвиглаз имхо. В допотопном МТ4 было по-человечески: 0.01, 0.10, 1.00, 10.00. Old school, все дела. И да, п.38 про обновление документации - это шутка такая? Не заметил обновления документации. Никакой, ни терминальной, ни серверной.

P.S. Рад искренне за ваших разработчиков, работающих на 64 ядрах. Как и у всего, есть и обратная сторона. Желание (а главное и возможность) навтыкать и натестить побольше прожорливых алгоритмов и сиюминутных прихотей, а потом списать все на отсталые юзерские или брокерские компы. И следующую систему опять разрабатывать "с нуля", ибо ежа с ужом подружить нереально. Хотя, кстати, как показывает практика скрещивания МТ4 с МТ5 в свое время (несмотря опять же на множество разговоров об обратном) - очень даже и реально.

 
A100:

Вот это интересная тема... а как это проверить?

Никак. Это просто архитектурно заложенная в платформу особенность, очевидно. Еще с МТ3 если не ошибаюсь. Для экономии когда-то возможно было сделано... Так и тянется.

[Удален]  

@Mikhail Chistyakov

+100500 )))

 

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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor

fxsaber, 2020.05.27 17:21

Боевой терминал, четыре советника. Восемь ядер на полноценной машине.

Загрузка огромная. Где и что тормозит - не понятно. Беру свежие тики через CopyTicks в начале каждого OnTick.


Сильно не хватает диспетчера задач в Терминале. Надо свой велосипед писать, который будет показывать, какая функция отжирает больше всего.

Если кто писал подобное, поделитесь инфой, чтобы по граблям меньше ходить.

Пробный велосипед выложил здесь.

MT5 и скорость в боевом исполнении
MT5 и скорость в боевом исполнении
  • 2020.05.29
  • www.mql5.com
MT5 - шустрая платформа. Но есть узкие горлышки, которые сводят на нет все старания быстрой торговли...
 
MetaQuotes:
Посмотрите на детальные описания в топике про новый режим работы истории сделок на графике, пожалуйста.
В старой версии сделки на графике появляись по одной ( по мере совершения) или же можно было вывести одну сделку путем перетаскивания. Сечас такого не получается. Или все сделки на графике или не одной. Может как-то это и реально обойти, но по руководству я не разобрался.
 
fxsaber:

Боевой терминал, четыре советника. Восемь ядер на полноценной машине.

Загрузка огромная. Где и что тормозит - не понятно. Беру свежие тики через CopyTicks в начале каждого OnTick.


Сильно не хватает диспетчера задач в Терминале. Надо свой велосипед писать, который будет показывать, какая функция отжирает больше всего.

Если кто писал подобное, поделитесь инфой, чтобы по граблям меньше ходить.

Я делал, примитив, но помогает отловить свои глупости...

 
Sergey Lebedev:

Заметил сегодня такой неприятный момент - файл истории кастомарных символов за 2020г неимоверно раздулся в размерах - так если полный файл за 2019г и ранее занимает в районе 25-35Mb, то файл истории за 2020 от 1Gb и выше. Так по RTSBR (BR на Moex) размер файла достиг уже 2,8Gb.

И так по всем кастомарным символам на основе фьючерсных контрактов СМЕ,Moex, которые я первоначально сформировал из сторонних исторических данных и затем стал дописывать в них минутные бара спец. советником, на часовым интервале, используя функцию CustomRatesUpdate([Target],dataRates,WHOLE_ARRAY);

Впечатление такое, что hcc как какая-то база данных - накапливает все изменения без удаления. Прошу исправить или создать функцию CustomRatesCompact для выполнения переодического программного сжатия hcc файла.

В общем комедия с разрастанием файла hcc завершилась тем, что при очередном запуске теминал просто удалил самые крупные файлы за 2020г!

Мой советник-наполнитель баров закачал туда данные за послед. неделю и терминал автоматически создал новые файлы.

В настощее время видится, что целесообразно  сделать 3 доработки функционала кастомарных символов, чтобы построение фьючерсных склеек было простым и адекватным:

1. В наборе свойств каст.символа сделать доп. поле "Глубина пересчета по формуле" - в которой у пользователя будет возможность указать макс. глубину в днях, на которую формула, указанная в поле "Формула" перезаписывает данные файла hcc;

2. В наборе свойств каст.символа сделать доп. поле "Формула для объемов" - в котором дать пользователям отдельно указать формулу для пересчета объемов при их копировании в бары каст. символа , если формула не задана - автоматически копировать объемы первого символа, указанного в формуле;

3. Создать доп. функцию CustomRatesCompact для сжатия hcc файлов.

 

My first foray into MT5, and I already have a small gripe. Forgive me for raising this if it has already been raised:

I started a Demo account with $ 1000 and no positions have yet been closed. One position has opened, but suddenly Commission has already been deducted from my Balance!

Surely, this has reduced my Available Margin by $ 0.70?

This appears to be MT5 treatment of Commission, and not the broker.

MetaQuotes please consider MT5 pay Commission at the time of closing a trade  (same as MT4) and not at the time of opening a trade.

Trading is already hard enough without more disadvantages. I see why I prefer MT4 right now.


 

Билд 2361 (32бит)  от 8 марта   периодически выдаёт окошко "обновления загружены.."  А после пезапуска остаётся та же самая версия..

Подскажите что сделать? Или это только мОй странный глюк?

 

Интересно что никто не спрашивает почему снова отключена возможность оптимизации в режиме MQL5 Cloud на реальных тиках.

Такое впечатление что никто не использует этот режим оптимизации.

Или что-то я упустил.

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