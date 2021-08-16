Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor - страница 30
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Как вы себе это представляете?
Так, как это было до 24 мая - не было никаких ненужных обновлений, подобно этому, с последующим запуском снова версии 2361.
Так, как это было до 24 мая - не было никаких ненужных обновлений, подобно этому, с последующим запуском снова версии 2361.
Через пару месяцев уберем, когда удостоверимся, что большая часть терминалов обновится.
Через пару месяцев уберем, когда удостоверимся, что большая часть терминалов обновится.
Скажите а можно как-то узнать, что пожелания до разработчика дойдут?:) Спасибо
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: TypeToBytes
Edgar Akhmadeev, 2020.05.28 14:50
В билде 2454 перестало компилироваться
'Set' - cannot to apply template TypeToBytes.mqh 206 10
see declaration of 'Set' TypeToBytes.mqh 184 8
Использую Tester и TesterCache
Открывается окно символов, переход на вкладку Тики, делается запрос тиков за приличный промежуток времени (пробовал 01.01.2020-текущее время). Затем экспортировать тики, чтобы сохранить их в файл. Во время экспорта прогресс-бар и текст на нём ведёт себя странно, показывая цифры в районе 0.3%, потом падая до нуля. Через некоторое время после такого дёргания процесс завершается. Похоже, что подсчёт прогресса идёт неправильно. Просьба подправить. Спасибо.
P.S. Импорт, кстати, идёт правильно.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MT5 и скорость в боевом исполнении
fxsaber, 2020.05.28 14:55
MT5 - шустрая платформа. Но есть узкие горлышки, которые сводят на нет все старания быстрой торговли.
Хотелось бы собрать проблемы здесь, обсудить и решить их где-то своими силами, где-то с помощью Разработчиков.
MT5, версия последняя релизная 2450. Прошёлся тестером по мультивалютному советнику.
1. Мне кажется или нумерация реально слетела?
2. При схлопывании позиций через closeby написан неверный символ и отсутствует заполнение графы Прибыль. Возможно, связано с первым вопросом.
В схлопывании указан usdjpy. А в реальности вот номер 3
и вот номер 15
Как видно, реально это gbpusd.
MT5, версия последняя релизная 2450. Прошёлся тестером по мультивалютному советнику.
1. Мне кажется или нумерация реально слетела?
2. При схлопывании позиций через closeby написан неверный символ и отсутствует заполнение графы Прибыль. Возможно, связано с первым вопросом.
В схлопывании указан usdjpy. А в реальности вот номер 3
и вот номер 15
Как видно, реально это gbpusd.
Вы путаете ордер/order и сделку/deal, как и их нумерацию.
Это разные сущности, где сделки подчинены ордерам.
Вы путаете ордер/order и сделку/deal, как и их нумерацию.
Это разные сущности, где сделки подчинены ордерам.
По 1 пункту да, наверно это так.
Но 2 пункт это не проясняет.
Но 2 пункт это не проясняет.
Лучше всего привести воспроизводящий код. Там не может быть разных интерпретаций.