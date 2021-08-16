Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor - страница 13

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Igor Makanu:

у меня ребетенок из школы как то принес новое слово - "бабушкофон", это так кнопочные телефоны они называют, сразу ассоциация с упомянутым планшетом )))

Вспомнил - у знакомого торгаша до сих пор та самая нокия кнопочная, сколько раз он её ронял - неубиваемая ))
 
Renat Fatkhullin:

Вы говорите о графике, но не привели даже скрина. Так на техническом форуме результата не добиться.

Просто, судя, по вашему ответу вы в курсе проблемы. Но вот скриншот, как выглядит проводник, и как выглядит MTE, который я тоже пытался сделать черным.


 
  1. MetaEditor: Отключена поддержка MQL4, так как теперь генерируется только 64-битный код.

Что имелось ввиду? У меня по прежнему компилирует .mq4

 
Andrey Barinov:

Что имелось ввиду? У меня по прежнему компилирует .mq4

В релизе уберем.
 
Maksim Emeliashin:

Просто, судя, по вашему ответу вы в курсе проблемы. Но вот скриншот, как выглядит проводник, и как выглядит MTE, который я тоже пытался сделать черным.

Будем смотреть.

 
Maksim Emeliashin:

Просто, судя, по вашему ответу вы в курсе проблемы. Но вот скриншот, как выглядит проводник, и как выглядит MTE, который я тоже пытался сделать черным.

то же плюсую за темные темы МЕ

 
Renat Fatkhullin:
В релизе уберем.

Если работает, зачем убирать?

Andrey Barinov:

У меня по прежнему компилирует .mq4

Есть мысли, как вернуть удобство наличия обоих компиляторов в ME, если все же сломают?

[Удален]  
Vladimir Pastushak:

то же плюсую за темные темы МЕ

если у Вас Windows 10 без проблем Shift+Alt+PrtSc

Снимок

 
fxsaber:

Есть мысли, как вернуть удобство наличия обоих компиляторов в ME, если все же сломают?

Нет...

 
Просто любопытно - своих клиентов (ДЦ) они (MQ) тоже держат в состоянии постоянного изумления?
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