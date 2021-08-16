Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor - страница 23
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У меня открыто несколько десятков позиций и несколько десятков отложенных ордеров. Понятно, что никаких фильтров нет и не будет в GUI. Поэтому о другом.
Есть два способа увидеть свой баланс/эквити через GUI.
В первом случае это сделать проблематично, т.к. баланс находится между строками открытых позиций и отложенных ордеров. Приходится мотать таблицу каждый раз, чтобы увидеть свой баланс. Возможно ли сделать более дружелюбный способ для того, чтобы знать количество денег на счету?
ЗЫ Просьба дать ссылку на описание вкладки Активы.
не полная локализация в редакторе
В справке для функций ObjectSetInteger() и ObjectGetInteger() для OBJPROP_ARROWCODE указан тип свойства - char
Наверное, нужно uchar, так как символы шрифта Wingdings идут до 255, которые в char не поместятся.
Это и в MQL4 и в MQL5 сейчас так указано.
При попытке удалить Глобальные переменные терминал виснет. (F3) Как вылечить?
Не удалось воспроизвести зависание при работе с Глобальными переменными терминала.
Предоставьте пож-та шаги действий и информацию о версии терминала \ OS Windows из Журнала терминала.
Добрый день!
Можно в функцию создания объекта (в данном случае кнопок) добавить возможность создания не в определенном подокне, а относительно всего графика.
sub_window
[in] Номер подокна графика. 0 означает главное окно графика. Указанное подокно должно существовать, в противном случае функция возвращает false.
Для открепленных графиков отображение стакана цен вместе с самим графиком, сейчас стакан цен появляется в основном окне программы.
Огромная просьба исправить эту крайне неприятную ошибку.
При торговле лимитниками лимитник не исполняется на текущем тике, а по неизвестным причинам ждёт тика следующего. Цене он полностью удовлетворяет, по стакану тоже, красится жёлтым, но если новых тиков нет на каком-нибудь малоликвидном символе, может висеть так минутами. А дальше как повезёт. Качнётся цена в удачную сторону-исполнится. Качнётся в неудачную-останется висеть. При обычной торговле одним инструментом это неприятно, но в принципе терпимо. При торговле синтетиками это очень сильно обрушает всю стратегию, порой делая её невозможной в принципе.
Эта же ошибка описана в топике https://www.mql5.com/ru/forum/341117 ниже видео с её воспроизведением
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Лимитники/тейки по текущей цене в Терминале (не в Тестере)
fxsaber, 2020.05.19 11:46
Вот так выглядит исполнение лимитника по текущей цене, когда надо подождать несколько дольше.
Когда исполнился.
Лог.
Исполнение длилось почти 100 секунд. На другой платформе - мгновенно.
Огромная просьба исправить эту крайне неприятную ошибку.
При торговле лимитниками лимитник не исполняется на текущем тике, а по неизвестным причинам ждёт тика следующего. Цене он полностью удовлетворяет, по стакану тоже, красится жёлтым, но если новых тиков нет на каком-нибудь малоликвидном символе, может висеть так минутами. А дальше как повезёт. Качнётся цена в удачную сторону-исполнится. Качнётся в неудачную-останется висеть. При обычной торговле одним инструментом это неприятно, но в принципе терпимо. При торговле синтетиками это очень сильно обрушает всю стратегию, порой делая её невозможной в принципе.
Эта же ошибка описана в топике https://www.mql5.com/ru/forum/341117 ниже видео с её воспроизведением
Если лимитник не исполняется, а созданный вслед за ним рыночный ордер исполняется по цене лимитника, то это ошибка (противоречие). Однако если указанный рыночный ордер исполняется по цене хуже, то это не ошибка, это лишь означает индикативность котировок, не более того
В чем проблема? Лимитник по индикативной цене не исполнился? - Отправьте рыночный ордер! Рыночный ордер исполнился хуже? Ну значит таких цен (как в лимитнике) нет, поэтому он и не исполнился. Ждите когда появится- т.е. следующего тика
Использую контрастную схему на Виндовс, в результате нового обновления цвет фона в Инструментах стал сливатся с цветом цифр, Верните нормальный цвет как был!
В чем проблема? Лимитник неисполнился? - Отправьте рыночный ордер! Рыночный ордер исполнился хуже? Ну значит таких цен (как в лимитнике) нет, поэтому он и не исполнился
Сплошная глупость.
Сплошная глупость.
Еще раз повторю вопрос:
Лимитник не исполнился? - Отправьте рыночный ордер! Рыночный ордер исполнился хуже? А почему?
Когда ответите на этот вопрос все сразу станет понятно