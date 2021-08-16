Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor - страница 2

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Номер тикета - нельзя убирать. А также дробную часть - нежелательно (для однородности).


64 бит: а зачем мне 64 бит на "слабом VPS"?

 

Обновил терминал. Что он уже десять минут делает с моим диском?

2020.05.16 07:18:58.593 Terminal        update C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5 folder started
2020.05.16 07:19:06.216 Terminal        update C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5 folder finished
2020.05.16 07:19:06.794 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2430 started for MetaQuotes Software Corp.
2020.05.16 07:19:06.794 Terminal        Windows 10 build 18363, Intel Celeron N4000  @ 1.10GHz, 1 / 3 Gb memory, 24 / 56 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
2020.05.16 07:19:06.794 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
2020.05.16 07:19:08.295 Network '28845757': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point EU 2 (ping: 64.25 ms, build 2430)
2020.05.16 07:19:08.295 Network '28845757': previous successful authorization performed from 178.165.123.77 on 2020.05.16 07:18:12
2020.05.16 07:19:08.449 Network '28845757': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.
2020.05.16 07:19:08.449 Network '28845757': trading has been enabled - hedging mode


По ощущениям терминал без моего разрешения самовольно перекомпилирует все мои коды их Хранилища. 

 
Vladimir Karputov:

Обновил терминал. Что он уже десять минут делает с моим диском?

Перекомпилирует все MQL5 программы в фоне

 
Renat Fatkhullin:

Перекомпилирует все MQL5 программы в фоне

Пожалуйста отключите это поведение - в предыдущей теме писал: терминал этой операцией грузил мой компьютер на 100 процентов в течении часа и я смог прервать его только удалив всю папку MQL5.

 
Vladimir Karputov:

Пожалуйста отключите это поведение - в предыдущей теме писал: терминал этой операцией грузил мой компьютер на 100 процентов в течении часа и я смог прервать его только удалив всю папку MQL5.

Так подождите. Все в фоне работает.

Целероны из-за своих мизерных кешей кратно сливают своим братьям расчетные задачи. Включите внешнее питание и дождитесь окончания процесса или обновляйтесь только на релизы.

Бенчмарки: https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Celeron+N4000+%40+1.10GHz&id=3239

Менять не будем, эта обязательная процедура работает последние 15 лет с Метатрейдера 4.

PassMark - Intel Celeron N4000 @ 1.10GHz - Price performance comparison
  • www.cpubenchmark.net
Performance and price comparison graphs for Intel Celeron N4000 @ 1.10GHz
 
Renat Fatkhullin:

Так подождите. Все в фоне работает.

Целероны из-за своих мизерных кешей кратно сливают своим братьям расчетные задачи. Включите внешнее питание и дождитесь окончания процесса или обновляйтесь только на релизы.

Менять не будем, эта обязательная процедура работает последние 15 лет с Метатрейдера 4.

Ясно. Просто как я заметил - на ноутбуке с Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz я видел такое поведение и раньше - но там четыре ядра и это не сильно напрягало, но вот с переходом на х64 у меня появился планшет на Intel Celeron N4000  @ 1.10GHz и такая фоновая перекомпиляция стала очень заметна.


С другой стороны - даже на ноутбуке с Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz такая фоновая компиляция раздражает: у меня зоопарк терминалов и каждый начинает грызть диск и загружать ядра процессора. У меня тысячи кодов в Хранилище. А ведь скоро можно будет грузить коды из других источников (были анонсированы гитхаб и тому подобное). Может всё-таки отлючите эту фоновую компиляцию?
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Renat Fatkhullin:

Перекомпилирует все MQL5 программы в фоне

Беспредел какой-то, это точно все ещё наши компьютеры?

А не могли бы вы рассмотреть добавления какого-нибудь ключа для запуска терминала без гуя и прочих очень нужных свителок (вроде проверки код бэйз, статей, маркета и т.п)? Например

mt5 --service {service_name}

запустит терминал без гуя с запущенным сервисом "service_name", терминал можно остановить при завершении указанного сервиса. Он сам решит какие символы добавить в "Обзор рынка" и куда залогиниться.

 
Renat Fatkhullin:

Так подождите. Все в фоне работает.

...

Менять не будем, эта обязательная процедура работает последние 15 лет с Метатрейдера 4.

Так можно на полдня подвесить машину, в зависимости от количества проектов и их сложности.  Вот если допустим Visual Studio (или какая там у вас IDE) начнёт самовольно перекомпилировать ваши проекты - понравится вам такое?
[Удален]  
Alexey Navoykov:
Так можно на полдня подвесить машину, в зависимости от количества проектов и их сложности.  Вот если допустим Visual Studio (или какая там у вас IDE) начнёт самовольно перекомпилировать ваши проекты - понравится вам такое?

+1. Не надо принуждать пользователя к чему-либо.

 
Alexey Kozitsyn:

+1. Не надо принуждать пользователя к чему-либо.

Читаю книгу Потапенко о бизнесе. Он говорит, - весь бизнес должен ВСЕГДА строится вокруг и ради клиента, а не ради реализации своих идей. Клиент не всегда прав, НО, он клиент и именно он платит бизнесмену зарплату. 

Отличная книга. Мне нравится.
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