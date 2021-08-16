Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor - страница 28

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Andrey Dik:

не демо вам никто ничего не обязан, это раз. и ласт тут как раз причем, учитывая что речь о биржевом инструменте.

Учитывая что речь о лимитке по худшей цене! Давайте закончим на этом.

 

После обновления до билда 2450 не могу справится с отражением сделок на графиках - если отменяю показ сделок на графиках, даже при отключенном "обновлении сделок" - все равно при перезапуске терминала все сделки истории показываются на графике!!!


Нашел решение, но описанное выше - это баг! 


Чтоб все же убрать сделки с графиков придется вручнуб с каждого графика убирать через контекстное меню и убрать отображение сделок.

 

В перечислениях для MQLInfoInteger () есть все варианты того, какой тип теста выполняется, но ничего для системы, работающей вживую, например:

In the enumerations for MQLInfoInteger() there are 6 variations of which kind of test is running but nothing for the system running live like:

MQL_LIVE

Hint that the program is running live on a demo or a real account

 bool

Ради полноты должен существовать так, чтобы обычному пользователю не приходилось думать о том, что "! MQL_TESTER == live" означает или нет.
For the sake of completeness is should exist so that a normal user does not have to think about whether "! MQL_TESTER == live" means or not, whether MQL_Tester covers all other 5 or not (there is nothing about this in the documentation).

 

Новый билд грузит систему, у меня на ВПС стоит программка которая проверяет на зависание мт5 и если он завис, то делает рестарт, так вот, за вчера и сегодня уже несколько раз перезагружался терминал, в итоге пришлось выключить программку, ибо зависания краткосрочные, но тем не менее судя по диспетчеру неплохо так загружает систему. На прошлом билде было всё ок на этом же ВПС, советники стоят несколько месяцев, до этого ни разу та программка не рестартила мт5. Также, на этом же впс работал мт4, сейчас пришлось его выключить чтобы немного разгрузить систему. Возможно, это конечно совпадение и какие-то проблемы на стороне провайдера ВПС, но если у кого-то еще такие проблемы - значит проблема в новом билде.


 
Dzmitry Manannikov:

Новый билд грузит систему, у меня на ВПС стоит программка которая проверяет на зависание мт5 и если он завис, то делает рестарт, так вот, за вчера и сегодня уже несколько раз перезагружался терминал, в итоге пришлось выключить программку, ибо зависания краткосрочные, но тем не менее судя по диспетчеру неплохо так загружает систему. На прошлом билде было всё ок на этом же ВПС, советники стоят несколько месяцев, до этого ни разу та программка не рестартила мт5. Также, на этом же впс работал мт4, сейчас пришлось его выключить чтобы немного разгрузить систему. Возможно, это конечно совпадение и какие-то проблемы на стороне провайдера ВПС, но если у кого-то еще такие проблемы - значит проблема в новом билде.


При первом старте и после обновления билда терминал в фоновом режиме перекомпилирует папку MQL5. 

 

Демо счёт.
Во время биржевого перерыва по инструменту, меняются местами часть значений бандов.
Соответственно бид/аск тоже меняются местами.
Если это скорректированные цены клиринга, то вопросов нет.
Но они тогда задвоены по разным сторонам стакана.
Если это ошибка, просьба поправить.
Но в других терминалах такого не наблюдал во время клиринга.

Так же во время перерыва руками из вкладки инструменты, нажатием на крестик позиции, можно закрыть позицию, и ордер исполнился по цене ласт, а не по цене бид.
Метка закрытия позиции, соответствует времени внутри перерыва.
Логично запретить исполнение рыночных ордеров отправленные во время перерыва, и выдавать в лог что рынок закрыт на перерыв.


 

После реконекта сервера, произвольно добавился инструмент EURUSD.
Изначально его не было в обзоре рынка.


 

Похоже, ошибка компилятора.

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Неправильный синтаксис MQL?

Дан Маринеску , 2020.05.27 22:47

Я определил универсальный интерфейс, и я хочу использовать его в другом классе. Я не могу понять, что не так с этим кодом: 

 #property  strict

template < typename T> interface IGenericHandler {
     bool Handle(T &item);
};

#define  DOES_NOT_WORK

class GenericHandler {
     public :
#ifdef  DOES_NOT_WORK   
         template < typename T> bool Handle(T &val, IGenericHandler<T> *handler);
#else   
         template < typename T> bool Handle(T &val, IGenericHandler<T> *handler) { return false ; }
#endif        
 };

#ifdef  DOES_NOT_WORK
template < typename T> bool GenericHandler::Handle(T &val, IGenericHandler<T> *handler) { return false ; }
#endif

Если DOES_NOT_WORK не определено, то все работает. Но когда DOES_NOT_WORK определен, компилятор говорит: 

'Handle' - member function already defined with different parameters

Почему?


 
Все сделки появляются на графиках при открытии новой, сейчас половина работы состоит в удалении сделок с графиков. Галочка Автообновление не влияет на ситуацию, новая фича заработала после обновления.
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