Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor - страница 12
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Да, именно. Вы - двигаетесь к 128-ядрёным компьютерам во имя святаго прогресса.
Но понимаете, пользователям важно, чтобы их торговый инструмент - железо - было компактным и лёгким. У меня ноут 1.2 кг и5-3317у и менять на что-либо я его не планирую. Мне его хватает за глаза. ФФ, квик, МТ4, МТ5 - одновременно. Я всегда могу его взять в поездку и либо скальпить, если есть желание и делать больше нечего, либо контролировать свои свинг-позиции. Мне не нужен 128-ядрёный комп. Вообще. Потому, что он будет намного тяжелее, больше и будет жрать батарейку, как верхние фары на внедорожнике.
С другой стороны, планшет - другая крайность; торговать пальцем - мягко говоря, неудобно, хотя есть любители.
Думаю, нужно загрузку задачами делать пропорционально вычислительной мощности. Вот у Владимира планшет - повесьте поток перекомпиляции с приоритетом THREAD_PRIORITY_LOWEST и пусть он там себе шуршит хоть два дня, но не мешает работать человеку.
Пожалуйста хватит про мой планшет. Это была одноразовая перекомпиляция на новой Windows 10 x64. Планшет прошуршал полтора часа и все - теперь летает аки орёл.
Владимир, вы уж извините, но ваш планшет теперь мем )))
Фоновое чтобытонибыло без спроса пользователя - всегда зло. Сколько исходников было попорчено, когда четверка скачивала обновления и принудительно закрывала редктор без сохранения или вообще прерывая процесс сохранения файла? вот то-то же.
Владимир, вы уж извините, но ваш планшет теперь мем )))
у меня ребетенок из школы как то принес новое слово - "бабушкофон", это так кнопочные телефоны они называют, сразу ассоциация с упомянутым планшетом )))
Обзор рынка на 5К символов в Терминале, который только что запущен без чартов - это сколько стримов/файлов?
SymbolInfoTick по Обзору рынка, если правильно понимаю, это считывание инфы, которая уже пришла в Терминал просто по той причине, что в Обзоре рынка выбраны символы.
Стрим открывается по подписке на стакан и по CopyTicks/CopyRates? В Документации, к сожалению, про это не нашел.
Стрим открывается по первому тику символа.
Потому что вы ожидаете всей доступной информации сразу и как только мы скажем, что данных нет и надо как-то стимулировать их приход, то начнутся обвинения.
Печально. Просто в данный момент у меня в ОС стоит черная тема: проводник черный, приложения все черные, кроме МТ5.
Получается MT5 не руководствуется настройками операционной системы по-умолчанию.
Например, в RAD Studio (да-да, я еще не вымер и в другой работе приходится использовать эту вещь уже десятки лет)
тему приложения можно поменять 2 строчками кода.
Вы говорите о графике, но не привели даже скрина. Так на техническом форуме результата не добиться.
Кажется, наконец-то реализовали эффективную работу тестера с тиками. Благодарен. Пока тестирую на истории за год, но вижу нулевую нагрузку на диск и на первый взгляд отсутствие временных файлов, которые раньше были огромные и дублировались для каждого агента, к тому же пересоздавались между повторами тестирования при каждом "неосторожном движении".
Правда, не успел посмотреть нагрузку на диск при самом начале первого прохода.
Если временные файлы таки создаются (например, для бОльшей истории), то где? Чтобы перенести папку в RAM-disk/SSD.UPD: Работу тестера с тиками давно не проверял. Только сейчас вернулся к вопросу. Но это же изменилось в самых последних билдах, нет?
Да, именно. Вы - двигаетесь к 128-ядрёным компьютерам во имя святаго прогресса.
Но понимаете, пользователям важно, чтобы их торговый инструмент - железо - было компактным и лёгким. У меня ноут 1.2 кг и5-3317у и менять на что-либо я его не планирую. Мне его хватает за глаза. ФФ, квик, МТ4, МТ5 - одновременно. Я всегда могу его взять в поездку и либо скальпить, если есть желание и делать больше нечего, либо контролировать свои свинг-позиции. Мне не нужен 128-ядрёный комп. Вообще. Потому, что он будет намного тяжелее, больше и будет жрать батарейку, как верхние фары на внедорожнике.
Оставьте решение технических вопросов специалистам.
Мы знаем что и как делать. Тем более, способность к правильному использованию/масштабированию ресурсов практически не влияет на обьем кода или тяжесть программы.
Прогресс давно уже пришел. Мой рабочий комп со 128 ядрами, с прошлого года закупаем минимум 64 ядерные компы для разработчиков.
Работая с такими возможностями сразу видишь лимиты масштабирования или неэффективное использование ресурсов. Поэтому мы перестраиваем терминал и тестер, чтобы эффективно работать в более навороченных конфигурациях.
Причем эти изменения дадут кратные улучшения и экономию ресурсов на более слабых компьютерах.
Почему-то МТ5 после некоторого времени после установки начинает долго запускаться, а также медленно переключаются вкладки toolbox - strategy tester
сейчас, как назло, все быстро запустилось )
Оставьте решение технических вопросов специалистам.
Мы знаем что и как делать. Тем более, способность к правильному использованию/масштабированию ресурсов практически не влияет на обьем кода или тяжесть программы.
Прогресс давно уже пришел. Мой рабочий комп со 128 ядрами, с прошлого года закупаем минимум 64 ядерные компы для разработчиков.
Работая с такими возможностями сразу видишь лимиты масштабирования или неэффективное использование ресурсов. Поэтому мы перестраиваем терминал и тестер, чтобы эффективно работать в более навороченных конфигурациях.
Причем эти изменения дадут кратные улучшения и экономию ресурсов на более слабых компьютерах.
Слушайте, да хоть 256-ядерный, кто вам запрещает. *Пользователям* они не нужны. Да, я знаю, что у вас юзеры - необразованный плебс, дураки и вообще hold-my-beer реднеки, но совсем уж против ветра переть не нужно же.
Если изменения дадут прирост производительности на нормальных средних машинах - почему нет.
Старый баг. При изменении высоты окна самые малые столбцы гистограммы исчезают. На 4 такого нет, самое малое значение рисуется всегда в 1 пиксель.
Исправьте, пожалуйста.