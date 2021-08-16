Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor - страница 17
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Обрыв связи в канале привел Терминал в чувство - пошли котиры.
2432. Один Терминал впал в это состояние. Другие Терминалы на этой же машине в нормальном состоянии. Включая Терминал, который подключен к тому же торговому серверу, что и "зависший".
На зависшем WebRequest/Print/Alert пашут.
Пока не сделал релогин, что посмотреть в зависшем, чтобы помочь разобраться в этой проблеме?
Сейчас все так же, как описано выше - Обзор рынка и бары замерли в состоянии несколько часов назад, OnTradeTransaction-события приходят (видны в логе, история торгов), стрелки совершаемых сделок рисуются.
Интересно, что и текущие позиции обновляются, но только по приходу OnTradeTransaction.
ЗЫ За час, что наблюдаю, показатель трафика (правый-нижний угол - где колесико крутится) изменился на 2 Мб.
Дамп снимается из контекстного меню процесса в диспетчер задач
На будущее, можете снять дамп с процесса терминала и предоставить его нам на исследование.
Дамп снимается из контекстного меню процесса в диспетчер задач
Так и сделаю.
Какими днями и во что вы вглядываетесь? Вы хоть один час провели перед монитором? Какие ордена вы собираетесь настраивать??? Орден героя социалистического труда среди операторов машинного доения???
всеми. я живу с рынка и меня как человека с художественным образованием, угнетает смотреть на не гармоничны интерфейс, раскрашенный в пестрые цвета а-ля "вырви глаз". я понимаю что среди разработчиков нет дизайнеров, ну тдык и попросил чтобы эту возможность дали людям. каждый сам разберется нужно ему это или нет.
всеми. я живу с рынка и меня как человека с художественным образованием, угнетает смотреть на не гармоничны интерфейс, раскрашенный в пестрые цвета а-ля "вырви глаз". я понимаю что среди разработчиков нет дизайнеров, ну тдык и попросил чтобы эту возможность дали людям. каждый сам разберется нужно ему это или нет.
можно ресурс-хакером свои иконки подставить (ну если очень надо)
всеми. я живу с рынка и меня как человека с художественным образованием, угнетает смотреть на не гармоничны интерфейс, раскрашенный в пестрые цвета а-ля "вырви глаз". я понимаю что среди разработчиков нет дизайнеров, ну тдык и попросил чтобы эту возможность дали людям. каждый сам разберется нужно ему это или нет.
Понятно. Художеством зарабатывать не получается, трейдер тоже так себе, но пальцы растопыривать можем... Хоть охаиванием по заказу чуток заработать...
Примите пожелания к следующему обновлению.
1) Добавить инструмент "Перекрестие" в визуальный режим тестирования:
2) Во вкладке "Вид" добавить команду расстановки этих окон по умолчанию:
Примите пожелания к следующему обновлению.
1) Добавить инструмент "Перекрестие" в визуальный режим тестирования:
2) Во вкладке "Вид" добавить команду расстановки этих окон по умолчанию:
1. Ctrl+F
Спасибо за обновление - все прекрасно работает! А нельзя ли добавить к уже имеющимся инструментам рисования волн Эллиотта еще коррекцию на 5 волн (треугольник)?
1. Ctrl+F
Спасибо