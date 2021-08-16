Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor - страница 24
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Лимитник неисполнился? - Отправьте рыночный ордер! Рыночный ордер исполнился хуже? А почему?
Лимитник искусственно из-за бага платформы не акцептируется на исполнение. Акцепта нет, а не исполнения! Он даже не пытается исполниться. Тупо висит мертвым.
Было много видео, где показывалась работа на другой платформе и на MT5, где сторонние разработчики полностью ушли от хуков MT5.
ЗЫ Акцепта нет и в Тестере с его идеальным исполнением.
Лимитник искусственно из-за бага платформы не акцептируется на исполнение...
А с чего Вы решили, что это баг платформы? Может это её "замечательное" свойство - валидация новой цены вторым тиком.
А с чего Вы решили, что это баг платформы? Может это её "замечательное" свойство - валидация новой цены вторым тиком.
Сарказм засчитан.
Сарказм засчитан.
Спасибо :-))
На самом деле, имхо, тут несколько функций у такого механизма... Во-первых, это самый простой фильтр от шпилек. Во-вторых, брокер успеет подготовиться к исполнению лимитного ордера, когда он выводится на другого поставщика...
Лимитник искусственно из-за бага платформы не акцептируется на исполнение. Акцепта нет, а не исполнения! Он даже не пытается исполниться. Тупо висит мертвым.
Было много видео, где показывалась работа на другой платформе и на MT5, где сторонние разработчики полностью ушли от хуков MT5.
Если лимитный ордер не пытается исполниться, то вполне возможно что нет условий для его исполнения (цены индикативные)
Доказать наличие бага можно если показать, что рыночный ордер созданный вслед за лимитником исполняется до следующего тика по цене лимитника (как это так? рыночный исполняется, а лимитный по той же цене - нет???). Но это не в тестере нужно сделать, а на реальном рынке (хотя и тестере то же баг, но уже - тестера)
Для справки сообщаю что торгую на другой платформе (более продвинутой в том смысле что она ближе к рынку) и там точно такая же ситуация: на низколиквидном инструменте лимитник по текущей цене НЕ исполняется сразу (а на ликвидном инструменте это нельзя проверить)
Доказать наличие бага можно если показать, что рыночный ордер созданный вслед за лимитником исполняется до следующего тика по цене лимитника (как это так? рыночный исполняется, а лимитный по той же цене - нет???). Но это не в тестере нужно сделать, а на реальном рынке (хотя и тестере то же баг, но уже - тестера)
Пожалуйста, сделайте такой эксперимент. Я знаю, что маркет исполнится по цене лимитника. Заниматься еще одним доказательством нет ни желания, ни времени.
Возможно, с вашим упорством получится еще больше собрать информации по данной теме, которая является частным случаем более обширной - отправка лимитного ордера по цене хуже текущей.
К сожалению, здесь MT5 содержит так называемую защиту от дурака, которая не позволяет специалистам через MT5 полноценно торговать.
Пожалуйста, сделайте такой эксперимент. Я знаю, что маркет исполнится по цене лимитника. Заниматься еще одним доказательством нет ни желания, ни времени.
Не проверял, но если так - тогда это однозначно баг!
Но легко обходится - вместо лимитника отправляем рыночный и проблем нет - он же по той же цене исполнится!? А если не по той же - значит выделенное - неверно
Но легко обходится - вместо лимитника отправляем рыночный и проблем нет - он же по той же цене исполнится!? А если не той же - значит выделенное - неверно
На лучшем банде 1 лот ликвидки. Шлю лимитник на 2 лота (на опережение) из расчета, что за время, пока он идет, ликвидности накинут и схвачу ее. А если нет, то схвачу то, что осталось.
Если послать маркет на 2 лота, то выжру стакан с очень плохим проскальзыванием. В общем, мне не понятны ваши утверждения. Видимо, у вас мало опыта в работе с лимитными ордерами.
Скорее всего, здесь лимитными ордерами работает 5%, маркетами - остальные. Торговля маркетами - это почти всегда слабая компетентность.
Боевой терминал, четыре советника. Восемь ядер на полноценной машине.
Загрузка огромная. Где и что тормозит - не понятно. Беру свежие тики через CopyTicks в начале каждого OnTick.
Сильно не хватает диспетчера задач в Терминале. Надо свой велосипед писать, который будет показывать, какая функция отжирает больше всего.
Если кто писал подобное, поделитесь инфой, чтобы по граблям меньше ходить.