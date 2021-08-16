Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor - страница 13
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у меня ребетенок из школы как то принес новое слово - "бабушкофон", это так кнопочные телефоны они называют, сразу ассоциация с упомянутым планшетом )))
Вы говорите о графике, но не привели даже скрина. Так на техническом форуме результата не добиться.
Просто, судя, по вашему ответу вы в курсе проблемы. Но вот скриншот, как выглядит проводник, и как выглядит MTE, который я тоже пытался сделать черным.
Что имелось ввиду? У меня по прежнему компилирует .mq4
Что имелось ввиду? У меня по прежнему компилирует .mq4
Просто, судя, по вашему ответу вы в курсе проблемы. Но вот скриншот, как выглядит проводник, и как выглядит MTE, который я тоже пытался сделать черным.
Будем смотреть.
Просто, судя, по вашему ответу вы в курсе проблемы. Но вот скриншот, как выглядит проводник, и как выглядит MTE, который я тоже пытался сделать черным.
то же плюсую за темные темы МЕ
В релизе уберем.
Если работает, зачем убирать?
У меня по прежнему компилирует .mq4
Есть мысли, как вернуть удобство наличия обоих компиляторов в ME, если все же сломают?
то же плюсую за темные темы МЕ
если у Вас Windows 10 без проблем Shift+Alt+PrtSc
Есть мысли, как вернуть удобство наличия обоих компиляторов в ME, если все же сломают?
Нет...