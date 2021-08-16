Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor - страница 31
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Кстати, все посчитали, сколько изменений из нового билда (а там есть и вполне себе огого) мы тут уже 30 страниц обсуждаем? Не так много, не так ли? Мягко так говоря. А хорошему биздеву эта обратная связь на вес золота и затем в беклог разрабам, а также для разборок на митингах. Но есть, котаны, одна непреложная аксиома стоимости продукта: если продукт бесплатен - продукт: это вы. И исключений из этого не бывает. Поэтому беклог там наполнен соооовсем другими вещами. Но раз продукт покупают брокеры - им бы все эти вопросы и задавать (про несрабатывающие без нового тика лимитники у биржевого исполнения, про фильтрацию тика с пришедшей ценой, равной предыдущему, то есть если тик равен предыдущему, то его как бы и нет, да, сервер то скрупулезно все эти тики сохранит, но в терминале вы этого уже не увидите. Вы все еще используете индикаторы на тиковых объемах?). Открою секрет - вопросы эти брокеры задают, изредка правда, но задают. Но видимо ответа нет, если за этим они потом и до этого форума доходят, то же самое спрашивать. Зато брокерам можно всегда напинать за воротник, что они норовят сервера подешевле да сотрудников подешманистее набрать, а лучше вообще чтоб даром и одной кнопкой "бабло трейдерское" все выводить. Никого не напоминает? А да, сертификацию еще можно брокеру продать за вполне себе такую сумму.
Ладно, отвлекусь еще ненамного. Вот вам очень даже бизнес-кейс, котаны. В то время, как космические корабли метаквотес уверенно бороздят 64-битные космические измерения и не менее активно борятся с пережитками прошлых измерений, совершенно справедливо считая, что будущее за высшими сферами, попробуйте-ка купить МТ4 сервер. Задачка не из самых легких, поверьте. Антиквариат-с. И стоимость этого антиквариата сопоставима уже сейчас со стоимостью МТ5. И что будет дальше с его ценой - мы тут вроде как трейдеры все (ок, многие), понимаем. Ну то есть это все будет продолжаться, пока все мт4 лицензии просто тупо не вырубят рубильником. А вы говорите, сервис "Подписки" и т.п. Кстати, а скажите, давно ли стало нормой объемы отображать без нормализованной дробной части? Видеть в сверхнавороченном МТ5 в столбце объем сделки типа 0.01, 0.1, 1 и 10 - лютый вырвиглаз имхо. В допотопном МТ4 было по-человечески: 0.01, 0.10, 1.00, 10.00. Old school, все дела. И да, п.38 про обновление документации - это шутка такая? Не заметил обновления документации. Никакой, ни терминальной, ни серверной.
P.S. Рад искренне за ваших разработчиков, работающих на 64 ядрах. Как и у всего, есть и обратная сторона. Желание (а главное и возможность) навтыкать и натестить побольше прожорливых алгоритмов и сиюминутных прихотей, а потом списать все на отсталые юзерские или брокерские компы. И следующую систему опять разрабатывать "с нуля", ибо ежа с ужом подружить нереально. Хотя, кстати, как показывает практика скрещивания МТ4 с МТ5 в свое время (несмотря опять же на множество разговоров об обратном) - очень даже и реально.
Вот это интересная тема... а как это проверить?
Никак. Это просто архитектурно заложенная в платформу особенность, очевидно. Еще с МТ3 если не ошибаюсь. Для экономии когда-то возможно было сделано... Так и тянется.
@Mikhail Chistyakov
+100500 )))
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor
fxsaber, 2020.05.27 17:21
Боевой терминал, четыре советника. Восемь ядер на полноценной машине.
Загрузка огромная. Где и что тормозит - не понятно. Беру свежие тики через CopyTicks в начале каждого OnTick.
Сильно не хватает диспетчера задач в Терминале. Надо свой велосипед писать, который будет показывать, какая функция отжирает больше всего.
Если кто писал подобное, поделитесь инфой, чтобы по граблям меньше ходить.
Пробный велосипед выложил здесь.
Посмотрите на детальные описания в топике про новый режим работы истории сделок на графике, пожалуйста.
Боевой терминал, четыре советника. Восемь ядер на полноценной машине.
Загрузка огромная. Где и что тормозит - не понятно. Беру свежие тики через CopyTicks в начале каждого OnTick.
Сильно не хватает диспетчера задач в Терминале. Надо свой велосипед писать, который будет показывать, какая функция отжирает больше всего.
Если кто писал подобное, поделитесь инфой, чтобы по граблям меньше ходить.
Я делал, примитив, но помогает отловить свои глупости...
Заметил сегодня такой неприятный момент - файл истории кастомарных символов за 2020г неимоверно раздулся в размерах - так если полный файл за 2019г и ранее занимает в районе 25-35Mb, то файл истории за 2020 от 1Gb и выше. Так по RTSBR (BR на Moex) размер файла достиг уже 2,8Gb.
И так по всем кастомарным символам на основе фьючерсных контрактов СМЕ,Moex, которые я первоначально сформировал из сторонних исторических данных и затем стал дописывать в них минутные бара спец. советником, на часовым интервале, используя функцию CustomRatesUpdate([Target],dataRates,WHOLE_ARRAY);Впечатление такое, что hcc как какая-то база данных - накапливает все изменения без удаления. Прошу исправить или создать функцию CustomRatesCompact для выполнения переодического программного сжатия hcc файла.
В общем комедия с разрастанием файла hcc завершилась тем, что при очередном запуске теминал просто удалил самые крупные файлы за 2020г!
Мой советник-наполнитель баров закачал туда данные за послед. неделю и терминал автоматически создал новые файлы.
В настощее время видится, что целесообразно сделать 3 доработки функционала кастомарных символов, чтобы построение фьючерсных склеек было простым и адекватным:
1. В наборе свойств каст.символа сделать доп. поле "Глубина пересчета по формуле" - в которой у пользователя будет возможность указать макс. глубину в днях, на которую формула, указанная в поле "Формула" перезаписывает данные файла hcc;
2. В наборе свойств каст.символа сделать доп. поле "Формула для объемов" - в котором дать пользователям отдельно указать формулу для пересчета объемов при их копировании в бары каст. символа , если формула не задана - автоматически копировать объемы первого символа, указанного в формуле;
3. Создать доп. функцию CustomRatesCompact для сжатия hcc файлов.
My first foray into MT5, and I already have a small gripe. Forgive me for raising this if it has already been raised:
I started a Demo account with $ 1000 and no positions have yet been closed. One position has opened, but suddenly Commission has already been deducted from my Balance!
Surely, this has reduced my Available Margin by $ 0.70?
This appears to be MT5 treatment of Commission, and not the broker.
MetaQuotes please consider MT5 pay Commission at the time of closing a trade (same as MT4) and not at the time of opening a trade.
Trading is already hard enough without more disadvantages. I see why I prefer MT4 right now.
Билд 2361 (32бит) от 8 марта периодически выдаёт окошко "обновления загружены.." А после пезапуска остаётся та же самая версия..
Подскажите что сделать? Или это только мОй странный глюк?
Интересно что никто не спрашивает почему снова отключена возможность оптимизации в режиме MQL5 Cloud на реальных тиках.
Такое впечатление что никто не использует этот режим оптимизации.
Или что-то я упустил.