Ошибки, баги, вопросы - страница 2741
Отладчик в MT4 не будет меняться.
Мы полностью переделываем систему отладки и профилировки MQL-кода, новая система несовместима с MT4
МТ 4 БИЛД 1262 Падает терминал
2020.05.13 18:05:09.335 Access violation write to 0x0335346E
2020.05.13 18:05:09.276 VR EURUSD,H4: 1 leaked strings left
2020.05.13 18:37:13.585 Access violation write to 0x03093648
Можете что то сказать по этому ? Я сделал мини исходник воспроизводящий проблему
Оправьте исходник мне через личные сообщения, я проверю
Прикольно. Можно забыть про разработку серьезных индикаторов под МТ4.
Спасибо, будем знать.
Индикаторы в интерфейсном потоке, пока не посчитаются, терминал ничего не рисует. Вот и зависает.
Четверку править не будут, скорее всего.
В пятерке аналогично индикаторы работают, но все нормально, без зависаний.
- ни окон, ни панелей, ни инструментов, ни чего нет...
Делаю панель, программно отлавливаю Ctrl + Mouse Wheel и масштабирую элементы панели.
Однако на это же событие срабатывает масштабирование цен и загружается надпись "Waiting For Update", которая полностью перекрывая панель на неопределенное время.
Пример кода, то, что закомментировано так же используется в проекте, но ни как не влияет на вышеописанную проблему:
кажется баг? ширина метки в документации написано, что доступна для чтения, но
выдаёт
на графике текст есть:
полный код прилагаю
Ширина доступна только после полной отрисовки объекта.
Недавно тоже решал данную проблему.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Sergey Dzyublik, 2020.05.12 19:32При использовании OBJ_EDIT возникла проблема - необходимость установить размер OBJPROP_XSIZE и OBJPROP_YSIZE, чтобы в соответствующие размеры объекта помещался весь текст.
Вопрос: как определить размер OBJPROP_XSIZE и OBJPROP_YSIZE, что бы туда поместился весь текст?
Рассмотрел два варианта:
1. Создание объекта OBJ_LABLE, считывание размеров, удаление объекта OBJ_LABLE.
Не подходит из-за того, что считывание размеров возможно только после фактического создания объекта и не возможно, когда объект находится в очереди на ChartRedraw.
2. Использование TextSetFont с последующим TextGetSize.
Не подходит, так как результат кардинально отличается от результатов метода №1, отличия в 2.5 - 2.9 раз в зависимости от размера шрифта.
Возможно причина в 4К мониторе и 175% DPI.
Спасибо Geess за решение.
Необходимо домножить на -10 размер шрафта при передаче в TextSetFont.
Спасибо! Решение прилагаю