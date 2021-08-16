Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor - страница 2
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64 бит: а зачем мне 64 бит на "слабом VPS"?
Обновил терминал. Что он уже десять минут делает с моим диском?
По ощущениям терминал без моего разрешения самовольно перекомпилирует все мои коды их Хранилища.
Обновил терминал. Что он уже десять минут делает с моим диском?
Перекомпилирует все MQL5 программы в фоне
Перекомпилирует все MQL5 программы в фоне
Пожалуйста отключите это поведение - в предыдущей теме писал: терминал этой операцией грузил мой компьютер на 100 процентов в течении часа и я смог прервать его только удалив всю папку MQL5.
Пожалуйста отключите это поведение - в предыдущей теме писал: терминал этой операцией грузил мой компьютер на 100 процентов в течении часа и я смог прервать его только удалив всю папку MQL5.
Так подождите. Все в фоне работает.
Целероны из-за своих мизерных кешей кратно сливают своим братьям расчетные задачи. Включите внешнее питание и дождитесь окончания процесса или обновляйтесь только на релизы.
Бенчмарки: https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Celeron+N4000+%40+1.10GHz&id=3239
Менять не будем, эта обязательная процедура работает последние 15 лет с Метатрейдера 4.
Так подождите. Все в фоне работает.
Целероны из-за своих мизерных кешей кратно сливают своим братьям расчетные задачи. Включите внешнее питание и дождитесь окончания процесса или обновляйтесь только на релизы.
Менять не будем, эта обязательная процедура работает последние 15 лет с Метатрейдера 4.
Ясно. Просто как я заметил - на ноутбуке с Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz я видел такое поведение и раньше - но там четыре ядра и это не сильно напрягало, но вот с переходом на х64 у меня появился планшет на Intel Celeron N4000 @ 1.10GHz и такая фоновая перекомпиляция стала очень заметна.
Перекомпилирует все MQL5 программы в фоне
Беспредел какой-то, это точно все ещё наши компьютеры?
А не могли бы вы рассмотреть добавления какого-нибудь ключа для запуска терминала без гуя и прочих очень нужных свителок (вроде проверки код бэйз, статей, маркета и т.п)? Например
mt5 --service {service_name}
запустит терминал без гуя с запущенным сервисом "service_name", терминал можно остановить при завершении указанного сервиса. Он сам решит какие символы добавить в "Обзор рынка" и куда залогиниться.
Так подождите. Все в фоне работает.
...
Менять не будем, эта обязательная процедура работает последние 15 лет с Метатрейдера 4.
Так можно на полдня подвесить машину, в зависимости от количества проектов и их сложности. Вот если допустим Visual Studio (или какая там у вас IDE) начнёт самовольно перекомпилировать ваши проекты - понравится вам такое?
+1. Не надо принуждать пользователя к чему-либо.
+1. Не надо принуждать пользователя к чему-либо.